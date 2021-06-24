Выяснить, когда стоит почаще выбираться на прогулку или в спортзал, можно самостоятельно.

Хрустит или не хрустит? Как проверить опорно-двигательный аппарат дома

Второе тысячелетие подарило человечеству массу благ и удобств, но взамен мы лишились движения, без которого, как известно, нет здоровья. Сидячий образ жизни, автоматизация труда, снижение двигательной активности заметно сказываются на состоянии позвоночника и суставов.

Возможность пройти полное медицинское обследование есть не всегда, но проверить основные функции опорно-двигательного аппарата можно самостоятельно. Как это сделать, рассказывает специалист кинезиотерапии, инструктор ЛФК, тренер-преподаватель по спортивной аэробике и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Ольга Барбашина.

Какие упражнения помогут проверить опорно-двигательный аппарат?

Для того чтобы понять, насколько всё «запущено» в вашем конкретном случае, предлагаем сделать несколько упражнений для самодиагностики.

Упражнение 1

Медленно выполните повороты головой, наклоны в стороны и вперёд:

голова наклоняется легко и безболезненно — 0 баллов;

движения затруднены и сопровождаются болью в шейном отделе — 1 балл.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 2

Соедините руки за спиной, одна рука сверху, другая — снизу. Поменяйте положение рук и повторите:

руки касаются за спиной в обоих положениях — 0 баллов;

не можете дотянуться с одной стороны или с обеих — 1 балл.

Упражнение 3

Выполните наклон вниз, к прямым ногам:

если вы касаетесь пола руками — отлично, это 0 баллов;

если не дотягиваетесь — поставьте себе 1 балл.

Упражнение 4

Лягте на бок, согните ноги в тазобедренных и коленных суставах. Руку, которая находится сверху, зафиксируйте за головой. Постарайтесь развернуться и опустить обе лопатки на пол:

получилось — 0 баллов;

лопатка пола не касается — 1 балл.

Упражнение 5

Лягте на спину, ноги согните в тазобедренных и коленных суставах под углом в 90 градусов. Удерживайте такое положение 20 секунд:

держите без особых усилий — 0 баллов;

удержать не получилось — 1 балл.

Фото: unsplash.com/@marinyoga

Как узнать результат?

Если вы набрали два балла и больше, самое время начать заниматься двигательной активностью. Включайте в тренировочный процесс упражнения на укрепление мышц и обязательно на растяжку. Через три месяца можете повторить тест — результаты вас приятно удивят.