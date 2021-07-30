Что такое тренировочное плато и как его преодолеть?

Если вы зашли в тупик в спорте, увеличение нагрузки будет плохой идеей для решения этой проблемы.

Говорят, что мышцы нужно «удивлять» на каждой тренировке, иначе они перестанут расти. Давайте разберёмся, действительно ли это так.

Что такое плато?

Плато в тренировках – это состояние организма человека, при котором прекращается рост тех или иных физических параметров (сила, выносливость, скорость, гибкость) из-за мышечной адаптации к нагрузке.

По этим признакам можно распознать тренировочное плато:

Потеря силовых показателей.

Раздражительность во время тренировок.

Отсутствие мышечного пампа (накачки).

Отсутствие видимых результатов на протяжении месяца и более.

Отсутствие аппетита.

Подавленное состояние, отсутствие мотивации.

Фото: unsplash.com/@shootwithlou

Егор Глазатов руководитель тренажёрного зала World Class Земляной Вал Приведу пример: мужчина тренируется с целью развития силовых показателей. В течение длительного времени он прогрессирует в отягощениях, но наступает момент, когда каждая последующая тренировка даётся ему всё сложнее, а видимых результатов роста так и не наблюдается.



Другой пример: девушка решила похудеть на 15 кг – в первые недели она сбросила 5 кг, через несколько месяцев интенсивных тренировок ушло ещё 5 кг, а вот последующие 5 кг девушке так и не удалось сбросить. В обоих случаях тренирующиеся достигли плато, то есть прогресс их тренировок остановился. С этим сталкивается почти каждый, и, конечно, теряет всякую мотивацию к занятиям.



Что делать? Здесь есть три выхода: бросить тренировки; продолжить тренировки, довольствуясь тем результатом, что есть; преодолеть плато и дальше прогрессировать.

Стоит ли постоянно «удивлять» мышцы, чтобы преодолеть плато?

Фото: unsplash.com/@chrisjoelcampbell

По словам фитнес-тренера, в большинстве случаев эффект плато возникает из-за однообразных тренировок. Наше тело, мышцы, как и вся природа эволюционируют, и если мышцы тренировать с одинаковой интенсивностью, по одному принципу, то в какой-то момент они привыкнут к нагрузке и перестанут расти.

Конечно, это не значит, что тело нужно шокировать, ведь иначе есть риск перетренироваться, а слишком частые тренировки и отсутствие отдыха приведут лишь к обратному эффекту. Без достаточного количества энергии организм попросту не сможет преодолеть новый вид тренировочного стресса. Поэтому вносить разнообразие в тренировки стоит постепенно – понаблюдайте за своим телом и подберите те упражнения, которые подойдут именно вам.

Егор Глазатов руководитель тренажёрного зала World Class Земляной Вал Тренировочная программа и весь процесс «построения» себя должен быть сформирован максимально разнообразно – начиная от комплекса упражнений, заканчивая питанием и сном. В этом вам поможет профессиональный тренер. Не пренебрегайте рекомендациями и помощью тренера, он поможет вам добиться желаемых результатов за короткий срок и избежать плато.

Если же застой в тренировках уже случился, то в первую очередь организму нужно дать передышку на неделю-две. Физическая кондиция, то есть подготовленность, в этом случае никуда не денется. Центральная нервная система при этом отдохнёт, и затем вы будете готовы к новым свершениям и прогрессу. После этого уже можно подумать и о смене тренировочного плана, расписании и периодизации тренировок.

Не забывайте про сон – он стоит во главе всего тренировочного процесса. Взаимосвязь здесь очевидна: не успеваете восстанавливаться – достигаете перетренированности и плато, а если качественно восстанавливаетесь, то будет вам прогресс.

Ведь в глубокой фазе сна происходят все процессы регенерации тканей, а это и набор мышечной массы, и похудение.