Ягудин и Плющенко: чемпионы, которые друг друга ненавидели

Они занимались у одного тренера и не скрывали радости, когда противник падал на лёд.

В настоящее время мужское одиночное катание в России переживает кризис. Разве что недавняя победа Дмитрия Алиева на чемпионате Европы в австрийском Граце дарит надежду болельщикам. В остальном всё внимание давно приковано к девушкам: нешуточная, хоть и дружественная борьба за пьедестал в группе Этери Тутберидзе подогревает интерес к прокатам.

В конце XX века и начале нулевых всё складывалось наоборот. Женщинам не так везло на крупных состязаниях, зато два воспитанника Алексея Мишина — Алексей Ягудин и Евгений Плющенко — готовы были идти по головам друг друга, чтобы забрать себе золото на очередном старте. И у них получалось — по очереди и, конечно же, с взаимной неприязнью. Рассказываем историю противостояния двух титулованных фигуристов прошлого, судьбы которых так символично переплелись ещё в детстве и имели много общего вплоть до завершения карьеры.

Встреча в «Юбилейном»: как фигуристы перешли под руководство Алексея Мишина?

Ягудин встал на коньки в четыре года в родном Ленинграде, заниматься его отвела мама. Наставником маленького Лёши стал Александр Майоров — ученик Алексея Мишина. Юный фигурист откатался под руководством первого тренера восемь лет. Когда начинающему спортсмену исполнилось 12, Майорова пригласили работать в Швецию. Родители Ягудина не отпустили его за границу вслед за ментором и по рекомендации тренера перевели мальчика в группу Мишина во дворце спорта «Юбилейный».

Плющенко оказался там же спустя два года. До этого он тренировался в Волгограде под руководством Татьяны Скалы и Михаила Маковеева. Интересно, что в фигурное катание Евгений пришёл тоже в четыре года и по настоянию матери. В 11 лет он был вынужден один переехать в Петербург, чтобы продолжать заниматься, так как волгоградская спортшкола закрылась.

Алексей Мишин и Евгений Плющенко Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

Тогда никто не мог подумать, что два болезненных с виду мальчика станут главными конкурентами в мужском катании. Пока что они мирно выполняли элементы на льду, задирали друг друга в раздевалке, а всё внимание Мишина было приковано к более взрослым подопечным — олимпийскому чемпиону Алексею Урманову, Руслану Новосельцеву и Олегу Татурову.

Мальчишеские разборки: Ягудина заперли в шкафчике, а Плющенко гнали домой

11-летний Женя и 13-летний Лёша были самыми младшими в группе Мишина. До перехода Плющенко в «Юбилейный» главной мишенью для издёвок был Ягудин. Позже он рассказал, что дело не заканчивалось словами: взрослые парни могли бить младших чехлами от лезвий. А однажды сокомандники заперли Алексея в тесном шкафчике в раздевалке и продержали там около часа.

К сожалению, не избежал оскорблений и Евгений. Чаще всего его упрекали за то, что он приезжий. «Вали в свой Волгоград!» — фраза, которую Плющенко слышал постоянно, причём чаще всего от Ягудина. Видимо, в Алексее успела накопиться злоба, и теперь он тоже решил отыграться на младшем.

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Выход на международный уровень и борьба за внимание тренера

Впервые Плющенко и Ягудин сошлись в сезоне 1995/1996 на юношеском чемпионате мира в Австралии. Тогда Алексей смог беспрепятственно выиграть старт, а Евгений стал шестым. Уже будучи взрослым, Ягудин вспоминал о победе без особого восторга даже несмотря на то, что он заработал $ 10 тыс. за золото, а Плющенко чуть ли не в десять раз меньше — $ 1,5 тыс.

Алексей Мишин старался разводить подопечных по разным стартам, и встречались они только на этапе Гран-при в Питере (где, к слову, Плющенко проигрывал сокоманднику). Стала назревать новая проблема: Ягудин в силу импульсивного характера часто выходил из себя. Теперь он «ревновал» тренера к опытному Урманову, с которым попадал на одни соревнования и, естественно, оказывался слабее. Алексею казалось, что всё было подстроено специально: пока он катается в тени олимпийского чемпиона, любимчиком наставника становится Плющенко.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

Иронично, что Евгений видел ситуацию с противоположного ракурса. По его мнению, фаворитом Мишина был Алексей. Ведь ему доставались лучшие программы, музыка, костюмы и уделялось больше времени. А сам Плющенко «собирал остатки».

Сезон 1997/1998 оказался для двух фигуристов последним, когда они катались в одной группе. За это время Алексей обошёл Евгения на пяти турнирах, выиграл чемпионат Европы в Милане и отобрался на Игры в Нагано. Но все заслуги будто бы отодвигались на второй план, и Мишин, действительно, проникался скромным и пунктуальным Плющенко. Фигурист писал об этом в автобиографии «Другое шоу»:

Я взрослел и догонял Ягудина. Я дышал ему в затылок и наступал на пятки. Алексей Николаевич наконец-то заметил мой потенциал и стал гораздо больше уделять мне времени. Ягудина это нервировало, он раздражался.

На фоне его недисциплинированности конфликт нарастал. На чемпионате Европы в Милане тренер пошёл на крайние меры: запретил Ягудину общаться с другими фигуристами, отобрал игровую приставку и контролировал время, в которое спортсмен возвращался в номер отеля. Но это далеко не самое страшное. Точка кипения была достигнута на Олимпиаде в 1998-м.

