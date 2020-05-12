Для дома и тела: сколько калорий можно сжечь при уборке

Уборка дома для вас – нудная обязаловка? Вы с ужасом смотрите на клубы пыли в углах и горы посуды в мойке и не знаете, как себя заставить не отлынивать от домашних обязанностей? Или наоборот, целыми днями пропадаете на работе или учёбе и свободного времени едва хватает на уборку, а на поддержание физической формы не остаётся ни минутки? Можете подставить сюда любую подходящую вам причину, чтобы посмотреть на уборку с новой стороны. Добавив в привычные действия немного спорта, вы сможете провести отличную тренировку с пылесосом и тряпкой наперевес.

Тренер отвечает: как сохранить дневную активность на самоизоляции в квартире Пара лайфхаков, которые помогут вам оставаться в форме даже без интенсивных тренировок.

Для начала, запаситесь временем. Простое мытьё посуды или вытирание пыли не заставят организм сжигать калории. Проводить уборку, так полностью весь дом. Создайте атмосферу – включите бодрую музыку для поднятия настроения, наденьте спортивную одежду – футболку, леггинсы/шорты и кроссовки. Это не только настроит на нужный лад, но и поможет избежать травм.

Мытьё посуды

Это отличный способ размяться. Пока вы нагружаете руки, оттирая засохшие пятна с тарелок и сковородок, не забудьте и о ногах. Поставьте ноги на ширине плеч и поднимитесь на носки. Задержитесь в таком положении 10 секунд и медленно опуститесь. Повторите 10 раз, сделайте несколько подходов с минутными перерывами. Другой вариант – пританцовывать. Таким способом можно сжечь около 50 калорий за 30 минут.

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Вытирание пыли и полировка мебели

В этом «упражнении» задействуются мышцы рук, плеч и пресса. При протирании пыли не ленитесь чаще промывать тряпку – так вы сделаете больше шагов. И посильнее её отжимайте – это даст нагрузку на грудные мышцы. Дополнительное утяжеление можно получить, если вытирать пыль на нижних полках в приседе – отличная тренировка для квадрицепсов и ягодиц. При полировке мебели пользуйтесь воском – чтобы его растереть, требуется затратить больше энергии, чем при использовании спрея. Так сжигается около 130 калорий в час (при дополнительных приседаниях – и того больше).

Глажка

Очень полезное упражнение, которое можно разнообразить так же, как и мытьё посуды. Попробуйте орудовать утюгом, стоя поочерёдно то на левой, то на правой ноге – это не только задействует мышцы, но и развивает координацию. Корзину с бельём поставьте на пол и делайте классические приседания, когда тянетесь за новой вещью.

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Уборка пола

Двигая шлангом пылесоса взад и вперёд, вы тренируете пресс, к тому же этот процесс удобно сопровождать глубокими выпадами. В труднодоступных местах – под диванами, кроватями или тумбочками – можно пылесосить в приседе. Такая активность позволит сжечь 190 калорий за час. Полы мойте не шваброй, а руками, так вы сожжёте 240 калорий в час.

Мытьё окон

Это одна из самых энергозатраных частей уборки – за 30 минут можно сжечь 167 калорий. Опять же, разнообразьте мытьё, поднимаясь на цыпочки и опускаясь, а в перерывах между окнами можно дать себе дополнительную нагрузку приседаниями.

Фото: istockphoto.com

Выбивание ковра

У вас есть ковры, из которых надо выбить пыль? Самое время заняться этим, так вы потратите 250 калорий за 30 минут.

Готовка

Убирались и нагуляли аппетит? Полчаса готовки поможет сжечь дополнительные 150 калорий. Снимайте кожуру с овощей, режьте, взбивайте. Особенно много энергии тратится при замешивании теста.

Как женщина похудела на 35 кг, просто выполняя работу по дому?

Вам всё ещё кажется сомнительным, что уборка поможет избавиться от лишних килограммов? Тогда вот вам реальный пример – домохозяйка из Техаса Талитта Коулман сбросила 35 килограммов, выполняя обычные домашние дела!

Чтобы похудеть, девушка стала правильно питаться и добавила физические нагрузки в уборку и другие дела по хозяйству. Например, вместо того, чтобы просто лениво прогуливаться по дому с пылесосом, она одновременно приседает или ходит на цыпочках.

Так гораздо легче заниматься, а раз ты не идёшь в спортзал, то не надо и переживать о том, как ты выглядишь. Ты вырабатываешь привычку и перестаёшь замечать, что убираешься именно таким способом.

Полы Коулман моет руками, да ещё и в приседе. «Если будете делать так же, как я, мышцы ног будут гореть! И передняя, и задняя поверхность, и ягодицы».

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Коулман живёт на ферме, держит лошадей и коров. Разгрузку кормов для животных она превратила в тренировку на ноги – тяжёлые мешки она носит на плечах, и при этом делает глубокие выпады.

Ещё один совет Коулман – игра с домашними животными. «Когда носишься туда-сюда, играешь с собаками, то подскакивает пульс, сбивается дыхание. Я начинаю потеть и в то же время веселюсь, это не воспринимается как тренировка», — говорит Талитта. Подвижные игры с детьми дают аналогичный эффект.

«Чтобы скидывать по полкило в неделю, надо в день сжигать по 500 калорий», — рассказывает девушка. Абонементы в спортзал ей для этого не нужны – дома найдётся немало дел, с помощью которых можно убить двух зайцев одним выстрелом.

Права на видео принадлежат Graham Media Group, Houston, Inc. Посмотреть видео можно на канале KPRC 2 Click2Houston в YouTube.