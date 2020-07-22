Скандинавская ходьба: как с помощью палок восстановить работу лёгких и поднять иммунитет

Раньше люди занимались спортом, чтобы стать стройнее и накачать ягодицы. Теперь многие тренируются, чтобы успешно пережить пандемию. Правильно подобранная физическая нагрузка – один из первых и доступных инструментов для укреплении дыхательной системы и повышения способности организма противостоять вирусу. А если выйти на улицу, и проводить тренировки в парке, то эффект будет еще круче.



В 2011 году британцы провели одно очень показательное исследование. Они хотели сравнить эффективность одних и тех же видов фитнеса в разных условиях: в закрытом помещении и на открытом воздухе. Участники эксперимента катались на велотренажере и велосипеде, бегали по беговой дорожке и на открытом стадионе. Что получилось в сравнении? Все испытуемые показали наилучшие результаты во время тренировок в открытом пространстве.

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Почему занятия спортом на улице оказались лучше тренировок в зале?

Занятия спортом на улице автоматически повышают уровень потребляемого кислорода. Соотвественно организм может намного дольше работать в нужном темпе и выдерживать более интенсивные нагрузки. Увеличенное потребление кислорода напрямую влияет на процесс жиросжигания: кому похудеть – тому прямая дорога в парк, а не в спортзал. Кроме того, свежий воздух влияет на качество сна после тренировки, что немаловажно с точки зрения сохранения стабильного психо-эмоционального состояния. Крайне положительно воздействуют на организм спортсмена и природные факторы: например, синтез витамина D, который происходит только под воздействием ультрафиолета на открытом воздухе. А способность организма гибко реагировать на изменение погодных условий ведет к его общему закаливанию.

Разумеется, если мы говорим об укреплении иммунитета и восстановлении после вирусной пневмонии, то речь исключительно о щадящей низкоинтенсивнгой физической активности. Ни о каком беге или велосипеде речи идти не может. Оздоровительная ходьба – вот наиболее простой способ улучшить самочувствие и повысить общий тонус на клеточном уровне. Следующий шаг – скандинавская ходьба в умеренном темпе. Палки позволят не только снизить нагрузку на ноги и спину, но и выжать из тренировки максимум, не навредив ослабленному организму. Рассказываем об этом подробнее вместе с инструктором Екатериной Кальдиной.

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Как правильно начать, чтобы не «умереть» на первой же тренировке?

Из-за стереотипа, что скандинавская ходьба это спорт для бабушек, многие после долгой паузы или болезни прикладывают чрезмерные усилия на первом же занятии. Категорически нельзя так поступать. Палки обманчивы: при всей своей кажущейся со стороны лёгкости, скандинавская ходьба – весьма интенсивная нагрузка. Поэтому в режим тренировочного процесса нужно входить постепенно. Буквально 10-15 минут основного этапа тренировки в самой низкой пульсовой зоне 50-60% от максимального значения ЧСС. Наращиваем постепенно, добавляем порядка 10% по времени и интенсивности в неделю. Через пару недель можно начинать чередовать темп: наращиваем его, потом плавно снижаем. И так несколько раз в процессе тренировки.

Что ещё важно учитывать тем, кто переболел пневмонией и нуждается в восстановлении? Тренировки можно начинать только после разрешения врача, и в своем индивидуальном графике. Большинство людей при малейшем увеличении физической активности испытывают дискомфорт со стороны легочной системы: отдышка, упадок сил, общая утомляемость. Важно дозировать нагрузку и иметь позитивный настрой. Не пренебрегать разминкой и обязательно контролировать правильное дыхание диафрагмой.

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Регулярное выполнение комплексов упражнений с палками в совокупности с другими реабилитационными мероприятиями обязательно восстановят функции лёгких и станут отличной профилактикой укрепления иммунитета и снижения рисков осложнений.