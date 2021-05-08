Куда деть старые ненужные кроссовки?

Весна — время обновлений, в том числе и внешнего вида. В порыве сиюминутного желания купить гору новых вещей мало кто вспомнит о тех экземплярах, что не первый день пылятся в шкафу. Носить их уже не хочется, а выбросить жалко. К тому же, многие кроссовки делают не из биоразлагаемых материалов, и выкидывать их на свалку неправильно. Куда можно деть старые или наскучившие пары и как правильно избавляться от спортивной обуви?
Мир не без добрых людей. Если вам разонравились кроссовки или другая вещь, но носили вы их всего пару раз, на них нет пятен и дыр, почему бы не сдать их на благотворительность? Сейчас некоторые люди находятся в трудном положении, а ваши кроссовки могут осчастливить будущего чемпиона.
Если кроссовки уже совсем износились и никуда не годятся, им одна дорога — на переработку. До недавнего времени в России было невозможно сдать в такие сервисы именно обувь из-за того, что в ней находятся слишком много разных материалов. Однако сейчас эта опция доступна, хотя и не везде.
Программа Vagabond «Не дайте вашей старой обуви разлагаться на помойке» Компания сама решит ваши проблемы со старой ненужной обувью: пары в относительно хорошем состоянии отправятся в секонд-хенды, другие же будут грамотно переработаны. Принимаются кроссовки любой фирмы и из любого материала, кроме рабочей обуви с металлическим носком, специализированной спортивной обуви (например, коньки или лыжные ботинки) и сильно загрязнённых и промасленных экземпляров. Приятным бонусом, помимо плюсика в карму, будет скидочный купон. По России уже есть 53 пункта этой компании — адреса можно узнать по ссылке.
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Программа Rendez-Vous «Подарите своей обуви новую жизнь» Принести обувь можно в любой оффлайн-магазин этой компании, а также сдать курьеру при доставке (но в этом случае не более двух пар). Уникальность этой акции в том, что принимают на переработку и непарную обувь. Нашли лишь один кроссовок, а второй канул в лету? Смело несите выжившего в «Rendez-Vous». Подробности можно уточнить здесь.
Не стоит складировать ненужную обувь у себя дома, ведь она может пригодиться кому-то другому. А если вы совсем износили пару, позаботьтесь о том, чтобы кроссовки были переработаны и не навредили окружающей среде.