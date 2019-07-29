Лучшие соревнования августа. 9 возможностей проверить себя

Начинать новую жизнь с понедельника нужно правильно. Спорт, преодоление себя и необычные локации — то, что нужно. Мы собрали очередную подборку соревнований и возможностей вызова самому себе. Теперь дело только за вами.

X-Waters Kama 2019

Когда: 3-4 августа

Где: река Кама, Пермь

Дистанции: 1,5 км, 3 км, эстафета 1,5+1,5 км

Это первый заплыв по голубой дороге Прикамья. Вы сможете насладиться красивыми пейзажами и достопримечательностями. Например, очень интересен берег Камы перед Пермью. Здесь, на левом берегу, возвышаются скалы, состоящие из гипса. Под действием воды образуются неповторимые природные гипсовые скульптуры, а между Добрянкой и Полазной тянутся Лунежские горы.

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СПБ полумарафон «Северная столица»

Когда: 4 августа

Где: Санкт-Петербург

Дистанции: 21,1 км, 10 км



Несмотря на то что регистрация на полумарафон уже закрыта, дополнительный шанс попасть на него появится 2 и 3 августа. Не упустите возможность пробежать по самым красивым местам Северной столицы.

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Red Bull Dance Your Style

Когда: 10 августа

Где: ВДНХ, Москва

Россия впервые примет национальный финал чемпионата мира по уличным танцам. Это соревнования в формате один на один без ограничений по жанрам, полу и возрасту. И всё это под зажигательные мировые хиты. Кто правит танцполом — решат зрители, а победитель отправится представлять Россию на мировой финал в Париж осенью этого года.

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MTC Squash Russian Open 2019

Когда: 6-11 августа

Где: National Squash Center, Москва

Группы: PSA, M1, M2, M3, Beginners, W1, W2, W3



Регистрация на самый масштабный сквош-турнир этого лета закроется уже 1 августа. Успейте подать заявку и показать всё, на что вы способны. Возможность принять участие есть как у профи, так и у новичков.



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Фото: https://www.facebook.com/events/1313264958825659/

X-Waters Saint Petersburg 2019

Когда: 10-11 августа

Где: Санкт-Петербург

Дистанции: «Крепость» — 2300 м, «Двойная крепость» — 4600 м.

Шанс проплыть в самом сердце Петербурга и рассмотреть один из его главных символов со всех сторон.

Старт и финиш пройдут на главном городском пляже с панорамным видом на Дворцовую набережную, Эрмитаж и стрелку Васильевского острова. Но самое главное, вас ждёт серьёзный вызов — борьба с течением в Кронверкском проливе.

Решение остается за малым: взять «Крепость» или «Двойную крепость»?

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Гонка Героев

Когда: 10-11 августа

Где: Москва, Санкт-Петербург

Супергеройские способности есть у каждого, в этом мы уверены на стопроцентов. Главное вовремя их обнаружить. Такой шанс «Гонка Героев» предоставляет не только жителям двух столиц, но и желающим из регионов. Ищите свой город на сайте.

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Когда: 11 августа

Где: Екатеринбург

Дистанции: 3 км, 10 км, 21 км, 42 км



Пробежать между границей двух частей света: Европой и Азией можно уже на следующей неделе. Не забудьте захватить сувениров для близких.

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Полумарафон «Лужники»

Когда: 18 августа

Где: стадион «Лужники», Москва

Дистанция: 21,1 км

Ещё один забег для самых смелых. Не спорим, что доказывать себе и другим бесконечность своих возможностей очень важно. Но, тем не менее, убедительно просим вас правильно рассчитывать свои силы. Дополнительная регистрация откроется 16 и 17 августа.

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Ironstar Sprint Triathlon Kaliningrad 2019

Когда: 16-18 августа

Где: Калининград

Дистанции: 0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

IRONSTAR открывает «окно в Европу» и проводит новый морской старт в её северном уголке. Говорят, этот город совсем не похож на остальную Россию, а значит, можно привезти не только впечатления, но и необычные фотографии.

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