Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены

Пока Севастьянова проводит праздники в Монте-Карло, а Смолов — на острове миллионеров, Малкин покоряет горы.

Череда январских праздников — настоящая радость для трудоголиков, ведь в это время наконец-то можно отдохнуть. Для российских спортсменов 2019-й оказался тяжёлым, иногда волнительным и энергозатратным. Поэтому сейчас для них самое время посвятить себя близким людям и расслабиться. Некоторые даже решили совместить приятное с полезным и рванули за границу. Рассказываем, в каких местах проводят новогодний уикенд звёзды нашего спорта.

Для опытного вратаря старый год оказался поворотным: Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России. Общественность усердно обсуждала решение футболиста и даже сулила ему возвращение в национальную команду. Неудивительно, что 2020-й Игорь решил встретить умиротворённо вместе с женой Екатериной Герун.

Супружеская пара отправилась на берега Индийского океана. И хотя спортсмена нет в социальных сетях, Екатерина делится с подписчиками их совместными фотографиями с отпуска.

У ещё одного одного российского футболиста 2019-й выдался одновременно изматывающим и знаменательным. В сентябре Павла отпустили на свободу, а уже в конце декабря он отправился в Дубай вместе с женой Аланой и детьми.

Сам Мамаев не спешит делиться снимками в своём «инстаграме». Зато его супруга активно публикует кадры с улиц курорта, из ресторанов и номера в отеле. И даже хвастается дорогими покупками Louis Vuitton.

Для наших теннисистов праздники — не повод расслабляться. Уже 3 января в австралийском Перте начался Кубок ATP 2020, а 20 января в Мельбурне стартует турнир Australian Open. Поэтому и Даниил, и Карен уже уехали завоёвывать трофеи на другой материк. Но и отдыхать на местных пляжах они не забывают!

Спортсмены прибыли в Австралию ещё до Нового года. К слову, какое-то время до этого они провели в Арабских Эмиратах, поэтому к тёплому климату долго привыкать не пришлось.

Для Медведева и российского тенниса в целом 2019-й обернулся большим прорывом. К сожалению, в новогодние праздники спортсмен не может наградить себя законным отпуском, но он заранее успел отдохнуть на Мальдивах в ноябре.

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Олимпийская чемпионка 2012 года и одна из самых красивых гимнасток уехала из Лондона и решила провести время в тёплом Монако. Однако из солнечных фотографий она опубликовала только две, которые были сделаны на живописной террасе в Монте-Карло.

На остальных снимках девушка появляется в дерзких чёрных платьях на встречах с друзьями, ужине с молодым человеком или просто в апартаментах.

Полузащитник «Зенита» и сборной России тоже рванул в Дубай — похоже, самое популярное место для отдыха среди наших спортсменов. Там он проводит дни с супругой, появляясь на мероприятиях, играя в бильярд и катаясь на яхте.

Большинство фото подписчики находят в профиле Инны Жирковой, но недавно Юрий сам порадовал поклонников свежим снимком. На нём он читает книгу Алексея Исаева «Берлин 45-го. Сражение в логове зверя».

Вокруг этого игрока сборной не утихают скандальные обсуждения. На этот раз Фёдор наделал шуму из-за того, что опубликовал кадр с Сен-Бартелеми. Общественность возмутила не локация в Карибском море, хотя её и называют островом миллионеров. Подписчики стали обсуждать то, что в бассейне на вилле Смолова обнимает 17-летняя Мария Юмашева — дочка Бориса Ельцина.

В остальном отдых Фёдора, по-видимому, проходит хорошо и, конечно же, крайне живописно.

А вот центральный нападающий «Питтсбург Пингвинз» отправился не в тёплые края, а, наоборот, в горы. Там он вместе с женой Анной Мастеровой и ребёнком катается на лыжах и с радостью валяется в снегу.

Для уик-энда Евгений выбрал колоритное и удобное место — штат Колорадо. Для того чтобы туда добраться, хоккеисту даже не пришлось уезжать за пределы США — страны, в которой он сейчас живёт.

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Российская теннисистка и комментатор не стала оригинальничать с выбором курорта и также улетела в Объединённые Арабские Эмираты. Там она встретила Новый год и продолжает проводить праздничную неделю.

Одно можно сказать точно: Анна умеет выделиться! Пока остальные звёзды спорта лениво греются у вод залива, Чакветадзе отдаёт предпочтение экстремальном заездам в пустыне.

Антон и Алексей Миранчуки

Братья-футболисты не разлучаются даже в отпуске. В Дубай они отправились компанией ещё в декабре и, судя по всему, весело проводят время на местных пляжах.

Неделю назад Алексей поделился фотографией из ресторана, которая нас позабавила. Ведь на ней игрок «Локомотива» уж очень довольный и заметно загорелый. Сразу видно, что отдых у ребят проходит на ура!

Январь для Елены — вдвойне праздник. В начале месяца она наслаждается новогодними выходными в Праге и вдобавок отмечает день рождения.

Фигуристка, как и Евгений Малкин, тоже выбрала не самую жаркую локацию для отдыха. Видимо, спорт сказывается: после тренировок на льду их так и не потянуло загорать. Но по публикациям девушки видно, что ей радостно и в прохладной Чехии.