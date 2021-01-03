Как звёзды спорта встретили 2021-й?

Шарапова – в жаркой Калифорнии, Неймар – в борьбе с прокуратурой, Роналду – рядом с самыми близкими.

Прошедший 2020 год был наполнен трудностями и переживаниями для всего мира. Праздник, что многие ожидали, большинство отмечали дома в кругу семьи, а некоторые даже вдали от неё. COVID-19 вынудил отказаться от массовых гуляний и поездок за границу, но научил ценить близких и время, проведённое с ними. Рассказываем, как встретили 2021-й год звёзды спорта.

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Лионель Месси

Антонелла Рокуццо, жена знаменитого футболиста, опубликовала в «Инстаграме» фотографии с возлюбленным и детьми. 2021-й год Месси встретил в окружении близких людей дома. На праздничных фото можно увидеть их в одинаковых красных пижамах в уютной домашней обстановке. От всей семьи они пожелали подписчикам любви и здоровья в новом году.

Мария Шарапова

А вот бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова встретила зимний праздник в жаркой и солнечной Калифорнии. 31 декабря в её «инстаграме» публикации были наполнены видами на океан и оранжевый закат.

«2020-й, я представляла тебя совершенно другим. Как и мы все! Но нужно признать, что ты добавил немного чудесного в суровую и жестокую реальность. Лично мне ты дал смелость оставить в прошлом единственную жизнь и карьеру, которую я знала. Ежедневно удивляюсь, как вовремя я это сделала. И ты сделал мне подарок и обязательство на всю жизнь, я каждое утро просыпаюсь рядом со своим лучшим другом. Я невероятно вдохновлена тем, что ожидает меня в 2021-ом. С Новым годом!», – подвела она итоги уходящего года.

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Неймар

Нападающий ПСЖ поделился новогодними снимками в ярком серебристом наряде в окружении близких людей. Напомним, что 27 декабря появилась информация о причастности футболиста к организации большой вечеринки на 500 человек, несмотря на эпидемию коронавируса – ей заинтересовалась прокуратура Бразилии. Но Неймар опроверг эти предположения.

Дэвид Бекхэм

Накануне праздников семья Бекхэмов навестила Лапландию, родину Санты Клауса. А в новогоднюю ночь бывший футболист опубликовал короткий видеоролик из лучших воспоминаний уходящего года. «Посылаю всю свою любовь, где бы вы ни находились. Это был трудный год, который многому нас научил, особенно тому, что по-настоящему важно. Пожелаем лучшего в 2021-ом. С Новым годом!» – написал Бекхэм в своём «инстаграме».

Криштиану Роналду

Один из самых талантливых и востребованных футболистов мира отпраздновал этот особый день в кругу семьи. Он поделился фотографией с детьми и второй половинкой, Джорджиной Родригес.

«2020 год был непростым, в этом нет никаких сомнений. Никто не может оставаться равнодушным к боли и страданиям, которые COVID-19 принес миру. Но теперь пришло время вернуться назад и показать, что вместе мы можем изменить ситуацию», – пишет Роналду в своём «инстаграме».

Также, 31 декабря мать футболиста отмечала свой день рождения, и Криштиану поделился совместным снимком с именинницей и поздравлениями.

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Алина Загитова

Российская фигуристка не забыла о работе даже 31 декабря. Алина выступила в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». А позже выложила фото из дома и видео с любимой собакой. Как и многие, она подвела итоги уходящего года, который, несмотря на множество разочарований, стал для фигуристки очень насыщенным.

Юлия Ефремова

Российская пловчиха, как и Мария Шарапова, встретила этот праздник вдали от родины. Она провела Новый год в США, в штате Калифорния и поделилась пополнением в семье – щенком Джаспером. Она призывает подписчиков верить в то, что мечты сбываются, и желает счастья в 2021 году.

Александр Овечкин

Жена знаменитого хоккеиста Анастасия Шубская поделилась в историях в «Инстаграме» праздничным ужином с мужем, детьми и родственниками.

Большая семья не боится пандемии и вот уже несколько дней отмечает начало года в различных общественных местах: в боулинге, на новогодних гуляниях, в ресторанах.