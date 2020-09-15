Любимые кроссовки могут прослужить дольше, чем кажется. Всё дело в правильном уходе.

Без заломов и морщин: аксессуары, которые помогут сохранить обувь

Обувь не та вещь, на которой стоит экономить. Однако даже самая дорогая пара со временем может потерять «витринный» вид. Продлить жизнь любимым кроссовкам и уберечь их от заломов, неприятного запаха и износа можно с помощью лайфхаков и специальных аксессуаров для ухода.

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Вставки от заломов

Этот аксессуар предназначен для кожаной обуви и поможет избежать «морщин». Специальные вкладыши из пластика вставляются внутрь кроссовка и не позволяют внешней отделке сгибаться при ходьбе. Те, кто уже приобрёл вещицу, уверяют: к вставкам быстро привыкаешь, хотя в первое время они и чувствуются.

От больших заломов аксессуар, конечно, не спасёт, но поможет дольше сохранить презентабельный вид обуви.

Формодержатели

Если первый аксессуар предназначен для использования в процессе носки, то формодержатель незаменим для хранения.

Фото: istockphoto.com

Замечали, что в заводской упаковке обувь хранится с бумагой или специальным наполнителем внутри? Это помогает избежать потери формы и заломов. Храня кроссовки дома, можно использовать долговечные формодержатели из пластика или дерева. Желательно вставлять их каждый раз, когда убираете кроссовки на полку или в коробку.

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«Ластик» для замши и ткани

Как правило, спортивную обувь изготавливают из разных материалов. Например, замше и нубуку требуется более деликатный уход – тереть щёткой их нельзя.

Фото: istockphoto.com

Убрать грязь, пятна и остатки влаги с «чувствительных» кроссовок можно с помощью специального «ластика». Также его можно использовать, чтобы очистить белую подошву от загрязнений и желтизны.

Краска для белых кроссовок

Замаскировать незначительные повреждения на белой обуви поможет краска. Производители утверждают, что она подходит для поверхности из любого материала. Но как показывает практика, наибольший эффект заметен на подошве. В то время как на кожаных элементах краска может оставлять разводы, поэтому пользоваться ей нужно аккуратно.

Фото: istockphoto.com

Средство достаточно просто в применении: нужно нанести краску с помощью встроенной губки и подождать 30 минут до полного высыхания.

Сушилка для обуви

Ультрафиолетовая сушка поможет решить проблему с неприятным запахом, ликвидирует грибок и бактерии. Электрические модели нагревают обувь изнутри, что предотвращает деформацию и перегрев. Аксессуар полностью высушит обувь за 5-6 часов и проведёт гигиеническую обработку.

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Есть и варианты, не требующие подключения к электричеству, – вкладыши с адсорбентами. Изделие устраняет излишнюю влагу и запахи с помощью особого силикагеля – он хорошо впитывает и обеззараживает.

Дезодорант для обуви

Этот аксессуар предназначен для борьбы с неприятными запахами. Использовать его можно не только для кроссовок, но и для спортивных сумок. Обычно изделие сделано в виде шарика, но встречаются варианты и более необычных форм.

Фото: istockphoto.com

Внутри находится средство, нейтрализующее запахи и предотвращающее их появление в будущем. Как правило, на шариках-дезодорантах есть регуляторы, с помощью которых можно контролировать интенсивность аромата.

Боксы для хранения

Боксы пригодятся обладателям большого количества кроссовок. Специальные коробки сделаны из материалов, защищающих обувь от ультрафиолетовых лучей. Такая система хранения защищает от выцветания и деформации.

Передняя дверца бокса, как правило, прозрачная, чтобы было удобно найти нужную пару. Если у вас внушительная коллекция обуви, то из боксов можно собрать стильный стеллаж.