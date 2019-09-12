Что они на себя надели? Известные спортсмены на премии GQ «Человек года»

Недавно в Москве прошла церемония вручения премий мужского журнала GQ, в рамках которой ежегодно собираются музыканты, актёры, режиссёры, спортсмены, бизнесмены и даже рестораторы. На мероприятии гости услышали имена победителей в различных номинациях. Например, «Человек года», «Открытие года» или «Спортсмен года».



Мы узнали, кто из представителей спорта посетил нашумевшее светское мероприятие. Посмотрим, насколько хорошо они соблюли традиционный дресс-код.

Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею стал победителем в номинации «Спортсмен года». По результатам голосования Овечкин обогнал Хабиба Нурмагомедова, Карена Хачанова, Евгения Климова и Павла Кулижникова. Хотя на самом мероприятии Александра не было, он предпочёл появиться на фотосессии для премии в хлопковой рубашке с накинутой на плечи бабочкой и классическом чёрном костюме от Dolce&Gabbana.

Фото: gq.ru

Хотя теннисист и не получил звание спортсмена года, зато выиграл в специальной номинации King of the Year. Хачанов появился на съёмке для премии в тотал-луке от Dolce&Gabbana: в смокинге с атласными деталями, белой хлопковой рубашке, галстуке-бабочке и чёрных кожаных ботинках. На вручении стеклянной статуэтки Карен присутствовать не смог, поэтому записал видеообращение для аудитории, будучи одетым в соответствии с дресс-кодом.

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу не первый год посещает премию GQ. В этот раз Смолов решил отойти от строгого классического стиля и выбрать костюм от Ralph Lauren с броским белым принтом.

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании пришёл на премию со своей женой, телеведущей и продюсером Яной Рудковской. Евгений отдал предпочтение классическому чёрному смокингу с бабочкой, белой рубашке и лакированным лоферам.

Татьяна Навка

Фигуристка выбрала для премии роскошное синее платье из бархата с глубоким декольте, серебристый клатч и украшения из белого золота и сапфиров. Однако, как заметили поклонники, откровенный вырез на платье не сделал образ вульгарным. Татьяна по-прежнему умеет удивлять!

Алексей Немов

Гимнаст и четырёхкратный олимпийский чемпион тоже не стал изменять классике, выбрав костюм чёрного цвета и рубашку с расстёгнутой верхней пуговицей. Алексей с женой Галиной, пришедшей в чёрном платье в пол, отлично дополняли друг друга.

Владимир Волошин

Успешный бизнесмен и триатлет также не пропустил главное событие года от GQ. Он предпочёл появиться на премии в чёрном смокинге от Hugo Boss, дополнив образ часами Carl F. Bucherer.

Самира Мустафаева

Неоднократный призёр чемпионатов мира по художественной гимнастике и основатель студий растяжки SM Stretching выбрала в качестве наряда утончённое чёрное платье с приспущенными плечами и вырезом на ноге.

Андрей Купреев

Не пропустил ежегодное мероприятие и профессиональный борец, мастер спорта по самбо и дзюдо, а также серебряный призёр чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу. Андрей отдал предпочтению чёрным брюкам, пиджаку с выделяющимися в тон бабочки лацканами и белой рубашке с контрастными чёрными пуговицами.