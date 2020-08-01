Долгожданное путешествие: какие страны откроют границы в августе?

Рассказываем, куда теперь можно улететь из России и сколько пересадок придётся сделать, чтобы добраться до Европы.

Пока россияне активно бронировали путёвки на курорты Крыма и Краснодарского края, Россия возобновила международное авиасообщение – улететь зарубеж можно будет с 1 августа. Однако границы открыли лишь с некоторыми странами, и пока рейсы будут осуществляться по четырём направлениям. Разбираемся, куда россиянам можно полететь в августе и стоит ли вообще торопиться с путешествиями за границу.

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Куда можно полететь?

По решению правительства РФ, авиасообщение возобновляют с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Причём по турецкому направлению с 1 августа открываются лишь аэропорты Стамбула и Анкары, а уже с 10-го – Антальи, Бодрума и Даламана. В Соединённое Королевство можно попасть только через воздушную гавань Лондона, а в Танзанию – через курортный остров Занзибар. В первое время международные рейсы открывают из трёх российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Фото: istockphoto.com

Также стало известно, что Евросоюз пока не собирается открывать границы с Россией. Но добраться во многие европейские страны можно будет транзитом через Великобританию и Турцию. Так как с 1 июля разрешены перелёты между государствами-членами ЕС, а также Норвегией, Швейцарией, Исландией и Лихтенштейном. Кроме того, Союз снял ограничения и для 15 стран-резидентов, в том числе для Китая, Грузии и Сербии. Однако принять россиян готовы не везде, к тому же по приезде могут отправить на двухнедельный карантин.

В США можно попасть только через Турцию рейсом Стамбул – Нью-Йорк. Из ближневосточных и азиатских курортов откроются не все. Туристы уже могут полететь в Египет и Дубай, но не в другие эмираты. Таиланд, Марокко и Вьетнам тоже пока не пускают туристов.

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О чём нужно помнить, отправляясь в путешествие?

Тест на коронавирус и двухнедельная изоляция

Справка с отрицательным тестом на COVID-19 туристам не понадобится – по всем направлениям, доступным из России, можно лететь без неё. Кроме того, для Турции и Абхазии не нужна даже виза, в отличие от Великобритании и Танзании.

Все путешественники, прибывающие в Турцию, должны будут заполнить специальную анкету: нужно указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, контактную информацию, а также сведения о состоянии здоровья (есть ли симптомы коронавируса). В аэропорту каждому пассажиру измерят температуру, и, если признаков заболевания не обнаружат, отпустят дальше по маршруту. Аналогичную анкету придётся заполнить и во время полёта на остров Занзибар в Танзании. По приезде туристов так же проверят. Если у кого-то отметят высокую температуру или иные симптомы COVID-19, предложат пройти экспресс-тест прямо в аэропорту.

Фото: istockphoto.com

А вот в Великобритании сразу после въезда в страну вас посадят на обязательный двухнедельный карантин. Справка с отрицательным тестом от него не освобождает. Сразу после прибытия туристы должны отправиться в место, где будут находиться во время изоляции. Нарушение предписания наказывается штрафом в размере от 100 фунтов стерлингов (примерно 9,7 тысяч рублей).

Ограничительные меры

Несмотря на то, что во многих странах число больных COVID-19 заметно снизилось, шанс подхватить вирус всё-таки есть. Поэтому мерами безопасности пренебрегать не стоит. В аэропортах, отелях и общественном транспорте туристы обязаны соблюдать социальную дистанцию, в отдельных местах – носить медицинские маски и перчатки. Рекомендуется чаще мыть руки и регулярно пользоваться дезинфицирующими средствами.

Фото: istockphoto.com

О безопасности во время отдыха на курортах Турции можно не беспокоится, уверяют местные власти. В отелях все сотрудники будут использовать средства индивидуальной защиты, а помещения и предметы общего пользования будут тщательно дезинфицироваться. При этом соблюдение социальной дистанции будут контролировать даже на пляже.

Высокие цены

Судя по запросам в поисковиках, самое популярное направление – Турция. Сразу за ней расположилась Великобритания. Также россияне часто ищут информацию об острове Занзибар, но покупать туда билеты не спешат.

Тем не менее, некоторых заставляют сомневаться цены на авиаперелёты. Они значительно выше, чем в прошлом году. Летом 2019 года средняя цена на полёт в Турцию составляла примерно 12 тысяч рублей, а в текущем году это лишь стартовая стоимость. Билеты в Стамбул сейчас примерно на 30% дороже, чем обычно, в Анталью – на 42%.

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Несмотря на такие «кусающиеся» цены, россияне вовсе не думают отказываться от поездки. Ради отдыха за границей многие готовы сдавать тест на коронавирус, ходить в общественных местах в маске и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Стоит ли лететь?

Фото: istockphoto.com

На этот вопрос точного ответа нет. Если вы согласны мириться с некоторыми ограничениями – двухнедельным карантином в Великобритании или масками и перчатками в общественных местах в других странах, то поездку вполне можно планировать.

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Конечно же, направления для прямых полётов пока ограничены. Но при необходимости до нужного места помогут добраться транзитные рейсы. Главное – не забывать о том, что коронавирус никуда не пропал, риск заразиться ещё существует и пренебрегать мерами безопасности не стоит.