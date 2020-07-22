Учёные выяснили, что физическая активность способна улучшать генетику

Рассказываем, как и сколько для этого нужно тренироваться.

Польза от регулярных физических упражнений общеизвестна и не подвергается сомнению. Постоянные тренировки помогают укрепить здоровье, замедлить старение организма, а также предотвратить диабет второго типа, рак и болезни сердца. Однако механизмы, лежащие в основе всех этих чудодейственных эффектов, до сих пор плохо изучены и вызывают большой интерес у учёных.

Исследователи из Швеции и США выяснили, в каком случае физическая нагрузка оказывает наиболее благотворное влияние на здоровье и вносит позитивные изменения на генном уровне.

Так какими видами спорта и как долго нужно заниматься, чтобы не дать шанса болезням и даже обмануть генетику?

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Что делать, чтобы улучшить гены?

Исследования влияния физических упражнений на молекулы человеческого организма в последнее время проводятся достаточно часто, однако в основном они посвящены краткосрочным изменениям, происходящим в результате отдельных тренировок. Учёные из университета Сан-Диего и Каролинского университета Швеции объединили усилия, чтобы взглянуть на проблему под другим углом и изучить эффект от постоянных тренировок в течение долгого периода.

«Несмотря на то, что короткие тренировки, как было доказано, влияют на активность молекул в наших мышцах, именно приверженность привычным упражнениям на протяжении многих лет даёт долгосрочные преимущества для здоровья. Понимание того, как наши мышцы меняются в течение долгих лет тренировок, имеет решающее значение для определения связи между физическими упражнениями и здоровьем», — говорит руководитель исследования Марк Чепмен.

Фото: istockphoto.com

Тренировки на выносливость

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, 25 из них выполняли занятия с физической нагрузкой как минимум в течение последних 15 лет: 9 мужчин и 9 женщин регулярно совершали тренировки на выносливость (бег или езда на велосипеде), а 7 мужчин – силовые тренировки. Остальные участники эксперимента – 7 мужчин и 8 женщин – здоровые, но неподготовленные физически люди соответствующего возраста.

Всем испытуемым была проведена биопсия скелетных мышц для измерения активности более 20000 генов.

Оказалось, что у тех, кто постоянно бегает или ездит на велосипеде, активность более 1000 генов значительно отличается от параметров людей из контрольной группы. Многие из изменённых генов связаны с профилактикой метаболических заболеваний, в том числе диабета второго типа.

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Неожиданными получились итоги исследования тяжелоатлетов – у них значительные изменения были выявлены всего у 26 генов. Впрочем, говорят учёные, это не означает, что силовые тренировки не оказывают положительного влияния на здоровье в долгосрочной перспективе. Дело в том, что в данном эксперименте для контроля параметров использовались молекулы РНК, а изменения в результате силовых тренировок, возможно, связаны с белками.

Фото: istockphoto.com

Год тренировок улучшает обмен веществ

Также исследователи сопоставили полученные данные с результатами тестов, взятых у людей с диабетом второго типа до и после месячного периода тренировок. Выяснилось, что даже после непродолжительного периода регулярных физических нагрузок активность генов у людей с нарушениями обмена веществ начинает приближаться по характеристикам к постоянным приверженцам интенсивных тренировок.

«Это говорит о том, что даже программ тренировок продолжительностью 6-12 месяцев достаточно, чтобы положительно повлиять на здоровье людей, страдающих нарушением обмена веществ. Исследование помогло выявить гены, чувствительные к физической нагрузке», – говорит профессор Каролинского университета Карл Йохан Сундберг.