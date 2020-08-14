Крути педали: 5 необычных и даже странных велосипедов

Некоторые из них могут заменить автомобиль или ездить под водой.

Первый двухколёсный «железный конь» появился в 1818 году. Его сконструировал немец Карл фон Дрез. Однако с тех пор велосипед изобретали ещё не раз. В мире существуют сотни необычных байков: без руля, без сидения, даже без колёс. И всё это полноценные транспортные средства. Рассказываем про пять наиболее интересных задумок.

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Картонный велосипед

Cardboard Alfa Bike сделан из обычного упаковочного картона. Велосипед лёгкий, манёвренный, при этом выдерживает наездника весом до 136 килограммов. Кататься на нём можно даже в дождливую и снежную погоду. Всё потому что детали перед сборкой вымачивают в смоле, покрывают водостойкой и огнеупорной краской. Покрышки делают из переработанных автомобильных шин.

Себестоимость такого транспортного средства $ 10 – это меньше 800 рублей.

Создатель картонного байка – израильский изобретатель Ицгар Гафни. Эта работа заняла у него несколько лет. Помимо финальной модели было ещё пять менее удачных. Но Гафни не остановился и сконструировал первый в мире картонный велосипед-вездеход.

Карманный велосипед

Самый маленький велосипед нашей подборки в длину всего 8,4 сантиметра. И на нём действительно можно ездить. Конструкция состоит из двух колёс, педалей, цепи, рамы, руля и сидения. Только присесть на него вряд ли удастся.

Велосипед сконструировал изобретатель из Краснодара Сергей Дашевский. В его коллекции есть железный конь ещё меньше – 7,5 сантиметра, но его оседлать пока не удалось. Раньше Сергей занимался гонками на веломобилях, стал трёхкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом СССР. А теперь хочет популяризовать велоспорт с помощью своих изобретений.

Велосипед-самокат

Pibal создан для тех, кто никак не может определиться. Гибрид с виду похож на обычный велосипед, только между педалей у него есть ещё и самокатная площадка. Её добавили для того, чтобы на низких скоростях можно было сохранить равновесие и продолжить движение, отталкиваясь от земли ногой. Например, если вы ехали по городу и попали в пробку. Использовать Pibal можно и как обычный самокат.

Эту модель разработал дизайнер Филипп Старк совместно с компанией Peugeot. В 2014 году эксклюзивная коллекция велосамокатов поступила в продажу во Франции.

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Велосипед с парусом

Whike – изобретение голландца Фрэджа Твайта. Это трёхколёсный лежачий велосипед, на котором закреплён парус высотой 1,6 метра. Именно он позволяет набирать скорость до 50 км/ч при попутном ветре. В Европе Whike даже зарегистрирован как официальное транспортное средство.

Велосипед весит 23 килограмма, а сам способен выдержать до 115. Цена модели в базовой комплектации составляет € 5500 – около полумиллиона рублей. Управлять «парусником» можно при помощи специальных рычагов. Делать это непросто, но если научиться, на нём можно даже путешествовать. Блогер Дейв Корнтуэйт преодолел на парусном велосипеде 1600 километров и снял это для своего канала в YouTube.

Велосипед для подводных заплывов

SeaBike вполне может заменить электроскутер для дайвинга, при этом стоит намного дешевле – порядка 20 500 рублей. На велосипеде можно опуститься под воду на 12-15 метров и разогнаться до 7 км/ч. Его создатели, братья Алексей и Александр Лукьяновы, занимаются судостроением в Ярославле, а теперь выпускают и водные байки. Плавать на них можно не только под водой, но и на поверхности.

Конструкторы обещают, что даже неподготовленный пловец сможет преодолеть на SeaBike несколько километров. И это потребует не больше энергозатрат, чем при ходьбе на суше.

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Велосипед весит 3,5 килограмма, в длину достигает не больше 70 сантиметров. Сделан из прочных материалов, устойчивых к коррозии в морской воде, – стеклонаполненного полиамида и титанового сплава.

Скорость в воде можно набирать только за счёт силы ног – при помощи педалей. Они приводят в движение гребной винт, в то время как руки остаются свободными. К корпусу SeaBike можно также прикрепить надувные доски или ружьё для подводной охоты.