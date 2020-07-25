Можно, но осторожно. Как не испортить беговые кроссовки в стиральной машине

Для любого бегуна кроссовки – вещь сакральная. Ту самую пару сначала придирчиво выбирают, а затем холят и лелеют, чтобы она служила как можно дольше и при этом радовала глаз классным внешним видом. Сохранять чистоту обуви для бега помогают водоотталкивающие спреи, но рано или поздно всё равно приходит время стирки. А вместе с ним и непростой выбор: ручная или машинная?

С одной стороны, стирая руками, вы обеспечиваете своим любимым кроссовкам более бережное отношение и ограждаете их от хорошей встряски. С другой – стиральная машинка не только сэкономит вам время и силы, но и справится с задачей более эффективно.

Так можно ли доверить беговые кроссовки стиральной машине? И какие простые лайфхаки помогут вернуть обуви внешний лоск, не навредив ходовым качествам?

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Все ли беговые кроссовки можно стирать в машинке?

Обычно производители кроссовок предупреждают пользователей о нежелательности машинной стирки, и многие любители бега действительно считают такой вариант рискованным и даже опасным. Однако если соблюдать ряд нехитрых правил, то повреждений, деформаций и других негативных последствий стирки в машинке удастся избежать.

Прежде всего надо понять, не имеет ли ваша пара противопоказаний к машинной стирке. Крайне нежелательно доверять бытовой технике обувь из кожи, замши или кожзаменителя. Кроме того, на ней не должно быть светоотражающих элементов и поролоновых вставок. Но чаще всего к современным беговым кроссовкам всё это не относится. А значит, смело можно закидывать свои любимые кроссовки в барабан машинки. Естественно, не забывая про правила эффективной и безопасной стирки.

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5 простых правил эффективной и безопасной стирки

Очистить подошву

Прежде чем приступить непосредственно к стирке, рекомендуется очистить подошву, чтобы в протекторе не оставалось комочков земли, камешков и травы. Делать это удобно под струёй воды, выковыривая грязь с помощью зубочистки.

Вытащить стельку и шнурки

Стирать кроссовки лучше без вставных элементов. Стельки лучше постирать вручную, сведя к минимуму риск их деформации. Шнурки же запросто можно доверить машинке, но лучше их вынуть и поместить в отдельный мешочек, чтобы не повредить технику изнутри.

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Кроссовки в мешке

Затем кроссовки желательно поместить в специальный мешочек для стирки, который легко можно приобрести в хозяйственном магазине или в интернете. Это снизит ударную нагрузку на вашу обувь, хотя во время стирки из машинки в любом случае будут доноситься громкие звуки. Опытные бегуны часто пользуются хитростью: кладут в барабан вместе с кроссовками старые полотенца.

Режим стирки

Для стирки беговых кроссовок нужно выбрать максимально щадящий режим. В большинстве современных «стиралок» уже предусмотрены режимы для деликатной стирки или спортивной одежды. Главное помнить, что кроссовки нужно стирать при минимальной температуре – 30-40 градусов, с отжимом на 300-400 оборотов, а лучше без отжима вообще. Длительность стирки должна быть минимальной, а функцией сушки, если она есть, лучше не пользоваться.

К выбору порошка при стирке кроссовок специальных требований нет. Единственно, для белых моделей можно добавить немного отбеливателя или заранее обработать сильные загрязнения пятновыводителем.

Фото: istockphoto.com

Как сушить кроссовки после стирки?

После правильной стирки в машинке ваши кроссовки будут чистыми, но мокрыми. Идеальный вариант для сушки – естественное высыхание вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Феном тоже лучше не пользоваться. Поставьте выстиранную пару на газету, а внутрь вставьте скомканные салфетки из более-менее плотной бумаги.

В таком случае сушка займёт на несколько часов дольше, зато кроссовки сохранят первозданные качества и ещё долго будут вашими верными спутниками на любой дистанции.