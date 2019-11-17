Мисс Москва-2014. Что стало с победительницей, похожей на Кокорина

Раньше Ирина Алексеева получала в свой адрес критику и оскорбления. Сейчас она превратилась в настоящую красотку.

Красота – понятие субъективное, и победа в конкурсе, оценивающем внешние данные, – достижение неоднозначное. Сегодня, когда люди начали задумываться о бодипозитиве и плюрализме внешности, к таким соревнованиям возникает всё больше вопросов. Но ещё несколько лет назад конкурсы красоты воспринимали иначе. Хотя и тогда оценка членов жюри далеко не всегда совпадала с мнением зрителей.

Такая ситуация сложилась и в 2014 году на конкурсе «Мисс Москва». Некоторые посчитали, что 18-летняя победительница Ирина Алексеева получила корону незаслуженно. Рассказываем, как на её победу отреагировали зрители и как девушка изменилась за последние пять лет.

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Почему зрители были недовольны победой Ирины Алексеевой?

Хотя в России конкурсы красоты не так популярны, как, например, в США, в 2014 году финал «Мисс Москвы» привлёк немало внимания. Победительницей конкурса стала модель и балерина Ирина Алексеева. Многим зрителям показалось, что корону девушка не заслужила. По их мнению, Ирина была недостаточно красива по сравнению с другими конкурсантками.

Ситуацию начали активно обсуждать в Сети. Сразу же появившиеся хейтеры публиковали, казалось, наиболее неудачные фото Ирины. Посты в социальных сетях пестрили шутками и оскорблениями. Среди прочего её сравнивали с футболистом Александром Кокориным.

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По мнению некоторых зрителей, девушка не только не была красавицей, но и невзрачно выглядела на других этапах конкурса. Хотя в тот год организаторы не включили интеллектуальный опрос в программу, одно из изданий провело блиц-опрос с победительницей. Викторина для учащихся начальной школы вызвала у Алексеевой затруднения. Например, девушка не знала, когда Юрий Гагарин полетел в космос, когда началась Вторая Мировая война и какой самый маленький материк Земли.

Покорить сердца зрителей своими талантами Ирине тоже не удалось. Хотя с детства она занималась танцами, в том числе балетом и современными направлениями с элементами акробатики.

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Как выглядит Мисс Москва-2014 сейчас?

За последние пять лет значительно изменилась не только мода и конкурсы красоты, но и сама Ирина. Сегодня вряд ли кто-то смог бы упрекнуть девушку за победу: судя по фотографиям в социальных сетях, она расцвела и стала настоящей красавицей.

Ирина изменила стиль, выпрямила и отбелила зубы, начала более естественно наносить макияж и в целом стала больше времени уделять себе. Если сравнить её не самые удачные фото с конкурса 2014 года с последними публикациями в социальных сетях, заметна колоссальная разница. Сегодня в свои 23 года она кажется даже моложе, чем пять лет назад.

Ирина Алексеева сейчас Фото: vk.com/id102510768

Однако эти изменения не единственные в жизни мисс Москва — 2014. Судя по её аккаунту во «ВКонтакте», Ирина вышла замуж и сменила фамилию – теперь она Мельникова.

В одном из интервью после победы в конкурсе девушка рассказала, что в будущем хотела бы преподавать балет и акробатику детям. Чем в настоящее время занимается Ирина, неизвестно. Она ведёт довольно закрытый образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях, а с некоторого времени доступ к её страницам в социальных сетях ограничен. Возможно, волна негатива и критики, обрушившаяся на Ирину в 2014 году, отбила у неё желание быть в свете софитов. Или же она просто не хочет выставлять личную жизнь напоказ.