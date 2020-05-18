«Диета ангелов». Что едят модели Victoria’s Secret, чтобы оставаться стройными

Модели Victoria’s Secret – одни из самых популярных в мире. Показы нижнего белья этот бренд превращает в настоящее шоу, на котором выступают самые крутые звёзды на текущий момент. Очевидно, девушкам надо быть на этих показах в идеальной форме. Не случайно их называют «ангелами», а их питание – «диетой ангелов». Как же им это всё удаётся и можно ли моделям Victoria’s Secret есть вредную пищу?

Две недели «карантина»

«Диета ангелов» — это своеобразный двухнедельный карантин. За 14 дней можно скинуть примерно 8 кг лишнего веса и выйти на подиум в наилучшей форме. Что точно нельзя употреблять, – это сахар, соль и алкоголь. Ни в каком виде. Салаты лучше заправлять лимонным соком, а если использовать оливковое масло, то маленькую ложечку на одну порцию.



Конечно, без обильного питья тоже никуда. В день необходимо выпивать минимум 2,5 литра воды без газа. Даже лечебная минеральная вода, если она газированная, может очень сильно навредить фигуре. А вот стакан обычной воды до и после еды отлично заглушает голод.

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Два «пустых» завтрака и стейк на ужин

Итак, день «диеты ангелов» начинается с двух завтраков. Первый включает в себя либо чашку чёрного кофе без сахара, либо чашку зелёного чая. Второй завтрак состоит из любого фрукта, но при этом важно, чтобы этот фрукт был маленьким. На обед можно употребить два варёных яйца, салат из одного помидора и зелени и добавить две картошки в мундире.



А вот ужин должен быть плотным, насколько это вообще возможно при такой суровой диете. Так вот, ужин может состоять из стейка из говядины и салата из свежих овощей. Если вы не едите мясо, то говядину можно смело заменить рыбой. Но ни в коем случае не жареной, а запечённой на гриле, к примеру.

Все 14 дней «диеты ангелов» необходимо придерживаться примерно схожего графика. Иногда можно заменить стейк на суп из овощей, зелёный чай на свежевыжатый сок, а картошку в мундире на нежирную ветчину. Но по сути это лишь вариации составленной в первой день диеты, которая может слегка меняться, чтобы не наскучить.

Алессандра Амброзио обожает орехи

Понятно, что на таких жёстких диетах всю жизнь сидеть невозможно. Поэтому у звёздных моделей Victoria’s Secret есть индивидуальные секреты питания. Так, бразильская красотка Алессандра Амброзио в восторге от японской кухни, а в качестве снека обожает орехи.

Бразильянка при этом не стесняется признаваться, что иногда любит поесть что-то вкусное и вредное, вроде гамбургера, чипсов и сладкой газировки. Она уверена, что это снимает нервное напряжение и в разумных количествах не вредит фигуре.

Травяной чай от сестры Ким Кардашьян

Восходящая звезда Victoria’s Secret Кендалл Дженнер является сводной сестрой Ким Кардашьян, поэтому всегда находится в центре внимания. Кендалл обожает травяные чаи и может легко выпить 10 чашек в день, а порой даже больше. В остальном она придерживается белковых продуктов, овощей и фруктов.

Как и Амброзио, Дженнер очень любит фаст-фуд и даже делится своей любовью с подписчиками, фотографируя себя за поеданием бургеров. Именно она часто побуждает подруг-моделей отметить окончание очередного показа сочной жареной котлетой.

Адриана Лима и бокс

Пожалуй, самая знаменитая модель Victoria’s Secret – это ещё одна бразильянка Адриана Лима. Она является амбассадором бренда аж с 1999 года. Очевидно, для того чтобы сохранять такую шикарную форму 20 лет, нужно прикладывать немало усилий. Каждодневное питание Адрианы включает в себя рыбу или курицу с овощами, а также различные каши. В качестве перекуса она использует свежую морковь или огурец.

Очень сурово. А ведь Лима ещё каждый день занимается спортом. Причём весьма жёстким. Адриане очень нравится бокс, который, помимо всего прочего, помогает сбросить психологический груз. Хотя небольшая слабость у модели всё же есть. Иногда ей очень хочется десерта, и отказать себе в этом она не может. Ведь диеты созданы в том числе для того, чтобы их нарушать.