Не щадя живота: актрисы, которым пришлось сильно похудеть ради съёмок

Ума Турман стремительно сбросила вес после родов, а Шарлиз Терон для роли похудела аж на 13 кг.

Некоторым голливудским актрисам для ролей приходилось быстро худеть. Они садились на диету, а иногда и вовсе голодали по несколько дней. Это не всегда благополучно сказывалось и на их организме, и на фигуре. В подборке «Чемпионата» – артистки, которые не побоялись рискнуть здоровьем ради кино.

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Ума Турман («Убить Билла»)

Фото: Кадр из фильма

Перед съёмками фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» актриса была беременна. За пару месяцев ей нужно было сильно похудеть. Ради этого режиссёр даже перенёс начало съёмок.

Сбросить вес Уме помогла жёсткая диета – она исключила углеводы и сахар. В основном актриса ела варёные овощи, бобовые, сыр тофу и рыбу. Также пила зелёный чай в неограниченных количествах и занималась в зале с личным тренером.

В результате Турман удалось похудеть на 11 килограммов, а физическая подготовка даже сыграла ей на руку во время съёмок.

Натали Портман («Чёрный лебедь»)

Фото: Кадр из фильма

Одной из самых звёздных ролей Портман считается балерина из психологического триллера «Чёрный лебедь». Актрисе пришлось испытать на себе все сложности жизни профессиональных танцовщиц. Ей приходилось выдерживать многочасовые тренировки и соблюдать жёсткую диету. Натали отказалась от мяса и ела низкокалорийные продукты. Она похудела с 55 до 43 килограммов.

Старания актрисы оправдались – за эту роль она получила долгожданный «Оскар». Хотя после съёмок девушка вернулась в прежнюю форму, она заявила, что ради искусства вновь готова на эксперименты.

Энн Хэтэуэй («Отверженные»)

Фото: Кадр из фильма

В фильме «Отверженные» актриса исполнила роль Фантины. Она должна была выглядеть измождённой и измученной. Для этого Хэтэуэй пришлось похудеть на 10-12 кг за три недели.

Помогли актрисе жёсткие программы очищения организма. Энн старалась употреблять не более 500 ккал в сутки, из-за чего постоянно чувствовала упадок сил и слабость. Позже она признавалась, что чуть не довела себя до анорексии и больше не планирует подвергать свой организм таким испытаниям.

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Шарлиз Терон («Сладкий ноябрь»)

Фото: Кадр из фильма

Для роли возлюбленной Киану Ривза в фильме «Сладкий ноябрь» актрисе пришлось избавиться от 13 килограммов. Терон села на жёсткую диету, исключив выпечку и сладкое. Шарлиз не ела после пяти часов вечера, начала бегать и заниматься йогой.

Однако после похудения до 40 кг девушка часто чувствовала слабость и перепады настроения. Поэтому после съёмок Шарлиз всё же решила вернуться к прежнему весу.

Лили Коллинз («До костей»)

Фото: Кадр из фильма

В драме «До костей» Лили сыграла девушку, страдающую анорексией. Ей нужно было выглядеть измождённой и преувеличенно худой. Чтобы добиться нужной формы, актриса худела под присмотром врачей и личного диетолога.

В подростковом возрасте Коллинз и сама боролась с расстройствами пищевого поведения, поэтому во время съёмок боялась, что болезнь к ней вернётся. В итоге всё завершилось благополучно, и вскоре актрисе удалось вернуться в прежнюю весовую категорию.

Линда Хэмильтон («Терминатор»)

Фото: Кадр из фильма

Хэмильтон исполнила роль Сары Коннор в «Терминаторе» и одной из первых согласилась на резкое похудение ради съёмок в фильме. Линда сбросила 10 килограммов, практически полностью избавившись от жировой ткани. Её фигура стала более подтянутой, а мышцы – более рельефными.

Чтобы достичь нужного веса, актриса усердно работала в тренажёрном зале. Впоследствии за Хэмильтон прочно закрепился образ сильной и самодостаточной женщины, и роли она исполняла соответствующие.

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Истории о других удивительных преображениях актёров смотрите в видео «Чемпионата».

Помните, что подготовка к съёмкам – часть работы каждого актёра. Хотя, резко набирая и сбрасывая вес, они подвергают здоровье определённому риску, за процессом следит команда врачей и специалистов. А в обычной жизни от подобных экспериментов лучше отказаться.