ВАДА отстранило Россию от крупных турниров на четыре года. И это не первый случай, когда спортсменов лишали национальных атрибутов.

Нейтральный флаг. Кто и почему выступал под олимпийской символикой

9 декабря ВАДА на четыре года лишило Россию права участвовать в международный соревнованиях, а также запретило проводить их у себя. Это решение отразится не только на спортсменах, но и на болельщиках, которые поддерживают атлетов. На данный момент неизвестно, будет ли вообще у россиян возможность отправиться на крупные турниры. Рассказываем, каким ещё странам приходилось выступать на Олимпиаде без национальной символики.

Олимпийские игры 1980 в Москве

XXII летние Олимпийские игры в Москве в 1980 году бойкотировали в общей сложности 68 стран, в том числе США, ФРГ и Канада. Инициатором протеста выступил американский президент Джимми Картер. Причиной конфликта стали действия Советского Союза на территории Афганистана. Однако некоторые государства, хоть и поддерживали бойкот, дали своим спортсменам право решать, выступать на Олимпиаде-80 или нет. Такую позицию заняли Австралия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Андорра, Сан-Марино, Франция и Швейцария.

Победителем в дзюдо стал итальянец Эцио Гамба, который с 2008 года является главным тренером сборной России по этому виду спорта. Также на пьедестал в 1980 году ступил британский бегун Себастьян Коу — нынешний президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Зимние и летние Олимпийские игры 1992 года

На зимние Олимпийские игры 1992 года во французский Альбервиль приехала бывшая советская сборная, которая получила официальное название «Объединённая команда». Распад Советского Союза не помешал спортсменам выступать на соревнованиях: они завоевали девять золотых медалей в общем зачёте, заняв второе место. В состав сборной вошли атлеты Армении, Беларуси, Казахстана, России, Украины и Узбекистана. Когда их награждали, поднимался олимпийский флаг и звучал гимн состязаний.

В тот же год на Олимпийских играх в Барселоне из-за санкций ООН в отношении Югославии спортсменам не разрешили участвовать в командных видах спорта, но согласились допустить отдельных атлетов как независимых олимпийских участников. В общей сложности 58 человек в 13 видах спорта выступали под олимпийским флагом. В летних Играх также принимали участие спортсмены из бывших республик СССР. Однако в этот раз в состав объединённой команды вошло 12 стран. Она завоевала 45 золотых медалей и заняла первое место. Главное отличие зимней Олимпиады от летней в том, что на последней для каждого участника за победы в личных зачётах поднимался флаг его страны под государственный гимн.

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Летняя Олимпиада 2000 года

На первой Олимпиаде XXI века четыре спортсмена из Восточного Тимора выступали как индивидуальные олимпийские атлеты. В это время страна находилась в процессе получения независимости от Индонезии — у них не было Национального олимпийского комитета. Из-за отсутствия легитимного правительства полноценное участие в играх становилось невозможным.

Олимпийские игры в Лондоне

До участия в летних Олимпийских играх 2012 году в Лондоне допустили четырёх независимых спортсменов из Южного Судана. Страна отделилась от Судана в 2011 году и на момент проведения соревнований не имела Национального олимпийского комитета. Один из атлетов, Гуор Мариал, занял на Играх 47-е место.

Ещё трое спортсменов, которые выступили на Олимпиаде под нейтральным флагом, были представителями Нидерландских Антильских островов. Атлетам разрешили участвовать либо под олимпийской символикой, либо в качестве представителей Нидерландов и Арубы.

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Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи

Изначально на XXII зимней Олимпиаде в 2014 году в Сочи спортсмены из Индии выступали под олимпийским флагом, а в конце — под национальным. Причиной послужило то, что в декабре 2012 года МОК отменил признание Олимпийской ассоциации Индии. Выборы основного состава были проведены на основе спортивного кодекса правительства страны, что является нарушением требования МОК об автотомии Олимпийских игр. Однако во время состязаний комитет отозвал заявление о дисквалификации, и 16 февраля флаг Индии был официально поднят на Олимпийских Играх-2014.

Летние Игры в Бразилии

На летних Играх в Бразилии 2016 года под олимпийским флагом выступала команда беженцев из Южного Судана, Сирии, Демократической Республики Конго и Эфиопии. Всего участвовали десять спортсменов, однако ни один из них не показал высоких результатов.

Также в качестве нейтральной команды в Рио-де-Жанейро в стендовой стрельбе, плавании и фехтовании состязались девять атлетов из Кувейта. Национальный олимпийский комитет Кувейта был расформирован из-за вмешательства государственных властей в дела спортивных федераций. Фахид ад-Дайхани — кувейтский спортсмен — завоевал золотую медаль в дисциплине дубль-трап, а Абдулла ар-Рашиди занял третье место в дисциплине скит.