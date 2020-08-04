Метод Кайдзен: 5 минут в день, которые помогут измениться к лучшему

Если мотивации вести здоровый образ жизни не хватает, а энтузиазм пропадает уже через пару тренировок, помочь может метод Кайдзен. Это искусство маленьких шагов для достижении целей во всех сферах жизни. Японцы уверены: даже пять минут продуктивности каждый день помогут добиться совершенства.

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В основе философии – дисциплина и последовательность

Кайдзен в переводе с японского означает «изменения к лучшему». Опираясь на принципы этой философии, Масааки Имаи создал авторскую методику продуктивности. Настоящую популярность она обрела в 1986 году, когда в печать вышла книга Имаи «Кайдзен: ключ к успеху Японии». В стране восходящего солнца эту систему используют крупные компании для повышения эффективности производства. Однако её можно адаптировать и для повседневной жизни. Например, чтобы закрепить полезные привычки: начать правильно питаться, соблюдать режим дня или не пропускать тренировки.

Фото: istockphoto.com

В основе методики лежат пять принципов: сортировка, последовательность, чистота, систематизация и дисциплина. То есть для достижения цели нужно:

сформулировать задачу; составить план действий; навести порядок, в том числе в собственных мыслях; не пропускать ни одного дня – выработать определённую систему; постепенно воплотить всё задуманное в жизнь.

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Начать можно с малого, например, с пяти минут в день. Это легче и с психологической, и с физической точки зрения. Ведь если сразу взять высокий темп, будет сложно его удержать. Важно не останавливаться и не прерываться. Кайдзен – это философия постоянного совершенствования. Лучше делать маленькие, но уверенные шаги, чем стоять на месте, готовясь к большому рывку.

Повышает эффективность тренировок

Итак, поставьте себе цель, например, сесть на шпагат через три месяца. Определите время, когда вам будет удобно заниматься. Посоветуйтесь с тренером или скачайте мобильное приложение, которое подскажет упражнения для растяжки. Строго следуйте расписанию занятий, сделайте развитие привычным состоянием и ежедневно уделяйте время тренировкам. Если заниматься одному совсем не хочется, найдите себе напарника – в команде всегда легче.

Фото: istockphoto.com

Не стоит заниматься в плохом настроении. Положительное отношение к «производству» – основа философии Кайдзен. Не менее важный компонент – поощрение, не забывайте хвалить себя. Ведь даже небольшая тренировка, пусть и пятиминутная, лучше, чем ничего. А через некоторое время это войдёт в привычку.

Регулярно уделяя время занятиям, можно действительно достичь успеха. Учёные из Университета штата Юта, США провели исследование и выяснили, что качество и интенсивность тренировок важнее, чем их продолжительность. Высокие ежедневные нагрузки длиной менее 10 минут снижают риск ожирения на 5% у женщин и на 2% – у мужчин.

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Помогает изменить образ жизни и отказаться от вредных привычек

Перейти на правильное питание тоже поможет Кайдзен. Сразу отказаться от любимых вредных лакомств сложно, зато можно постепенно заменить их на здоровую пищу. Согласно методу Имаи, нужно разделить всё на то, что приносит пользу и что не приносит. «Неполезное» нужно или усовершенствовать, или исключить из системы.

Фото: istockphoto.com

Большую цель можно разбить на несколько маленьких. Например, если вам сложно отказаться от сладкого, попробуйте понемногу снижать содержание сахара в рационе. Покупайте меньше шоколадных батончиков, а через две-три недели замените их на свежие фрукты, мёд или натуральный сироп. Отслеживать прогресс поможет дневник или специальный трекер привычек на смартфоне.

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Японская методика также эффективна в борьбе с вредными привычками. Бросить курить будет легче, если разделить этот долгий путь на несколько этапов. Поставьте себе задачу – к конкретной дате снизить количество сигарет, которое вы выкуриваете в день. Каждый день уделяйте пять минут на то, чтобы почитать рекомендации специалистов и похвалить себя за проделанную работу. Дисциплина, последовательность, порядок – вот, чему учит Кайдзен.

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Философия маленьких шагов действительно может изменить жизнь, если вы этого захотите.