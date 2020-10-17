В своё время от завистливых одноклассниц немало натерпелись и актрисы, и модели с, казалось бы, идеальной внешностью.

Худоба и «лягушачья» улыбка: за что ещё знаменитостей дразнили в школе

На экранах звёзды выглядят идеально: кожа, макияж, волосы, фигура. Сложно поверить, что кумиры миллионов когда-то сталкивались с оскорблениями и бодишеймингом. На самом деле, многим из них пришлось пройти через травлю, комплексы и принятие себя, прежде чем они стали известны.

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Ирина Шейк

Всемирно известная модель, ангел Victoria’s Secret неоднократно сталкивалась с оскорблениями в свой адрес. Одноклассники смеялись над её цветом кожи, пухлыми губами, высоким ростом и худым телосложением. Сверстники обзывали модель «чунга-чангой». Однако именно особенная внешность подарила Ирине миллионные контракты с ведущими мировым брендами.

Меган Фокс

Настоящий секс-символ, актриса Меган Фокс также прошла через буллинг со стороны одноклассников. Объектом насмешек стали её пухлые губы. Меган мужественно прошла через все сложности в подростковом возрасте и теперь даёт совет юным девушкам: «Зачастую те, кто издевается над другими, – самые неуверенные в себе люди. Просто знайте, что у этих людей есть проблемы с принятием себя».

Джессика Альба

Актриса Джессика Альба прошла огонь и воду: родителям приходилось лично провожать её в школу только из-за того, что они боялись агрессии со стороны детей. В те времена на маленькую Джессику действительно могли напасть из-за её смешанной расы, необычной внешности и бедной на вид одежды. Однако издёвки и раннее взросление подготовили актрису к жёстким реалиям профессии, и сейчас она точно может постоять за себя в любой ситуации.

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Роузи Хантингтон-Уайтли

В это практически невозможно поверить, но модель и идеал красоты для многих тоже стала жертвой буллинга. В школе Роузи была окружена жестокими сверстницами, прямо как в фильме «Дрянные девчонки». Девушке пришлось терпеть оскорбления, угрозы и обидные клички до конца обучения. Но после выпуска ей предложили контракт модели, тут и началась её прекрасная жизнь.

Джулия Робертс

Лицо мировых брендов, голливудская звезда Джулия Робертс также не раз становилась объектом насмешек. Особенно нелепой казалась сверстникам фирменная широкая улыбка актрисы – подростки называли её «лягушачьей». Постепенно издевательства сошли на нет, однако Джулия все ещё помнит детскую боль и обиду. Чтобы помочь другим справиться с подобными проблемами, Робертс выделяет средства на борьбу с буллингом в школах.

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