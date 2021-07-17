3 документалки, которые поменяют ваше представление о питании

Если вы планируете изменить свой образ жизни в лучшую сторону, но вам не хватает силы воли и мотивации, то советуем посмотреть документальные фильмы про еду и похудение. Они отличаются от художественных кинокартин неприкрытой правдой, развенчиванием мифов, научными фактами и реальными историями. Эти фильмы нельзя назвать лёгкими для просмотра, однако, возможно, это будет тот самый толчок, которого вы ждали.

«10 вещей, которые вы не знали о потере веса»

2009

Документальный фильм рассказывает о самых успешных способах избавиться от лишнего веса, даёт простые и практичные советы, которые основаны на научных данных. Эта программа исследует саму всемирную идею похудения, способы и методы, которые используют люди.

Создатели фильма проконсультировались с диетологами, гастроэнтерологами и даже учеными-биологами для того, чтобы узнать, как лучше и эффективнее всего худеть. Что такое лишний вес, откуда он берётся и как исчезает, вы узнаете, посмотрев этот замечательный фильм. Регулярное питание, подсчёт калорий, приготовление супов-пюре, позволяющих дольше обычных чувствовать сытость, — вот лишь несколько секретов.

«Корпорация «Еда»

2008

Одна из самых скандальных документальных картин современности. Она заставила понервничать многих руководителей корпораций, чья деятельность связана с производством продуктов. Фильм снимался на протяжении трёх лет. Первая часть показывает всю правду о том, как мясо попадает на прилавки. Вторая часть затрагивает производство зерновых культур и овощей. Главный вопрос картины состоит в том, можно ли создать большое производство, сделав его экологичным. Проект показывает, как корпорации формируют своего потребителя и его привычки. В фильме развенчиваются и подтверждаются мифы о питании, а также приводятся интересные факты о производстве продуктов. Вы сами сделаете выводы о том, что вы едите.

«Двойная порция»

2004

Эта картина об эксперименте. Морган в течение 30 дней три раза в день ест еду из McDonald's. В течение этого месяца он не занимается спортом. Регулярно проводятся медицинские обследования с целью определить, какое влияние оказывает подобное питание на организм человека. Но, кроме того, Морган пытается выяснить, правда ли, что индустрия быстрого питания поощряет потребление низкокачественной пищи с целью получения прибыли.