Грибы укрепляют здоровье и насыщают мышцы белком. Главное, не ошибиться с выбором

О том, как найти качественный продукт не только в магазине, но и в лесу.

Грибы — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые необходимы нашему организму. Но для многих этот продукт ассоциируется не только с употреблением в пищу, но и с самим процессом сбора. Лес, свежий воздух, тишина и полная сосредоточенность, чтобы не пропустить своего рода добычу — чем не отличное занятие? Однако далеко не все грибы можно срезать и смело класть в корзину. Да и выбирать их в магазине стоит с осторожностью, несмотря на ряд полезных свойств. Но обо всём по порядку!

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Польза грибов для организма

Начнём мы с рассказа о ценных свойствах грибов. Ведь перед тем, как отправиться в магазин или в лесную чащу, стоит знать, за чем идёшь.

Содержат множество ценных веществ

Как мы уже сказали, грибы богаты необходимыми организму веществами: белком, витаминами группы B и C, кальцием, калием, железом, фосфором, фолиевой и никотиновой кислотами. Вместе они положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, укрепляют костную ткань и стимулируют гемопоэз — процесс образования клеток крови. К тому же в продукте растительного происхождения совсем нет холестерина.

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Полезны для сердца и при профилактике малокровия

Наиболее хороши в этом плане боровики или, иначе говоря, белые грибы. В них содержится много никотиновой кислоты — витамина PP, который благотворно влияет на работу сердца. Поэтому диетологи нередко советуют есть суп из свежих белых грибов, чтобы укрепить стенки миокарда.

Ещё белые грибы содержат достаточное количество солей железа, чтобы служить хорошим средством при профилактике железодефицитной анемии.

Укрепляют иммунитет и спасают от простуды

Лисички отлично стимулируют работу иммунной системы, поэтому их не зря называют природными антибиотиками. В этих грибах содержится много витаминов групп A и B, селен и цинк. Кроме того, лисички способны восстановить повреждённые клетки поджелудочной железы.

А вот в груздях есть вещества, подобные антибиотикам, которые укрепляют слизистые оболочки лёгких и бронхов, что крайне полезно в сезон простуд. Этот же вид грибов является единственным растительным источником витамина D, средством профилактики камней в почках и подавления палочек Коха.

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Не вредят людям с сахарным диабетом

Даже, напротив, могут быть им полезными. В грибах содержатся медленные углеводы, представленные пищевыми волокнами. Они, в отличие от быстрых углеводов, позволяют снизить уровень сахара в крови.

Имеют противоопухолевый эффект

Он обусловлен наличием в грибах белков лектинов. В настоящее время они активно исследуются в сфере онкологии и, как выяснилось, являются буквально ловушкой для опухолевых клеток.

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Покупные или лесные: какие грибы выбрать?

Нередко можно услышать мнение, что продукты, продающиеся в супермаркетах, не имеют ничего общего с теми, которые созревают на природе естественным путём. Чтобы разобраться, есть ли среди искусственно выращенных грибов полезные, мы обратились за помощью к диетологу и нутрициологу Анне Берсеневой.

Анна: На самом деле, как и любой продукт, грибы для кого-то могут быть очень даже хороши, для кого-то нет. Самые нейтральные грибы, которые являются источником растительного белка (не самым лучшим, но тем не менее достаточно лёгким и хорошо усваиваемым), микроэлементов и, что самое прекрасное, витамина D — это вешенки и шампиньоны. Это искусственно выращенные грибы. Специфика их выращивания состоит в том, что последние несколько часов они подвергаются ультрафиолету, накапливают в себе витамин D, который потом попадает в наш организм.

Фото: istockphoto.com

И всё же наш эксперт порекомендовала с осторожностью выбирать продукты в магазине. Вот на какие критерии стоит обращать внимание.

Внешний вид. На грибах не должно быть плесени, сомнительного пушка, они не должны быть склизкими.

На грибах не должно быть плесени, сомнительного пушка, они не должны быть склизкими. Запах. Не должно быть кислотного, чрезмерно яркого, искусственного запаха, который распространяется на всю квартиру, когда вы открываете упаковку. Грибы должны пахнуть грибами.

При покупке диетолог посоветовала вспомнить детство и то, как выглядели и пахли грибы, которые мы собирали на природе. Это и есть ориентир. Кстати, среди лесных грибов нутрициолог тоже выделила два вида, которые наиболее полезны для организма.

Анна: Белый гриб и лисички являются одними из самых полезных. Потому что в них меньше всего вероятность найти токсины и вредные вещества, которые могут накапливаться в других грибах. Они также являются источником белка.

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Как правильно собирать грибы в лесу?

Пока что отправляться на природу за источником витаминов и белка рано. Начало лета — это не сезон для грибников, но до августа осталось совсем немного. Именно в это время количество их видов и типов становится крайне велико и остаётся таким всю осень. Прежде чем поехать в лес, стоит знать несколько простых правил, которые помогут не перепутать съедобный гриб от ядовитого.

Не для всех: противопоказания к употреблению

К добавлению грибов в ежедневный рацион стоит подходить с осторожностью. Во-первых, необходимо учитывать суточную норму, а во-вторых, знать наверняка, нет ли у вас противопоказаний к употреблению.

Анна: Грибы не стоит есть каждый день. Тем людям, которые их любят и у кого нет противопоказаний, я рекомендую всё-таки не чаще двух раз в неделю. Идеальный вариант — это делать тёплый салат с грибами. То есть на подушку из зелёных листьев выкладывать грибочки для того, чтобы зелень как естественный источник ферментов и клетчатки помогла расщепить источник белка. И соотвественно не должно быть больше 100 граммов грибов в порции. Например: 40 г зелёных листьев, 100 г грибов, 50-100 г овощей — и у нас получается хорошая порция.

Не стоит есть грибы вообще людям с панкреатитом, тем, у кого сложности с поджелудочной железой и ферментная недостаточность. Потому что они требуют достаточного количества ферментов для того, чтобы нормально усвоиться и переработаться.

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Также не рекомендуется есть грибы в свежими — лучше всего в отваренном или тушёном после отваривая виде. Эксперты в области питания рекомендуют добавлять их в блюда из овощей и круп. А вот белые грибы не стоит подавать к мясу и картофелю. Грибные белки могут вступить в конфликт с мясными, а это чревато неприятными ощущениями в животе. А крахмал замедлит и без того долгое усваивание боровиков.