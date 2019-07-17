Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры

Кто из ветеранов спорта не готов к камбэку из-за лишнего веса.

На пике карьеры спортсмены вынуждены держать себя в отличной форме. После ухода из большого спорта сохранить идеальную фигуру удается не всем. Собрали фото спортсменов, которые набрали лишние килограммы после ухода из спорта, и рассказали почему так происходит.

Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас Кто из них смог сохранить спортивную форму? Удалось не всем.

Майк Тайсон

Майк Тайсон на пике карьеры выглядел отлично и был одним из самых рельефных тяжеловесов. Увы, после череды неприятностей легендарный боксёр начал сдавать, а после завершения карьеры заметно располнел. Сейчас Майк выглядит лучше, но от былого рельефа не осталось и следа.

Фото: www.instagram.com/miketyson/

Денис Панкратов

Плавание — один из самых подходящих видов спорта для идеально сложенной фигуры. Двукратный олимпийский чемпион пловец баттерфляем Денис Панкратов после завершения карьеры набрал лишний вес, дойдя до 150 кг. В одном из интервью Панкратов поделился, что намерен привести себя в форму. Желаем ему сил и удачи!

Фото: www.instagram.com/maximmir71/, www.instagram.com/holdjunesun/

Тоня Хардинг

Знаменитая американская фигуристка с тяжелой и скандальной карьерой. Сейчас Тоня явно не в лучшей форме, а фигурное катание не прощает лишние килограммы.

Фото: www.instagram.com/therealtonyaharding/

Тоня против всех: на самом деле всё было ещё жёстче, чем в фильме Невыдуманные события, убившие спортивную карьеру американской фигуристки.

Один из лучших игроков в истории футбола начал набирать лишний еще будучи футболистом, чем заметно сократил свою фееричную карьеру. В 2011 году Зубастик завязал с футболом и теперь может без зазрения совести поедать на пляже чипсы.

Фото: www.instagram.com/ronaldo/

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников тоже растерял форму, завершив профессиональную карьеру. Впрочем, Евгений сам говорит о лишних килограммах в соцсетях и активно тренируется, чтобы согнать вес.

Фото: www.instagram.com/yevgenykafelnikov/

Ещё один звёздный бразилец, который, повесив бутсы на гвоздь, расслабился. В молодости Роналдиньо не стеснялся праздновать голы, скидывая майку и оголяя свой пресс. Сегодня он является официальным послом футбольного клуба «Барселона». На фото у футбольного функционера выделяется небольшой живот.

Фото: www.instagram.com/ronaldinho/

Анна Семенович

Возможно, об этом помнят не все, но Анна Семенович — профессиональная фигуристка. После завершения спортивной карьеры Анна поправилась, но это не помешало ей стать звездой шоу-бизнеса и привлекать мужчин своими формами.

Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/

Легендарный аргентинец прославился не только как феноменальный футболист, но и как большой знаток вредных привычек. Сейчас Диего Марадона не в худшей форме, что не может не радовать — легенда футбола всё же заботится о фигуре и здоровье.

Фото: www.instagram.com/maradona/

Почему спортсмены полнеют после завершения карьеры?

Не всегда лишний вес после завершения карьеры спортсмена связан с неразборчивостью в еде. Здесь может быть сразу несколько факторов:

Изменение ритма жизни

После завершения карьеры организм спортсмена испытывает стресс, так как он привык долгие годы получать и тратить больше энергии и быть в тонусе. Когда интенсивность тренировок снижается, организм просто не успевает перестроиться, и возникает избыток калорий. Всё это усугубляется возможной сидячей работой, например, чиновника или спортивного функционера, отсутствием спортивной диеты и изнуряющих тренировок.

Возрастные изменения

Не секрет, что с возрастом метаболизм в организме замедляется. Спортсмену к концу карьеры, чтобы поддерживать тот уровень метаболизма, что был на пике, придётся тренироваться даже больше, чем раньше. Силы и время на это находят не все. Другой вариант — ограничивать себя в еде. На это тоже способны не все, особенно когда впервые за 20-30 лет можно не думать, что и сколько ты ешь.

Склонность к полноте

Многие люди имеют физиологическую склонность к полноте. Спортсмены не исключение. Если во время профессиональной карьеры им стоило огромных усилий бороться с этой особенностью, то, прекратив выступать на высоком уровне, многим трудно удержать себя в руках.

Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор Отправляем на пенсию Кокорина, Шарапову, Дзюбу и других. Новый тренд в «Инстаграме».

Актрисы за 50, которые выглядят не старше 35. В чём секрет? Лайфхаки и секреты, которые помогли им сохранить себя в потрясающей форме.