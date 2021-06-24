Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Главная Lifestyle Статьи

Как понять, что нужно больше заниматься спортом, как самому проверить опорно-двигательный аппарат?

Хрустит или не хрустит? Как проверить опорно-двигательный аппарат дома
Ольга Барбашина
Как проверить отклонения организма дома?
Комментарии
Выяснить, когда стоит почаще выбираться на прогулку или в спортзал, можно самостоятельно.

Второе тысячелетие подарило человечеству массу благ и удобств, но взамен мы лишились движения, без которого, как известно, нет здоровья. Сидячий образ жизни, автоматизация труда, снижение двигательной активности заметно сказываются на состоянии позвоночника и суставов.

Возможность пройти полное медицинское обследование есть не всегда, но проверить основные функции опорно-двигательного аппарата можно самостоятельно. Как это сделать, рассказывает специалист кинезиотерапии, инструктор ЛФК, тренер-преподаватель по спортивной аэробике и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Ольга Барбашина.

Пляжный сезон: как подготовиться к лету? Пляжный сезон: как подготовиться к лету?

Какие упражнения помогут проверить опорно-двигательный аппарат?

Для того чтобы понять, насколько всё «запущено» в вашем конкретном случае, предлагаем сделать несколько упражнений для самодиагностики.

Упражнение 1
Медленно выполните повороты головой, наклоны в стороны и вперёд:

  • голова наклоняется легко и безболезненно — 0 баллов;
  • движения затруднены и сопровождаются болью в шейном отделе — 1 балл.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 2
Соедините руки за спиной, одна рука сверху, другая — снизу. Поменяйте положение рук и повторите:

  • руки касаются за спиной в обоих положениях — 0 баллов;
  • не можете дотянуться с одной стороны или с обеих — 1 балл.

Упражнение 3
Выполните наклон вниз, к прямым ногам:

  • если вы касаетесь пола руками — отлично, это 0 баллов;
  • если не дотягиваетесь — поставьте себе 1 балл.
Грация лебедя: комплекс упражнений для красивой осанки Грация лебедя: комплекс упражнений для красивой осанки

Упражнение 4
Лягте на бок, согните ноги в тазобедренных и коленных суставах. Руку, которая находится сверху, зафиксируйте за головой. Постарайтесь развернуться и опустить обе лопатки на пол:

  • получилось — 0 баллов;
  • лопатка пола не касается — 1 балл.

Упражнение 5
Лягте на спину, ноги согните в тазобедренных и коленных суставах под углом в 90 градусов. Удерживайте такое положение 20 секунд:

  • держите без особых усилий — 0 баллов;
  • удержать не получилось — 1 балл.

Фото: unsplash.com/@marinyoga

Как узнать результат?

Если вы набрали два балла и больше, самое время начать заниматься двигательной активностью. Включайте в тренировочный процесс упражнения на укрепление мышц и обязательно на растяжку. Через три месяца можете повторить тест — результаты вас приятно удивят.

Комментарии
Популярные материалы
4 правила йоги для оздоровления организма
4 правила йоги для оздоровления организма
Список красивых, но опасных стран для путешествий
Список красивых, но опасных стран для путешествий
TOP 3
Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки
Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки
Тренды
Не опять, а снова: тренды, которые остаются актуальными и в этом году
Не опять, а снова: тренды, которые остаются актуальными и в этом году
Тренды
Собираем сумку в зал: что обязательно взять с собой на тренировку?
Собираем сумку в зал: что обязательно взять с собой на тренировку?
Фитнес
© championat.com 2000–2021