В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку

Весь этот год нападающий итальянского клуба «Интернационале» и лучший бомбардир сборной Бельгии боролся с лишними килограммами. Внезапный набор веса сказался на самочувствии футболиста на поле. А ведь стиль его игры требует от него физической силы, высокой стартовой и дистанционной скорости, а лишний вес этому очень мешает. Ромелу решил взять себя в руки и начать похудение, и, по его словам, это помогло ему выйти на новый уровень физически и ментально. Какие же особенности его диеты и каждый ли может ими воспользоваться, выясняем в этой статье.

Предыстория

До начала работы в итальянском клубе Ромелу был игроком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», где и стал весить более 100 кг. И хоть вес игрока не был главной причиной ухода из «Манчестера», капитан команды Гари Невилл был возмущён такой физической формой Лукаку, а упущение врачей и диетологов, работающих с командой, назвал непрофессиональным. Диетологи же уверяли, что всё под контролем и вес футболиста увеличился из-за набора мышечной массы, а не жира.

Игроку порекомендовали питаться рыбой и овощами, но никаких результатов это не принесло. Лукаку и правда сильно изменился буквально за год (с 2018 по 2019), но это не помешало ему дойти до полуфинала на чемпионате мира и забить там четыре гола. Но ситуация в клубе накалялась, и когда Лукаку выпустили играть на фланге, он решил покинуть клуб. Он посчитал, что недостоин быть крайним полузащитником и отдавать передачи, ведь его стиль игры нацелен на ворота.

Ромелу Лукаку Фото: gettyimages.com

Процесс похудения

Когда Ромелу начал сотрудничать с «Интером», то все были ошарашены его весом в 104 кг и посадили бельгийца на жёсткую диету. Первым делом был поставлен запрет на алкоголь, жареную еду и моцареллу. Основной рацион питания состоял из курицы или индейки и салата. Также в итальянском клубе он проходил индивидуальные тренировки, которые для него придумал тренер Антонио Конте. Причина увеличения веса игрока заключалась в проблемах с пищеварением, а не в увеличении мышечной массы, как утверждали в «Манчестер Юнайтед».

Когда я пришел в «Интер», мы провели анализ моего тела, и многое изменилось. Я ем много салата и рыбы, что мне очень нравится. От этого мне хорошо, я принимаю витамины. На обед ем салат, много куриной грудки. Я веду такой образ жизни и чувствую себя на поле лучше, я быстрее. Я люблю сладкий картофель и чёрный рис, не ем макароны. Я вышел на другой уровень физически и морально.

Перед Евро-2016 Лукаку вернул вес в 100 кг за две недели. Это помогло ему прибавить в скорости и сохранить мощь, но на этом он не закончил.

На Евро в этом году Ромелу приехал в весе 94 кг и уже успел забить три мяча.

Кому подходит такое питание?

Конечно, не каждому! Во-первых, стоит учитывать количество физических нагрузок спортсмена и состояние его организма, такая форма явно не у каждого. Во-вторых, нужно понимать, что обычный человек, перейдя на строгую диету, может сорваться и навредить неподготовленному организму. Нутрициолог Мила Микитюк рассказала, на что стоит обратить внимание при переходе на такого типа питание и какие последствия у этого могут быть.