Пока часы двенадцать бьют: как звёзды спорта встретили новое десятилетие

Считается, что Новый год – семейный праздник, однако каждый встречает его по-своему. Кто-то действительно предпочитает проводить это время с семьёй и обязательно с соблюдением всех семейных традиций: большая ёлка, оливье по особому бабушкиному рецепту и подарки не раньше утра 1 января. Другие же в самый разгар зимы стремятся убежать от холодов (или дождей) поближе к морю и солнцу, а для кого-то даже Новый год не повод взять выходной на работе. Рассказываем, как 2020-й, а вместе с ним и новое десятилетие, встречали известные спортсмены.

Капитан санкт-петербургского «Зенита» и российской сборной по футболу – человек семейный. Он встретил 2020-й год дома в кругу родных и близких. Все гости собрались за большим праздничным столом и сделали совместное фото в забавных шапочках с крысиными мордочками – символом наступившего года.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» также праздновал Новый год с семьёй. В своём «инстаграме» он опубликовал фото вместе с женой Анастасией и двухлетним сыном Сергеем на фоне новогодней ёлки. От всей своей семьи Овечкины пожелали подписчикам здоровья, любви и успехов в 2020 году.

Хотя сам Павел не слишком активен в социальных сетях, его жена Алана поделилась фотографиями с новогодней ночи в «Инстаграме». Семья футболиста улетела встречать 2020 год в подальше от дождливой российской зимы в Дубай.

Одна из талантливейших российских фигуристок Алина Загитова отмечала Новый год дома. Девушка выложила милое фото со своей любимой собакой Масару и, как и многие, подвела итоги года. 2019-й выдался для неё весьма насыщенным: фигуристка завоевала «золото» на Чемпионате Мира в Японии, стала первой россиянкой, получившей все титулы в одиночном фигурном катании, а также объявила о приостановке спортивной карьеры.

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А вот экс-первая ракетка мира, кажется, даже в Новый год не может полностью отвлечься от работы. Накануне праздника Мария прилетела в Австралию, вероятно, чтобы подготовиться к предстоящему турниру Australian Open 2020. Как теннисистка написала в «инстаграме», Новый год она встретила в пижаме и с джетлагом после тяжёлого перелёта.

Нападающий итальянского «Ювентуса» зимние праздники провёл вместе с родными. Сначала Криштиану отпраздновал Рождество вместе с женой и детьми на берегу моря, а Новый год встречал в доме своих родителей, где собралась вся большая семья.

Дэвид Бекхэм тоже считает Новый год праздником семейным. Он встретил его в кругу своих самых близких: жены Виктории и их четверых детей.

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Судя по «инстаграму» нападающего «Пари Сен-Жермен», его праздничные каникулы проходят более, чем активно. Вместе со своими друзьями Неймар встретил Новый год на жарком побережье родной Бразилии.

Суровый на ринге, в жизни Конор Макгрегор не кажется таким уж устрашающим. Как и многие, канун Рождества он провёл дома вместе с женой, детьми и родителями. И даже примерил несколько забавных головных уборов: рождественская бумажная корона – не папаха, конечно, но тоже сойдёт.

Санта в этом году точно не обделил семью Макгрегоров. Подарками был завален весь дом. Новенькие автомобили достались и детям, и взрослым.

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Рождество – время для добрых дел, поэтому звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вместе со своей женой Аешей накануне праздника примерили знаменитые кинообразы. Стефен оделся в костюм Гринча – того самого, который похититель Рождества, а Аеша – в костюм Синди Лу Кто – девочки, которая Рождество спасла. Карри провели праздничную программу в рамках своего благотворительного проекта «Eat. Learn. Play» («Ешь. Учись. Играй»).

Говорят, как Новый год встретишь – так его и проведёшь. Но даже если вы мечтаете провести 2020-й как никогда активно, в новогодние каникулы нужно успеть отдохнуть. Как оказалось, даже самым успешным и самым трудолюбивым – спортсменам и не только – нужно время, чтобы отдохнуть и прийти в себя перед годом, полным новых событий.

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