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Как делать разминку: упражнения от райдера RedBull Ice Cross

Как правильно разминаться?
Валерия Баринова
Как правильно делать разминку: 3 любимых упражнения топового райдера Red Bull Ice Cross
Леон Стеценко выполняет эти упражнения перед каждым заездом.
Lifestyle / Фитнес 0
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Разминка – важнейшая часть в любой тренировке. Что уж говорить о соревнованиях. В заездах Red Bull Ice Cross главное не только обогнать соперников, но и не заработать травму, так как, как правило, впереди ещё несколько этапов состязания. Атлетам лучше всех знакомы правила выполнения разминки перед стартом. Своими любимыми упражнениями с «Чемпионатом» поделился топовый райдер Леон Стеценко.

Упражнение 1: Выпад с растяжкой задней поверхности бедра

Количество подходов: 3 на каждую ногу

Первое упражнение мне действительно помогает размять не только мышцы паха в продольном шпагате, но и подколенные суставы. Выпрямляя колено и нагибаясь на выдохе, я полностью расслабляю свои мышцы.

Упражнение 2: Полушпагат с наклоном вперёд

Количество подходов: 3 на каждую ногу

Второе упражнение мне очень хорошо помогает размять сами колени, а также паховые мышцы. Нагрузка на них происходит за счёт собственного веса.

Упражнение 3: Поочерёдные наклоны к ногам из положения стоя

Количество подходов: 5

Здесь снова задействованы подколенные суставы, так как размять их очень важно для последующей нагрузки на трассе. Плюс – спина и туловище. В принципе, такая общая разминка помогает хорошо разогреть мышцы, которые редко задействуются при обычных упражнениях или катании. Но дальнейшему хорошему выступлению в гонке это поможет.

Когда нужно выполнять упражнения?

Нельзя тянуться на холодное тело, поэтому всегда нужно сначала разогреться, и уже потом растягиваться – я это делаю почти перед самым забегом, впредь до подъёма на трассу и даже на старте могу иногда продолжать тянуться, если есть время.

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