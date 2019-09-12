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Спортсмены на премии GQ «Человек года». Стильные образы на красной дорожке

Спортсмены на премии GQ «Человек года»
Полина Иноземцева
Что они на себя надели? Известные спортсмены на премии GQ «Человек года»
Какие бренды предпочли Фёдор Смолов, Карен Хачанов и «Спортсмен года» Александр Овечкин.
Lifestyle / Город 0

Недавно в Москве прошла церемония вручения премий мужского журнала GQ, в рамках которой ежегодно собираются музыканты, актёры, режиссёры, спортсмены, бизнесмены и даже рестораторы. На мероприятии гости услышали имена победителей в различных номинациях. Например, «Человек года», «Открытие года» или «Спортсмен года».

Мы узнали, кто из представителей спорта посетил нашумевшее светское мероприятие. Посмотрим, насколько хорошо они соблюли традиционный дресс-код.

Александр Овечкин

Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею стал победителем в номинации «Спортсмен года». По результатам голосования Овечкин обогнал Хабиба Нурмагомедова, Карена Хачанова, Евгения Климова и Павла Кулижникова. Хотя на самом мероприятии Александра не было, он предпочёл появиться на фотосессии для премии в хлопковой рубашке с накинутой на плечи бабочкой и классическом чёрном костюме от Dolce&Gabbana.

Карен Хачанов

Фото: gq.ru

Хотя теннисист и не получил звание спортсмена года, зато выиграл в специальной номинации King of the Year. Хачанов появился на съёмке для премии в тотал-луке от Dolce&Gabbana: в смокинге с атласными деталями, белой хлопковой рубашке, галстуке-бабочке и чёрных кожаных ботинках. На вручении стеклянной статуэтки Карен присутствовать не смог, поэтому записал видеообращение для аудитории, будучи одетым в соответствии с дресс-кодом.

Фёдор Смолов

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу не первый год посещает премию GQ. В этот раз Смолов решил отойти от строгого классического стиля и выбрать костюм от Ralph Lauren с броским белым принтом.

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании пришёл на премию со своей женой, телеведущей и продюсером Яной Рудковской. Евгений отдал предпочтение классическому чёрному смокингу с бабочкой, белой рубашке и лакированным лоферам.

Татьяна Навка

Фигуристка выбрала для премии роскошное синее платье из бархата с глубоким декольте, серебристый клатч и украшения из белого золота и сапфиров. Однако, как заметили поклонники, откровенный вырез на платье не сделал образ вульгарным. Татьяна по-прежнему умеет удивлять!

Алексей Немов

Гимнаст и четырёхкратный олимпийский чемпион тоже не стал изменять классике, выбрав костюм чёрного цвета и рубашку с расстёгнутой верхней пуговицей. Алексей с женой Галиной, пришедшей в чёрном платье в пол, отлично дополняли друг друга.

Владимир Волошин

Успешный бизнесмен и триатлет также не пропустил главное событие года от GQ. Он предпочёл появиться на премии в чёрном смокинге от Hugo Boss, дополнив образ часами Carl F. Bucherer.

Самира Мустафаева

Неоднократный призёр чемпионатов мира по художественной гимнастике и основатель студий растяжки SM Stretching выбрала в качестве наряда утончённое чёрное платье с приспущенными плечами и вырезом на ноге.

Андрей Купреев

Не пропустил ежегодное мероприятие и профессиональный борец, мастер спорта по самбо и дзюдо, а также серебряный призёр чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу. Андрей отдал предпочтению чёрным брюкам, пиджаку с выделяющимися в тон бабочки лацканами и белой рубашке с контрастными чёрными пуговицами.

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