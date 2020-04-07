Джеки Чану – 66! Чем занимается актёр и мастер боевых искусств сегодня

Он до сих пор тренируется каждый день и ведёт активную жизнь – участвует в съёмках и множестве сторонних проектов.

Кажется, все мальчишки (а может и девчонки) в детстве хоть раз представляли себя Джеки Чаном. Прыгали по диванам с веником наперевес, вскидывая вверх ноги, пытались в шутку драться с друзьями, как в фильмах о кунг-фу. Для многих этот мастер боевых искусств был настоящим примером для подражания – смелый, сильный, ловкий и к тому же очень смешной. Сегодня неподражаемый Джеки Чан празднует своё 66-летие. И, скажем сразу, он по-прежнему великолепен.

Джеки Чан в кино

Карьера Джеки Чана началась почти 60 лет назад, и он до сих пор снимается в фильмах! Более того, Джеки никогда не изменяет своему правилу – даже самые опасные трюки он исполняет сам, без каскадёров. Не раз актёр стоял на волосок от смерти – на съёмках фильма «Доспехи Бога» в 1986-м ему проломило череп. Год назад он снова едва не погиб и во время съёмок одного из последних фильмов «Авангард», чей релиз отложили из-за пандемии коронавируса.

«Было множество моментов, когда я мог умереть. Наверное, по паре в каждом фильме, и в молодости они случались даже чаще. Думаю, таких моментов было больше 200», — рассказывал актёр. При этом Джеки Чан действует как настоящий супергерой. Едва не утонул? Ничего особенного, надо продолжать съёмки.

Когда случился инцидент на съёмках «Авангарда», я сменил одежду, глотнул воды и продолжил съёмки. Нельзя заставлять всех ждать тебя одного. Актёры должны оставаться профессионалами. Я волнуюсь только о том, чтобы экшн-сцены получились отлично.

В последнее время Чан пытается уйти от образа мастера боевых искусств и полнее раскрыть своё актёрское мастерство.

Я хочу быть не звездой боевиков, а актёром, который умеет драться. Китайским Робертом де Ниро или Дастином Хоффманом. Так я смогу остаться в киноиндустрии навсегда. Мне никогда не предлагали драматические или романтические роли. Джеки Чан – это «Час пик», «Полицейская история». Но я уже не молод, и мне нужно было меняться. Было страшно, но я хотел попробовать что-то новое. Зрители приняли мой новый образ, так что я принял правильное решение.

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Как тренируется Джеки Чан?

Джеки до сих пор дерётся, хоть с возрастом и стал немного упрощать акробатику в своих фильмах. Его форме и сейчас могут позавидовать многие молодые люди, а постоянные тренировки стали для актёра обычной рутиной, от которой он не отступает ни на один день. Это позволяет ему не ограничивать себя в питании – съев что-то лишнее, он просто потратит лишних полчаса на тренировки.

Утро Чан начинает с часовой пробежки – она позволяет телу разогреться и подготовиться к дальнейшим тренировкам. Дальше он делает комплекс простых, как он сам их называет, упражнений. Взглянув на список, становится понятно, откуда актёр черпает жизненные силы даже в таком почтенном возрасте.

Отжимания на кулаках (5 подходов по 10 раз);

скручивания на наклонной скамье (5 подходов по 20 раз);

жим лёжа (3 подхода по 15 раз);

тяга верхнего блока (3 подхода по 15 раз);

наклонный жим (2 подхода по 15 раз);

тяга на низком блоке (2 подхода по 15 раз);

жим над головой с гантелями (2 подхода по 15 раз);

присяды со штангой (3 подхода по 15 раз);

выпады с гантелями (2 подхода по 15 раз);

сгибание ног (2 подхода по 15 раз);

подъём гантелей на бицепс (2 подхода по 15 раз);

тяга вниз на трицепс (2 подхода по 15 раз);

работа на лапах и тайских падах (3 подхода по пять минут на каждом снаряде, отдых – 2 минуты);

30 минут практики боевых искусств.

Как ему всё это удаётся? Кунг-фу и йога связаны с самопознанием. Они учат концентрироваться, находить баланс между телом и духом. Они помогают сохранять ясный ум, чувствовать внутреннюю радость, защищают ум от внешнего воздействия.

Энергии Чана хватает на всё на свете – у него есть собственная база для каскадёров, он режиссирует, пишет книги, владеет гоночной командой, занимается благотворительностью (например, постоянно вкладывает деньги в строительство школ и больниц для бедных), руководит множеством бизнес-проектов, поёт и снимается, снимается, снимается.

Будь как Стэтхэм. Как тренируется самый брутальный актёр Джейсон всегда в отличной форме. Но как ему это удается?

Сколько зарабатывает актёр?

Джеки входит в двадцатку самых богатых актёров мира – его состояние оценивается в $ 370 млн, это больше, чем у Брэда Питта или Уилла Смита.

Ещё лет 10 назад он заявил, что собирается потратить своё состояние на благие цели и не будет вписывать единственного сына Джейси в завещание.

Он сможет сам заработать себе деньги. А если не сможет, то просто стал бы разбрасываться моими деньгами.

Отношения с сыном у него всегда были непростыми, а в 2014 году Джейси арестовали и обвинили в употреблении наркотиков и организации наркопритона. Джеки отказался поднимать свои связи, чтобы сыну скостили срок, а позже публично извинился перед поклонниками за проступки сына и то, что недостаточно хорошо его воспитал.

Был в жизни актёра и ещё один семейный скандал. В начале 2000-х выяснилось, что у Джеки была связь на стороне, и у него родилась дочь. Ему пришлось признаться в адюльтере и извиняться перед женой, которая его простила. С внебрачной дочерью Эттой Чан не поддерживает никаких отношений, а накопленный капитал собирается разделить по завещанию между женой Джоан и благотворительными организациями.

Заразился ли Чан коронавирусом?

В феврале в прессе появилась новость о том, что Джеки Чан заразился коронавирусом и отправлен на карантин. Он сразу же поспешил заверить поклонников, что с ним всё в порядке.

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«Я знаю, что ситуация с вирусом очень серьёзная и он медленно расползается по миру. Надеюсь, все мои друзья и фанаты принимают меры предосторожности. Защищайте себя и своих близких. Надеюсь, эпидемия скоро закончится, все будут в порядке и здоровы. Оставайтесь сильными, я верю, что впереди нас ждёт светлое будущее.

Спасибо всем, что переживаете за меня. Я здоров и не нахожусь на карантине. В эти непростые времена я получаю много подарков от поклонников со всего мира. Спасибо вам за защитные маски! Я поручил своим дорогим сотрудникам пожертвовать их тем, кому они нужны в первую очередь», — написал Чан на своём официальном сайте. А недавно выпустил видео на английском и китайском языках, где призывает всех соблюдать меры предосторожности.