На нервах: можно ли похудеть от стресса и не набрать снова

Нынче каждый время от времени испытывает стресс: работа, финансы, отношения, резкие перемены в жизни. Это влияет на многие процессы в организме и даже может привести к изменениям в пищевых привычках. Вы можете начать переедать или наоборот – потерять аппетит. Вместе с нутрициологом Анной Берсеневой рассмотрим, как стресс влияет на тело и вес, и разберёмся, правда ли, что с помощью него можно сбросить нежеланные килограммы.

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Как стресс влияет на вес?

Нельзя отрицать сильное влияние стресса на физическое и психическое здоровье человека. Именно его часто называют среди причин многих хронических болезней, поскольку он запускает разрушающие процессы в организме. У некоторых из-за стресса могут начаться проблемы с весом – как ожирение, так и истощение, поскольку он ощутимо влияет на выработку гормонов и желудочно-кишечный тракт, что может привести к изменению аппетита и метаболизма.

Фото: istockphoto.com

Находясь в постоянном напряжении, вы, как правило, ведёте себя иначе, чем обычно. Например, работаете в обеденное время или поздно ложитесь спать, чтобы успеть до дедлайна. Эти сбои могут ухудшить реакцию организма на стресс. В таком состоянии тело переходит в особый режим, и вы физиологически отвечаете на потенциальную угрозу. Высвобождаются гормоны адреналин и кортизол. Первый помогает приспособиться к активной деятельности, но также может свести к минимуму аппетит. Между тем как второй сигнализирует о временном подавлении функций, которые не являются необходимыми во время кризиса: пищеварительная, иммунная и репродуктивная. Однако может быть и совершенно другая картина.

Анна: Стресс не имеет никакого положительного результата для всех систем организма. Да, кто-то замечает, что он теряет вес, кто-то – набирает. Всё зависит от индивидуальных особенностей психики. Некоторые при воздействии стрессовых факторов не могут есть, у других же возникает компульсивное переедание. При этом влияние на гормональное состояние крайне негативное, потому что так или иначе ухудшается метаболизм, работа нервной, гормональной и эндокринной систем.

Фото: istockphoto.com

Влияние на метаболизм в таком случае имеет явный настоящий или явный отложенный эффект. Поэтому даже если вес сначала уменьшается, позже из-за гормональных и эндокринных нарушений он вернётся, причём намного легче, чем раньше. Для поддержания здорового веса стресса всё же стоит избегать или минимизировать, считает эксперт.

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Как сократить стресс?

Существует множество различных техник, чтобы уменьшить уровень стресса и почувствовать себя лучше. Среди них:

техники дыхания и релаксации;

медитация;

физические упражнения;

прослушивание любимой музыки или чтение книги;

грамотный тайм-менеджмент;

полноценный сон;

поддержка семьи и друзей;

волонтёрство и помощь другим;

отказ от вредных привычек.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, стресс можно контролировать с помощью продуктов, которые вы едите. Нутрициолог рекомендует включить в рацион:

жирные кислоты Омега-3. Для снижения уровня гормонов стресса;

витамин С. Помогает иммунной системе функционировать должным образом и снижает уровень кортизола;

сложные углеводы. Регулируют кровяное давление и повышают уровень серотонина;

магний. Улучшает качество сна, сокращает усталость и головные боли.

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При современном ритме жизни сложно избегать стресса, но старайтесь хотя бы минимизировать его. Больше спите, хорошо отдыхайте и по возможности воздерживайтесь от кофеина, чтобы не стимулировать чувство беспокойства. А если чувствуете, что уровень стресса достиг критической отметки, обратитесь к специалисту, чтобы выявить причину и найти решение проблемы.