Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры

На пике карьеры спортсмены вынуждены держать себя в отличной форме. После ухода из большого спорта сохранить идеальную фигуру удается не всем. Собрали фото спортсменов, которые набрали лишние килограммы после ухода из спорта, и рассказали почему так происходит.
Майк Тайсон на пике карьеры выглядел отлично и был одним из самых рельефных тяжеловесов. Увы, после череды неприятностей легендарный боксёр начал сдавать, а после завершения карьеры заметно располнел. Сейчас Майк выглядит лучше, но от былого рельефа не осталось и следа.
Денис Панкратов
Плавание — один из самых подходящих видов спорта для идеально сложенной фигуры. Двукратный олимпийский чемпион пловец баттерфляем Денис Панкратов после завершения карьеры набрал лишний вес, дойдя до 150 кг. В одном из интервью Панкратов поделился, что намерен привести себя в форму. Желаем ему сил и удачи!
Тоня Хардинг
Знаменитая американская фигуристка с тяжелой и скандальной карьерой. Сейчас Тоня явно не в лучшей форме, а фигурное катание не прощает лишние килограммы.
Роналдо
Один из лучших игроков в истории футбола начал набирать лишний еще будучи футболистом, чем заметно сократил свою фееричную карьеру. В 2011 году Зубастик завязал с футболом и теперь может без зазрения совести поедать на пляже чипсы.
Евгений Кафельников
Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников тоже растерял форму, завершив профессиональную карьеру. Впрочем, Евгений сам говорит о лишних килограммах в соцсетях и активно тренируется, чтобы согнать вес.
Роналдиньо
Ещё один звёздный бразилец, который, повесив бутсы на гвоздь, расслабился. В молодости Роналдиньо не стеснялся праздновать голы, скидывая майку и оголяя свой пресс. Сегодня он является официальным послом футбольного клуба «Барселона». На фото у футбольного функционера выделяется небольшой живот.
Анна Семенович
Возможно, об этом помнят не все, но Анна Семенович — профессиональная фигуристка. После завершения спортивной карьеры Анна поправилась, но это не помешало ей стать звездой шоу-бизнеса и привлекать мужчин своими формами.
Диего Марадона
Легендарный аргентинец прославился не только как феноменальный футболист, но и как большой знаток вредных привычек. Сейчас Диего Марадона не в худшей форме, что не может не радовать — легенда футбола всё же заботится о фигуре и здоровье.
Почему спортсмены полнеют после завершения карьеры?
Не всегда лишний вес после завершения карьеры спортсмена связан с неразборчивостью в еде. Здесь может быть сразу несколько факторов:
- Изменение ритма жизни
После завершения карьеры организм спортсмена испытывает стресс, так как он привык долгие годы получать и тратить больше энергии и быть в тонусе. Когда интенсивность тренировок снижается, организм просто не успевает перестроиться, и возникает избыток калорий. Всё это усугубляется возможной сидячей работой, например, чиновника или спортивного функционера, отсутствием спортивной диеты и изнуряющих тренировок.
- Возрастные изменения
Не секрет, что с возрастом метаболизм в организме замедляется. Спортсмену к концу карьеры, чтобы поддерживать тот уровень метаболизма, что был на пике, придётся тренироваться даже больше, чем раньше. Силы и время на это находят не все. Другой вариант — ограничивать себя в еде. На это тоже способны не все, особенно когда впервые за 20-30 лет можно не думать, что и сколько ты ешь.
- Склонность к полноте
Многие люди имеют физиологическую склонность к полноте. Спортсмены не исключение. Если во время профессиональной карьеры им стоило огромных усилий бороться с этой особенностью, то, прекратив выступать на высоком уровне, многим трудно удержать себя в руках.