Переломный момент: Игры в Нагано и уход к Тарасовой

На Играх Алексей оказался пятым, а выиграл состязание Илья Кулик — ученик Татьяны Тарасовой. Такой результат – вернее, его нелепая причина — стал главным разочарованием для Мишина. Ягудин простудился, когда сидел под кондиционером после короткой программы, на произвольную вышел больным и провалил её. В автобиографии «НаPROлом» он вспоминал обидный старт:

Алексей Николаевич не сказал ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушел, оставив меня одного с моими чувствами. Я знал: он зол на меня за то, что я заболел.

После неудачной Олимпиады ни фигурист, ни тренер не скрывали, что их взаимоотношения зашли в тупик. Когда Федерация фигурного катания России предлагала отправить на предстоящий чемпионат мира Плющенко в обход Ягудину, с этим решением были несогласны практически все — кроме Мишина. На мировое первенство Алексей всё-таки прорвался, взял золото, а дальше — решился уйти.

Алексей Ягудин на Олимпиаде в Нагано Фото: Jamie Squire /Allsport

В межсезонье стало известно, что Алексей Кулик уходит от Татьяны Тарасовой. Ягудин решил не упускать возможности и позвонил ей лично, попросив принять в группу. После перехода фигуристу грозили, что отныне он не выиграет ни одного старта. Сначала казалось, что страшные пожелания сбываются.

Начало превосходства Плющенко над Ягудиным

По словам Плющенко, он не ожидал, что Ягудин уйдёт от Мишина, но обрадовался такому исходу. С тех пор Евгений стал главным фигуристом в группе и в 1999 году одержал первую победу над старшим коллегой. Это случилось на чемпионате России — соревнованиях, которые впоследствии ещё девять раз покорились Плющенко, а Ягудину — ни разу. Алексей подозревал, что судейство было не таким уж честным и прозрачным из-за дружественных связей бывшего наставника с главой федерации.

Наступил тяжёлый период в карьере Ягудина: Плющенко вырос и на протяжении трёх лет обыгрывал конкурента. К тому же начинал болеть сустав в бедре. Это расстраивало и нового тренера Алексея Татьяну Тарасову. Она, в свою очередь, меняла тактику игры: теперь упор в программах Ягудина ставился не на штампованные четверные, а на харизму и актёрскую игру. Чтобы усмирить необузданный характер подопечного, Тарасова прибегла к помощи психолога Рудольфа Загайнова. Вокруг его работы ходили странные слухи, будто бы он может сглазить или загипнотизировать противников фигуриста.

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Последняя схватка: Олимпиада-2002

И ставка сыграла. Конечно, после стольких поражений Ягудину не сулили победы на Олимпиаде и считали фаворитом Плющенко. Для Евгения Игры в Солт-Лейк-Сити стали первыми: он, золотой мальчик российского мужского катания, ехал побеждать.

Плющенко упал на первом же прыжке в короткой программе — четверном тулупе, который, с его слов, он знал «как Отче наш». В какой-то момент спортсмен оправдал неудачу вмешательством того самого Загайнова, который якобы загипнотизировал его. После первого выступления фигурист занял четвертую позицию: было понятно, что на первую уже не выбраться.

Евгений Плющенко на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В то же время Ягудин радостно закричал и подпрыгнул, увидев неудачу конкурента. Он понял, что вырвет титул олимпийского чемпиона. Так и случилось. Алексей блестяще исполнил программу «Зима», которую зрители пересматривали в записи десятки раз и после Игр.

Произвольные выступления оба фигуриста исполнили хорошо, но отрыв был очевиден. Прокат Ягудина был настолько эффектным, что он, подъезжая к бортику, встал на колени перед тренером, который привёл его к желанной победе. А Татьяна Анатольевна кричала ему: «Спасибо тебе, миленький, спасибо! Я даже не знала, что ты так можешь!».

Завершение карьеры: один сценарий с разницей в 12 лет

После победы на Олимпиаде Ягудин выиграл чемпионат мира в Японии, а после, в начале следующего сезона, отправился на Skate America. Но так и не смог там выступить. Прямо перед исполнением программы он подъехал к судьям и признался, что не сможет кататься из-за больного сустава. Знакомая история, правда? Тогда же Алексей завершил карьеру, а в ногу пришлось вставлять титановый протез.

Плющенко продолжал радовать тренера и зрителей и в 2006-м исполнил давнюю мечту: выиграл на Олимпиаде в Турине. Ягудин рассказал, что тогда же отправил коллеге искреннее смс с поздравлением, но ответа не получил.

Евгений Плющенко на награждении на Олимпиаде в Турине Фото: Elsa/Getty Images

Если говорить об Играх, то в 2010-м Плющенко стал вторым в Ванкувере, а в 2014 снова взял золото в командном зачёте. Но в одиночном катании показать себя так и не сумел: так же, как и Алексей, снялся с соревнований за считанные минуты до проката, чего фанаты ему не смогли забыть. Ведь из-за Евгения в стороне остались юные потенциальные чемпионы: Максим Ковтун и Сергей Воронов.

Когда пыл угас: ненависть фигуристов выдумали?

Со времён борьбы Плющенко и Ягудина прошло много лет. Оба фигуриста завершили карьеру, участвовали в ледовых шоу, написали автобиографии, в которых много раз упоминали друг друга, и разошлись разными путями. Сейчас они стараются отзываться о былом противостоянии сдержанно, а Ягудин и вовсе сказал, что их конфликт раздула пресса.

Возможно, многое, о чём говорят сейчас, преувеличено. Но факт есть факт: эти ребята не уставали наступать друг другу на пятки и не принимали друг друга в силу совершенно разных характеров. А главное, что их спортивная злость подарила нам множество ярких побед.