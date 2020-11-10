Маугли-блогер: девушка уехала жить в джунгли и сама выращивает себе еду

Интервальное голодание, интуитивное питание, старые-добрые диеты – об этих и ещё десятках, а может, и сотнях способах похудеть ежедневно говорят на телевидении и в социальных сетях. Диетологи пишут книги, блогеры делятся своим меню, врачи разбирают самые частые ошибки. На просторах Интернета встречается множество поразительных историй похудения. Одна из них – об австралийке Лиэнн Ретклифф.

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От Лиэнн Ретклифф до Банановой Девочки Фрили

Лиэнн Ретклифф, также известная под ником Фрили, Банановая Девочка, родилась в австралийском городе Брисбене. В юности девушка страдала от булимии и анорексии, кроме того, у неё были проблемы с наркотиками. К 21 году Лиэнн была на грани суицида. Её жизнь изменилась благодаря преподавателю по йоге: жизнерадостная и счастливая, она смогла вдохновить Ретклифф на работу над собой. «Она знает, что спасла мою жизнь в тот день», – пишет Лиэнн в одном из постов. Так начался её путь «исцеления».

Постепенно девушка сумела побороть болезни, отказаться от наркотиков и алкоголя и перейти на растительную пищу. Она сменила много мест работы: от Макдональдса до стриптиз-клуба. Однако нигде не чувствовала себя счастливой. Городской ритм угнетал Лиэнн, и она решилась на радикальные перемены в жизни.

В 2018 году девушка вместе с молодым человеком переехала в Южную Америку. Они поселились в маленьком деревянном доме посреди джунглей Эквадора. Тогда же она завела аккаунты в «Инстаграме» и на YouTube, чтобы делиться своим необычным опытом. Так и появилась Банановая Девочка Фрили.

Сейчас за Банановой Девочкой в «Инстаграме» следят почти 300 тыс. человек со всего мира. Фрили и её молодой человек Робин ведут отшельнический образ жизни, практически не носят одежду и стараются сократить до минимума производство отходов, засоряющих окружающую среду. За время жизни в джунглях блоггер перешла на питание фруктами и овощами, которые выращивает самостоятельно. Благодаря такой необычной диете девушка похудела на 18 кг.

Рацион Банановой Девочки

Не так давно блоггер завела аккаунт в TikTok, где делится своим ежедневным рационом. Главное правило: есть овощи и фрукты, подвергнутые термической обработке только после 16:00. В день Банановая Девочка съедает половину арбуза, до 15 бананов, из которых делает мороженое, манго, папайю, овощной салат и турецкие фиги.

Всего за день эко-блоггер потребляет около 2500 ккал. В своём аккаунте Фрили пишет, что придерживается подобной диеты уже 14 лет и чувствует себя прекрасно, что подверждается медицинскими анализами. Более подробно ежедневный рацион Лиэнн Ретклифф описала в своих книгах. Там же она поделилась рецептами любимых блюд.

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История Лиэнн Ратклифф мотивирует тысячи людей по всему миру отказаться от потребления мяса и уделять большее внимание окружающей среде. Сама Фрили медленно, но верно идёт к своей цели: совсем не производить неорганические отходы.