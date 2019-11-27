Kiss Cam: что делать, если ты попал в объектив во время матча

Kiss Сam, или камера для поцелуев — это популярная игра, которую проводят на спортивных событиях по всему миру. Суть в том, что в паузах оператор видеокамеры находит влюблённых на трибуне и выводит картинку на медиакуб. Затем парочка должна поцеловаться. Основная цель такого развлечения — не дать любителям спорта заскучать в те моменты, когда на площадке ничего не происходит.

В последнее время обычной камерой поцелуев зрителей не удивишь. Ведь каждый раз всё происходит по стандартной схеме: сначала люди удивляются, обнаружив себя на большом экране, затем целуются и всё повторяется заново со следующими болельщиками. Мы собрали для вас самые запоминающиеся случаи нестандартного использования Kiss Cam.

Селфи от грустного болельщика «Торонто»

Совсем недавно, 17 ноября, в объектив камеры попал довольно забавный эпизод, который произошёл во время матча НХЛ между «Торонто» и «Питтсбургом». Юный болельщик проигрывающего к тому моменту «Торонто» улыбался, пока девушка с ним фотографировалась. Но как только селфи было сделано, лицо парня мгновенно нахмурилось. Улыбка сменилась такой грустью, что юноша тут же прославился. Видео посмотрели около 30 млн раз всего лишь за неделю.

Измены на матчах НБА

Нередко на камеру поцелуев разыгрываются настоящие драмы. Такой случай произошёл в перерыве баскетбольной игры между командами «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс». Парень, пришедший на матч вместе со второй половинкой, отказался целовать её, когда они попали на большой экран. Однако его спутница не растерялась и предложила поцеловаться другому мужчине, сидевшему рядом.

Этот эпизод был не единственным, когда дамы оперативно меняли спутника. Подобная ситуация произошла на игре «Нью-Йорк Никс» с «Хьюстон Рокетс». Парень проигнорировал желание своей девушки подыграть Kiss Cam, залипая в мобильный телефон. Сильно удивившись (но не растерявшись!), болельщица повернулась к соседу и поцеловала его.

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Пицца, пиво или поцелуй?

Некоторым посетителям матчей совершенно не до девушек. Так болельщик сборной Словакии по хоккею, когда оказался на экране Kiss Cam, вместо своей спутницы поцеловал стакан пива, после чего мгновенно осушил его.

А вот в следующем видео в подобную ситуацию попала уже девушка. Во время перерыва баскетбольного матча «Атланта Хоукс» против «Бостон Кельтикс» камера поцелуев нацелилась именно на неё, хотя она была без спутника. Однако оператор не прогадал: похоже, у этой болельщицы настолько сильная любовь к пицце, что многие бы позавидовали их отношениям. В соцсетях шутят, что хотели бы найти кого-то, кто будет любить их так же, как эта дама любит пиццу.

Звёзды в камере поцелуев

Частенько в объектив камеры попадают и знаменитости. Например, на теннисном матче турнира Индиан-Уэллс, проходившем в Калифорнии, в Kiss Cam попали боксер Майк Тайсон и его жена Лакия. Вторая половинка поцеловала Майка в тот момент, когда он ещё не заметил, что их показывают на большом экране. Он тут же нежно поцеловал супругу в ответ. И только потом осознал, что это увидел весь стадион. Боксёр так смутился произошедшим, что вызвал умиление всей женской аудитории.

Предложение руки и сердца в Kiss Cam

Иногда болельщики используют камеру поцелуев если не по назначению, то хотя бы в романтическом ключе. Молодой человек, воспользовавшись случаем, решился на предложение руки и сердца возлюбленной. Но поздравительный толчок в спину от соседа стал роковым: обручальное кольцо выпало из рук жениха. В итоге ни поцелуя, ни предложения, ни кольца — оставшееся время камера снимала лишь поиски украшения.

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Суровая камера поцелуев по-челябински

Поцелуй на баскетбольном матче в Челябинске завершился…дракой! Парень, заметив, что их с девушкой показывают на большом экране, попытался поцеловать спутницу. Однако она такой поступок не одобрила, зарядив пощечину несчастному романтику. Тот ответил, и завязалась потасовка.

Танцующий охранник на матче «Амура»

В 2016 году на матче хабаровского «Амура» камера поцелуев показала охранника, который во время перерыва зажигал под песню Майкла Джексона не хуже чирлидеров. Видео тут же стало вирусным. А сам сотрудник стадиона отметил, что просто решил размяться.

И напоследок мы дадим вам несколько советов, как попасть в объектив камеры поцелуев. Во-первых, чаще всего снимают болельщиков в клубной атрибутике, так что стоит запастись ей перед матчем. Во-вторых, операторы стараются найти ярких и неординарных болельщиков. Костюмы, макияж и плакаты помогут в этом деле. И третье правило — оператор должен понимать, что вы — парочка. Поэтому можно держаться за руки и обниматься во время матча. Попробуйте и, возможно, именно вы станете звездой Kiss Cam в следующий раз!