Дорогой — не значит хороший. 5 автомобилей из гаража Льюиса Хэмилтона

Рассказываем, что в коллекции гонщика и почему он пожалел о покупке «Форда».

Пятикратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Льюис Хэмилтон в своё время выступал за команду «Макларен», сейчас же представляет «Мерседес». Видимо, он настолько привязался к машинам немецкой и британской марок, что в его гараже собраны почти все модификации автомобилей этих концернов и не только. Коллекция суперкаров у Хэмилтона соответствует его яркому образу жизни. Например, в гараже гонщика можно встретить выпущенный специально для него Pagani Zonda 760 LH, два McLaren — MP4-12C и P1 — и брутальный Ford Mustang. Рассказываем, какие ещё элитные автомобили коллекционирует звёзда Формулы-1.

Эксклюзивный Pagani Zonda 760 LH за бешеные деньги

Льюис приобрёл для своей коллекции уникальный спорткар Pagani Zonda 760 LH, который делали по его индивидуальному заказу. Компания давно прекратила серийное производство модели Zonda и специально для гонщика сделала эксклюзивный вариант снятого с производства спорткара. Стоит ли говорить, что такая машина обошлась Хэмилтону в немалых $ 4 млн?

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Несмотря на эксклюзивность, спорткар фиолетового цвета с двигателем мощностью в 760 лошадиных сил изредка появляется на дорогах Монако. Кажется, что Льюис не очень привязан к этому автомобилю, а если быть точнее — к самой компании Pagani. В интервью Sunday Times он признался, что недоволен их политикой создания спортивных автомобилей с автоматической коробкой передач, ведь ими некомфортно управлять. Особенно если речь идёт о роботизированной коробке переключения передач. Поэтому в собственном Pagani Zonda Хэмилтон выбрал механику.

Коробка Pagani хуже той, что стояла на моём Smart Roadster.

Может, звезда автоспорта и не оценил, но машина точно заслуживает приз зрительских симпатий. Ведь каждый раз, когда она выезжает из гаража на улицы Монако, её в один миг окружают сотни фанатов. Хотя, возможно, это ещё один повод для Хэмилтона не любить этот спорткар?

В ноябре 2015 года автомобиль оказался в центре внимания полиции. Гонщик попал в аварию и задел припаркованную машину. К счастью, серьёзных повреждений никто не получил.

Ретроавтомобиль Shelby Cobra 427

В коллекции звезды Формулы-1 есть и более эксклюзивные автомобили. Так, Shelby Cobra 427 1966 года выпуска сейчас является одной из самых редких и дорогих машин. Купить эту модель Льюису порекомендовал сам Кэрролл Шелби, и гонщик, конечно же, воспользовался советом.

Хэмилтон питает особую любовь к ретро автомобилям, а такую дизайнерскую модель с необычными крыльями, как у «Кобры», упустить просто невозможно. Для того чтобы сохранить автомобиль 1966-го в идеальным состоянии, Хэмилтон купил ещё один авто Shelby Cobra 427, но уже 1967 года выпуска. Стоит ретрокар, по сравнению с фиолетовой «Зондой», смешные деньги — $ 1,5 млн.

Shelby Cobra 427 1966 года выпуска Фото: facebook.com/LewisHamilton

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«Куча хлама» в виде Shelby Mustang GT500

«Как же пройти мимо Shelby Mustang GT500?» — подумал Льюис Хэмилтон и добавил автомобиль в коллекцию. Действительно, о брутальном винтажном маслкаре от «Форда» мечтают многие. Прежде чем занять место в гараже звезды Формулы-1, автомобилю 1967 года модифицировали подвеску и заменили двигатель на более мощный. Но этого, видимо, не хватило, чтобы угодить «королю трассы». Он называет машину «кучей хлама»: в ней ему нравится только цвет кузова.

Shelby Mustang GT500 Фото: facebook.com/LewisHamilton

А вы знаете, откуда пошла тенденция наносить полоски на спортивные машины? Когда спорт только зарождался, гоночные автомобили красили в определённый цвет, который закреплялся за конкретной страной, чтобы зрителям было легче определять «своих». Италии достался красный, Англии — зелёный, Франции — синий. Только болиды США окрашивались в белый цвет с двумя синими или синей с белой полосами. Позже это стало традицией.

Алый LaFerrari

Красный гиперкар «Феррари» LaFerrari прекрасно дополняет коллекцию гонщика. Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф однажды подшутил над журналистами, сказав, что Льюис Хэмилтон вышел на контакт с «Феррари». Эта новость всех шокировала. После Вольфф добавил, что гонщик сделал это, чтобы приобрести новый автомобиль.

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Алый «Феррари» — один из самых дорогих автомобилей в гараже Льюиса, его стоимость оценивается в $ 11 млн. Изюминка спорткара в том, что он полностью окрашен в красный цвет, хотя стандартная модель идёт с чёрной крышей. И, судя по всему, это самая любимая машина в коллекции Хэмилтона. Ведь в интернете опубликовано сотни видеороликов, на которых видно, как гонщик «выгуливает» любимицу, отправляясь на ней на разные вечеринки.

Синий суперкар McLaren P1

Если говорить про гараж Хэмилтона, то грех не упомянуть о приобретении McLaren P1. По компоновке автомобиль близок к машинам Формулы-1, но он не такой быстрый и лёгкий. Хотя с поездкой по городской трассе эта машина отлично справляется.