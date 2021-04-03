«Русская хандра»: 8 психических расстройств, распространённых в России

По данным Минздрава России, к концу 2019 года в России было зафиксировано почти 6 млн пациентов с психическими расстройствами. И это только те, кто официально обратился за помощью к специалистам. На деле же эта цифра может составлять в 4,5 раза больше, считает врач-психиатр Евгений Немтин. Что же такое «Русская хандра» — какие психические расстройства распространены в нашей стране и как их распознать?
Тревожные расстройства
Постоянное беспокойство, часто сопровождающееся ощущением нервозности, дрожью, напряжением в теле и вегетативными реакциями (головокружение, головные боли, сердцебиение и тд). Крайними формами тревожного расстройства считаются фобии и обсессивно-компульсивные расстройства. Их центральный элемент — страх.
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Единственный способ избавиться от этого чувства напряжения — это избегание ситуаций, вызывающих его. Поэтому люди начинают по несколько раз перепроверять выключен утюг или нет, перекрыт ли газ, не один раз в день звонить близким и узнавать всё ли с ними в порядке и т.д.
Эмоциональная неустойчивость
Чаще всего проявляется через взрывные эмоции, которые невозможно контролировать.
И если в общественных местах люди ещё могут сдержать себя, то среди родных и близких этот контроль практически полностью теряется. И тогда незначительные промахи, например, невыполненные уроки или разбросанные вещи, приводят к неконтролируемой агрессии.
Алкогольная и наркотическая зависимости
Алкоголь и наркотики представляют собой мощные антидепрессанты и транквилизаторы. Первоначально эти зависимости не столько болезни, сколько способы снять напряжение, поднять настроение и заполнить внутреннюю пустоту. А глубинная причина может крыться в другом.
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Стоит различать «бытовое пьянство» и «алкоголизм». Первым называют метод расслабления, снятия напряжения. Нет ничего критического в том, чтобы выпить бокал вина за ужином или стакан пива пятничным вечером. В таком случае может сформироваться только психическая зависимость от алкоголя.
А вот алкоголизм – это навязчивая тяга к отключению сознания, когда человек хочет напиться и забыться. При этом формируется и физическая, и психическая зависимость: алкоголь становится незаменимым веществом в биохимических реакциях организма.
Неврастения
Это состояние сопровождается раздражительностью и слабостью. Все силы уходят на сопротивление самому себе. Люди пытаются справиться с ситуацией, отстоять свои границы через дисфорию (форма болезненно-пониженного настроения, характеризуется мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим). И тогда ресурсы остаются только на то, чтобы лежать и смотреть телевизор.
Шизофрения
Это психическое расстройство имеется примерно у 1,5% населения. Самыми распространёнными его проявлениями считаются странности в мышлении, бредовые идеи, нарушение волевых процессов (нежелание или невозможность чем-либо заниматься). Кроме того, необязательный, но крайне неблагоприятный симптомом шизофрении – это слуховые галлюцинации.
Фото: istockphoto.com
Сексуальные расстройства
Их можно разделить на две группы. К первой относятся нарушения функций (снижение либидо, фригидность, импотенция, аноргазмия, повышенная сексуальная расторможенность, стыдливость и чувство вины, связанные с сексуальными проявлениями и т.д). Они зачастую представляют собой симптомы других психических расстройств, например, тревожных и эмоциональных нарушений.
Ко второй группе относятся нестандартные сексуальные влечения, которые сам человек не может принять. То есть, он испытывает дискомфорт от своего сексуального проявления (трансексуализма, гомосексуальности, пансексуализма, каких-либо сексуальных фантазий и т.д.).
Расстройства пищевого поведения
Зачастую проявляются в двух формах. Сниженный аппетит (крайний вариант — анорексия) и повышенный аппетит (булимия).
Анорексия — это критическое снижения веса, когда индекс массы тела становится меньше 17. Человеку хочется похудеть ещё и ещё, он прибегает к экстремальным диетам, слабительным и мочегонным препаратам. При этом важные функции организма постепенно начинают отключаться. У женщин первым проявлением анорексии становится отсутствие менструаций. А после и другие жизненно важные органы.
Фото: istockphoto.com
Булимия — это патологически (нездорово) высокий аппетит. Не просто лишний вес, а компульсивное и неконтролируемое желание есть. В тяжёлых случаях пациенты говорят, что желудок уже разрывается от пищи, но они не могут остановится и продолжают. При этом расстройстве не происходит психического насыщения едой. Так же нередко люди с этой проблемой специально вызывают у себя рвоту — тогда булимия может перейти в состояние анорексии.
Депрессия
Это довольно частое проявление психического расстройства. Оно характеризуется определёнными признаками:
- длительно сниженное настроение (более 2-3 недель);
- сниженение концентрации внимания и памяти;
- двигательная и волевая заторможенность.
Человек неспособен решать свои проблемы и постоянно ощущает отсутствие сил.
Фото: istockphoto.com
Хочется обратить особое внимание на то, что любые психические расстройства лишь симптом более глубоких психических процессов. Проявления на эмоциональном, телесном и мыслительном уровне – это только вершина айсберга.
Убрать симптомы можно с помощью медикаментов (нейролептиков, антидепрессантов и транквилизаторов). Однако они не всегда способны решить проблему полностью. Или же можно разобраться в себе и улучшить качество жизни, работая с психологом или психотерапевтом.