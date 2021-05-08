Куда деть старые ненужные кроссовки?

Даже если пара совсем износилась, выбрасывать её в мусорку нельзя — это неэкологично.

Весна — время обновлений, в том числе и внешнего вида. В порыве сиюминутного желания купить гору новых вещей мало кто вспомнит о тех экземплярах, что не первый день пылятся в шкафу. Носить их уже не хочется, а выбросить жалко. К тому же, многие кроссовки делают не из биоразлагаемых материалов, и выкидывать их на свалку неправильно. Куда можно деть старые или наскучившие пары и как правильно избавляться от спортивной обуви?

Таких больше нет: 5 способов кастомизировать кроссовки Вместо того чтобы ходить в обуви «как у всех», сделайте любимую пару уникальной. Это не так уж сложно.

Мне не подходит, подойдёт другому

Мир не без добрых людей. Если вам разонравились кроссовки или другая вещь, но носили вы их всего пару раз, на них нет пятен и дыр, почему бы не сдать их на благотворительность? Сейчас некоторые люди находятся в трудном положении, а ваши кроссовки могут осчастливить будущего чемпиона.

Фото: istockphoto.com

Вот несколько организаций, которые с радостью заберут у вас груз наскучивших вещей: «Собиратор», «Второе дыхание», «Добрые вещи».

Экологичный вариант — переработка

Если кроссовки уже совсем износились и никуда не годятся, им одна дорога — на переработку. До недавнего времени в России было невозможно сдать в такие сервисы именно обувь из-за того, что в ней находятся слишком много разных материалов. Однако сейчас эта опция доступна, хотя и не везде.

Без заломов и морщин: аксессуары, которые помогут сохранить обувь Любимые кроссовки могут прослужить дольше, чем кажется. Всё дело в правильном уходе.

Где принимают кроссовки на переработку?

Программа Vagabond «Не дайте вашей старой обуви разлагаться на помойке»

Компания сама решит ваши проблемы со старой ненужной обувью: пары в относительно хорошем состоянии отправятся в секонд-хенды, другие же будут грамотно переработаны. Принимаются кроссовки любой фирмы и из любого материала, кроме рабочей обуви с металлическим носком,

специализированной спортивной обуви (например, коньки или лыжные ботинки) и сильно загрязнённых и промасленных экземпляров. Приятным бонусом, помимо плюсика в карму, будет скидочный купон. По России уже есть 53 пункта этой компании — адреса можно узнать по ссылке.

Фото: istockphoto.com

Программа Rendez-Vous «Подарите своей обуви новую жизнь»

Принести обувь можно в любой оффлайн-магазин этой компании, а также сдать курьеру при доставке (но в этом случае не более двух пар). Уникальность этой акции в том, что принимают на переработку и непарную обувь. Нашли лишь один кроссовок, а второй канул в лету? Смело несите выжившего в «Rendez-Vous». Подробности можно уточнить здесь.

Лужи спорту не помеха: как защитить кроссовки от дождя Если они всё же промокли, не спешите расстраиваться. Спасти любимую пару можно даже с помощью газеты.

Не стоит складировать ненужную обувь у себя дома, ведь она может пригодиться кому-то другому. А если вы совсем износили пару, позаботьтесь о том, чтобы кроссовки были переработаны и не навредили окружающей среде.