Самые странные ритуалы спортсменов. Бутылки по фэн-шую и базилик в гетрах

На что только не идут суеверные спортсмены, чтобы приманить удачу.

Спортсмены — довольно суеверные люди. Многие футболисты выходят на поле только с правой ноги, как, например Роналдо и Роберто Карлос, а теннисистка Мария Шарапова старается не наступать на линии корта. У спортсменов есть типичные ритуалы, суеверия, счастливые вещи и амулеты разной степени странности. Вратарь Икер Касильяс, например, надевает гетры наизнанку, а хоккеисты не бреются в течение плей-офф и не наступают на командную эмблему в раздевалке. Мы собрали самые странные ритуалы и привычки, которые есть у спортсменов со всего мира.

Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры Кто из ветеранов спорта не готов к камбэку из-за лишнего веса.

Гаттузо — любитель российской классики

Знаменитый итальянский футболист Дженнаро Гаттузо оказался большим фанатом российской классической литературы. Обычно крайне суровый на поле итальянец перед играми любил прочитывать пару страниц из Ф.М. Достоевского. Кто знает, может перед каждым жёстким подкатом Дженнаро задавался вопросом: «Тварь я дрожащая или право имею?» Также писали, что Гаттузо любит произведения Бориса Пастернака. Достойный выбор!

Счастливый писсуар Джона Терри

Джон Терри, будучи капитаном «Челси», рассказал, что у игроков клуба на домашней арене «Стемфорд Бридж» есть счастливый писсуар. По его словам, традицию начал он, а следом подхватили и другие партнеры. Не знаем жива ли традиция после ухода Терри, но пару лет назад игроки выстраивались в очередь к счастливому писсуару, игнорируя остальные.

Рафаэль Надаль и его бутылки

Звезда тенниса Рафаэль Надаль не может играть, пока не выставит бутылки с водой в строго определенном порядке. Сам Надаль в своей книге пишет, что так он пытается найти порядок у себя в сознании.

Солёная трава для победы

Бывший президент итальянского клуба «Пиза» Ромео Анконетани солил поле перед каждым домашнем матчем. Он верил, что это поможет его команде добиться успеха. По слухам, однажды перед важным матчем он высыпал на поле сразу 26 килограммов соли. Судя по тому, что «Пиза» никогда не была в авангарде итальянского футбола, от приправы игра команды не становилась «вкуснее».

Базилик в гетрах

Румынскому нападающему Адриану Муту не хватало травы на поле. Он клал себе в гетры листья базилика. Также игрок говорил, что носит нижнее белье наизнанку, чтобы его не сглазили. То ли суеверия не работают, то ли надо было беречься от другого, но нападающий загубил свою карьеру из-за проблем с наркотиками.

Роман Бюрки ворует мячи

Вратарь дортмундской «Боруссии» любит подержать мяч в руках до начала игры. Тяга футболиста к снаряду достигала масштабов мании. Бюрки буквально вырывал мяч у рефери и даже детей.

Тренер-отшельник

Немецкий тренер Хорст Эрмантраут, работавший с франкфуртским «Айнтрахтом», на играх сидел отдельно от команды. Для этого ему выделили пластиковый стул, который он ставил у кромки поля и смотрел игру так. Суеверный коуч возил стул с собой даже на выездные матчи. Он свято верил, что влияет на энергетическое поле игры. Когда команда выдала длительную победную серию, Эрмантраут вдобавок начал носить на игры один и тот же спортивный костюм.

Предматчевый перформанс от Леброна

Звезда НБА Леброн Джеймс любит подбрасывать в воздух тальк перед игрой. На время Леброн отказывался от этого ритуала, но вскоре снова к нему вернулся.

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