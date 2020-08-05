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Как сэкономить на правильном питании и здоровом образе жизни? Советы диетолога

Как сэкономить на здоровом образе жизни?
Влада Гришкевич Елена Лапидус
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Сколько стоит здоровье и можно ли сэкономить на ЗОЖе?
Рушим стереотипы о том, что это невероятно дорого, и доказываем обратное.
Lifestyle / Здоровье 0

«ЗОЖ», «ПП» – популярные аббревиатуры, расшифровку которых знает практически каждый. Быть здоровым – значит, быть в тренде. А в связи с последними событиями в мире, тема стала актуальна как никогда. Однако, очень многие считают, что питаться правильно – это очень дорого и доступно далеко не всем. Что же делать тем, чьи финансовые возможности ограничены? За советом мы обратились к дипломированному специалисту по функциональному питанию, эксперту-нутрициологу Владе Гришкевич.

Как сэкономить на правильном питании?

Мне очень часто приходится сталкиваться с мнением о том, что правильное питание доступно лишь богатым. И не менее часто приходится развенчивать этот миф. Давайте вернемся к вопросу о том, что же такое настоящая еда. В первую очередь, это еда, не содержащая лишних ингредиентов. Если у вас ограниченные средства – не думайте о продуктах с маркировкой «эко», суперфудах и экзотических продуктах. Просто выбирайте капусту, свеклу, морковь, репу, тыкву, яблоки вместо пачки хлопьев, вафель, лимонада и печений.

Фото: istockphoto.com

Летом, когда свежая зелень, фрукты и ягоды более доступны – можно делать заготовки, морозить их на зиму. Нет возможности покупать отборное мясо – берите субпродукты, они намного дешевле и полезнее. Отвезите ребенка на выходных не в Макдональдс, а в парк, взяв с собой корзину с яблоками и морковкой – это будет дешевле гамбургеров, картошки фри и кока-колы.

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Как сделать так, чтобы здоровье обходилось дешевле?

Сон не стоит ничего, а ведь если бы его можно было облечь в форму лекарства, то это было бы лекарство номер один в мире. То же самое с физической активностью. Не надо покупать дорогие абонементы в модный тренажерный зал. Самая лучшая физическая активность – это ходьба. Ставьте машину на самом дальнем парковочном месте, выходите из автобуса на две остановки раньше и идите пешком, не пользуйтесь лифтами.

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Фото: istockphoto.com

Соблюдая эти нехитрые правила, через какое-то время вы начнете экономить деньги на лекарствах и сможете откладывать больше средств на здоровые продукты. Вместо того, чтобы тратить время на визиты к врачу в поликлинику, вы сможете проводить его с семьёй и друзьями. У вас появится больше сил и энергии, вы будете лучше спать, начнете мыслить по-другому. Вы будете лучше выглядеть, лучше себя чувствовать, перестанете болеть – опять-таки экономия на лекарствах. А экономия нервов вообще бесценна.

Есть масса стратегий для людей с ограниченным бюджетом. Настоящая, здоровая еда и образ жизни гораздо доступнее, чем кажется многим.

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