На нервах: можно ли похудеть от стресса и не набрать снова

Нынче каждый время от времени испытывает стресс: работа, финансы, отношения, резкие перемены в жизни. Это влияет на многие процессы в организме и даже может привести к изменениям в пищевых привычках. Вы можете начать переедать или наоборот – потерять аппетит. Вместе с нутрициологом Анной Берсеневой рассмотрим, как стресс влияет на тело и вес, и разберёмся, правда ли, что с помощью него можно сбросить нежеланные килограммы.
Как стресс влияет на вес?
Нельзя отрицать сильное влияние стресса на физическое и психическое здоровье человека. Именно его часто называют среди причин многих хронических болезней, поскольку он запускает разрушающие процессы в организме. У некоторых из-за стресса могут начаться проблемы с весом – как ожирение, так и истощение, поскольку он ощутимо влияет на выработку гормонов и желудочно-кишечный тракт, что может привести к изменению аппетита и метаболизма.
Фото: istockphoto.com
Находясь в постоянном напряжении, вы, как правило, ведёте себя иначе, чем обычно. Например, работаете в обеденное время или поздно ложитесь спать, чтобы успеть до дедлайна. Эти сбои могут ухудшить реакцию организма на стресс. В таком состоянии тело переходит в особый режим, и вы физиологически отвечаете на потенциальную угрозу. Высвобождаются гормоны адреналин и кортизол. Первый помогает приспособиться к активной деятельности, но также может свести к минимуму аппетит. Между тем как второй сигнализирует о временном подавлении функций, которые не являются необходимыми во время кризиса: пищеварительная, иммунная и репродуктивная. Однако может быть и совершенно другая картина.
Анна: Стресс не имеет никакого положительного результата для всех систем организма. Да, кто-то замечает, что он теряет вес, кто-то – набирает. Всё зависит от индивидуальных особенностей психики. Некоторые при воздействии стрессовых факторов не могут есть, у других же возникает компульсивное переедание. При этом влияние на гормональное состояние крайне негативное, потому что так или иначе ухудшается метаболизм, работа нервной, гормональной и эндокринной систем.
Фото: istockphoto.com
Влияние на метаболизм в таком случае имеет явный настоящий или явный отложенный эффект. Поэтому даже если вес сначала уменьшается, позже из-за гормональных и эндокринных нарушений он вернётся, причём намного легче, чем раньше. Для поддержания здорового веса стресса всё же стоит избегать или минимизировать, считает эксперт.
Как сократить стресс?
Существует множество различных техник, чтобы уменьшить уровень стресса и почувствовать себя лучше. Среди них:
- техники дыхания и релаксации;
- медитация;
- физические упражнения;
- прослушивание любимой музыки или чтение книги;
- грамотный тайм-менеджмент;
- полноценный сон;
- поддержка семьи и друзей;
- волонтёрство и помощь другим;
- отказ от вредных привычек.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, стресс можно контролировать с помощью продуктов, которые вы едите. Нутрициолог рекомендует включить в рацион:
жирные кислоты Омега-3. Для снижения уровня гормонов стресса;
витамин С. Помогает иммунной системе функционировать должным образом и снижает уровень кортизола;
сложные углеводы. Регулируют кровяное давление и повышают уровень серотонина;
магний. Улучшает качество сна, сокращает усталость и головные боли.
При современном ритме жизни сложно избегать стресса, но старайтесь хотя бы минимизировать его. Больше спите, хорошо отдыхайте и по возможности воздерживайтесь от кофеина, чтобы не стимулировать чувство беспокойства. А если чувствуете, что уровень стресса достиг критической отметки, обратитесь к специалисту, чтобы выявить причину и найти решение проблемы.