Самый стильный человек десятилетия. Какие бренды носит Роджер Федерер?

20 декабря стало известно, кто выиграл в номинации «Самый стильный человек десятилетия» по версии журнала GQ. Почётное звание в индустрии моды досталось швейцарскому теннисисту и третьей ракетке мира Роджеру Федереру. В финальном этапе спортсмен заполучил 59% голосов и обошёл американского актёра Тимоти Шаламе. Изначально на победу также претендовали футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, хип-хоп исполнители Канье Уэст и A$AP Rocky.
Рассказываем, каким мировым брендам отдаёт предпочтение Роджер Федерер и почему он действительно самый стильный.
Техничная игра и минималистичный стиль на корте. Nike и Uniqlo
Как однажды уже сказали про Федерера, игру теннисиста можно сравнить со швейцарскими часами. Она точна, стабильна и надёжна. Вероятно, именно поэтому спортсмен обладает рекордными 20 титулами на турнирах «Большого шлема» и является чемпионом 103 игр ATP.
Вслед за многочисленными победами к Роджеру пришло внимание крупных спонсоров. На протяжении 20 лет он сотрудничал с Nike и регулярно появлялся на корте, тренировках и фотосессиях в стильных образах от спортивного бренда.
Осенью 2018-го теннисный мир потрясла новость о том, что сотрудничество Федерера с компанией закончилось. С того момента главным экипировщиком чемпиона стала японская марка Uniqlo. И, надо признать, их тандем выглядит весьма впечатляюще.
Швейцарец с крутыми часами. Rolex
Если вы видите на запястье Федерера часы, то знайте, что это точно Rolex. Партнёрство спортсмена с топовым мировым брендом продолжается уже много лет, и для Роджера оно значит больше, чем просто маркетинговая сделка.
Реальный успех на международной арене к спортсмену пришёл в 2009 году, когда на Уимблдоне Федерер побил рекорд Пита Сампраса по количеству побед в турнирах «Большого шлема». В знаменательный день на руке теннисиста были Rolex. Он до сих пор с теплотой вспоминает важную деталь образа.
С этими часами связаны самые дорогие воспоминания. Я смотрю на них и вижу Уимблдон.
Выходы в свет и фотосессии. Gucci, Brunello Cucinelli, Tom Ford
Федерера нередко можно увидеть в свете. Он появлялся на таких мероприятиях, как показы Chanel и Versace, премия «Оскар», свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса, вечеринки Moёt & Chandon и, конечно же, Met Gala. На последнюю светскую встречу 2017 года спортсмен пришёл в неожиданном для себя луке от Gucci. Обыкновенный спереди смокинг обернулся броской коброй из страз на спине. Роджер умеет удивлять.
Хоть в личном аккаунте чемпиона в «Инстаграме» не найдёшь снимков с фотосессий, Федерер на них часто соглашается. На наш взгляд, один из самых стильных проектов — съёмка для мартовского номера GQ в 2017 году. На страницах журнала теннисист появился в проработанном образе от Brunello Cucinelli, Brooks Brothers и Valentino. Классический смокинг, рубашку, развязанную бабочку и пальто кофейного цвета через плечо дополнили… кроссовки Nike. И вышло отлично.
Второй лук для этой же фотосессии почти полностью состоял из одежды бренда Tom Ford. Только очки подобрали от Ray-Ban. А с часами, добавляющими брутальности, и так, пожалуй, всё понятно — Федерер не изменяет вкусу.
Не об одежде. Mercedes и Moёt & Chandon
Ещё два бренда, с которыми спортсмена связывают контракты и личные предпочтения. На автомобилях Mercedes Роджер передвигается в повседневной жизни, и, кажется, вполне этим доволен.
Немецкая марка, в свою очередь, всячески поддерживает теннисиста: доверяет ему тест-драйвы мощных моделей, приглашает на съёмки рекламы и присваивает победы в престижных премиях. Например, в Laureus World Sports Awards.
Федерер стал лицом Moёt & Chandon в 2013 году, их партнёрство продолжается до сих пор. Символично, что французский бренд — спонсор крупных теннисных и других спортивных событий, его также называют «шампанским для победителей». Компания не раз организовывала вечеринки в честь Маэстро: на 20-летие его карьеры или же на 100-й матч в ATP-туре.
Повседневный стиль. Важнее удобство, а не бренд
Возможно, если вы встретите спортсмена в реальной жизни, то не отличите его от обычного прохожего. Если только он не столкнётся с вами с ракеткой в руках. Ведь повседневный стиль Федерера — это, скорее, про комфорт, а не про дорогой бренд.
Не так давно теннисист признался, что любит ходить по магазинам в поисках одежды и по-настоящему наслаждается покупками. В начале карьеры он совершенно не разбирался в трендах и официальном стиле, но сейчас Роджер одинаков хорошо себя чувствует и в спортивном, и в деловом костюме. А близкие люди, коллеги и поклонники готовы отдавать за него голоса, чтобы назвать самым стильным человеком десятилетия.