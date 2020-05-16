Роскошь на колёсах: сколько стоят автомобили Лионеля Месси

В гараже у легенды футбола собралась во всех смыслах богатая коллекция.

Все мы знаем, что звёзды спорта с мировым именем любят жить на широкую ногу: покупать роскошную недвижимость, пользоваться частными самолётами и приобретать дорогие, а иногда и эксклюзивные автомобили. Не стал исключением из этого правила и один из лучших игроков в истории современного футбола — Лионель Месси. Заглянем в его автопарк и узнаем, каким моделям машин чемпион отдал предпочтение.

Ferrari F430 Spider

Один из автомобилей аргентинца — спорткар Ferrari F430 Spider. По желанию Месси машина была перекрашена в серый цвет и доработана в автомастерской. Базовая стоимость F430 превышает $ 186 тыс., но, решившись на покраску, Лионель значительно увеличил цену этой модели — до $ 250 тыс.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti

У Месси, судя по всему, страсть к итальянской марке. Ведь в 2016 году нападающий «Барселоны» стал обладателем самого дорогого Ferrari в мире. Месси заплатил за авто $ 34,5 млн. Испанская AS даже сообщала, что главным конкурентом на торгах в борьбе за редкую машину был сам Криштиану Роналду. Не удивимся, если это действительно так!

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Range Rover Vogue

Внедорожник привлекает внимание своим внешним видом и внушительными размерами. Его цена составляет чуть больше $ 150 тыс. Именно этой машиной Месси пользуется почти постоянно. Аргентинец использует её во время повседневной жизни, что неудивительно, ведь такая модель удобна и вместительна.

Maserati Granturismo MC Stradale

Машина отличается 4,2-литровым двигателем V8, который является самым мощным в классе. Авто был приобретён футболистом в 2011 году. Минимальная стоимость спорткара сейчас составляет $ 173 тыс. По слухам, футболист позже подарил машину другу, так как жена аргентинца боялась, что Лионель разобьётся.

Mini Cooper S Cabriolet

Миниатюрная машина была одной из первых в гараже Месси. Сейчас её можно купить за цену в районе $ 30 тыс. Маленький классический английский автомобиль понравился нападающему «Барселоны» из-за своей практичности. Несмотря на скромные размеры, разгоняется Mini Cooper аж до 220 км/ч.

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Dodge Charger SRT8

За этого красавца Месси заплатили около $ 80 тыс. Американский маслкар отличается мотором в 470 лошадиных сил и выдающимися динамическими характеристиками. Неудивительно, что один из самых популярных автомобилей той эпохи числится в коллекции Лионеля.

Audi Q7

Это авто ценой в $ 90 тыс. подарил Месси спонсор «Барселоны» Audi. Машину футболист использует для семейных поездок по городу с женой и детьми. Достаточно просторная машина идеально подходит для этих целей.

Cadillac Escalade

Ещё одна модель, предназначенная для поездок с семьёй. Этот автомобиль из автопарка аргентинца стоит $ 55 тыс., он появился у Лионеля относительно недавно. Забавно, что Месси, обладая невысоким ростом, любит такие габаритные машины.

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Toyota Prius

Самый необычный автомобиль в парке нападающего, ведь отличительной чертой модели является тот факт, что она электрическая. Машина рыночной стоимостью в $ 20 тыс. была подарена Месси компанией Toyota. Существует мнение, что часто на этом авто Лео не ездит. Выглядит Toyota Prius довольно непрезентабельно.

Audi R8

Фото: audi.com

За эту малышку Лео заплатил аж $ 200 тыс. Авто позволяет разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды, да и 550 лошадиных сил, конечно, привлекают. Понятно почему Месси не смог устоять перед покупкой. Он может себе позволить.

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Audi R8 GT

Фото: Ker Robertson/Getty Images

Эта спортивная модель с приставкой GT обладает такой же максимальной скоростью, как и у Audi R8, но главная разница заключается в ускорении. Если Месси по максимуму придавит педаль в пол, то сотня на его спидометре будет отображаться всего через 3,6 секунды. Видимо, Лео очень любит скорость, поэтому не пожалел на машину $ 400 тыс.