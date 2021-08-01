Зачем раньше глотали паразитов и ели вату? Опасные «диеты» прошлого

Каждый человек мечтает есть и худеть. И так было всегда. На что только не шли люди, чтобы как можно быстрее, а главное — без особых усилий обрести идеальные формы. Мы собрали самые жуткие диеты из прошлого, а гастроэнтеролог Екатерина Пазенко рассказала, чем чреваты такие экстремальные методы похудения.

Екатерина Пазенко гастроэнтеролог Правильное осознанное питание — главный тренд современной диетологии.

Не существует быстрых способов похудеть — все нижеперечисленные способы опасны и могут стоить жизни.

Уксусная диета Байрона

Cомнительный эксперимент со здоровьем, зародившийся в 1800-х, — похудение с помощью яблочного уксуса. Приверженцы этой диеты принимали перед едой от одной до трёх чайных ложек уксуса, который якобы ускорял метаболизм. Особо отчаянные вымачивали в уксусе продукты, которые вызывали рвоту. Аппетит, конечно, после такого пропадал, а вес снижался. Придумал этот метод британский поэт Гордон Байрон. Очень уж сильно он был зациклен на своей внешности. Историки говорят, что он страдал нарушением пищевого поведения и был помешан на снижении веса. Как итог — повреждение внутренних органов и ранняя смерть в 36 лет.

Фото: istockphoto.com

Почему это опасно? Уксус раздражает слизистую оболочку желудка и истончает эмаль зубов. Такая диета может обернуться ломкими костями, кислотным рефлюксом (обратный ток содержимого желудка) и язвенными болями.

Мнение гастроэнтеролога: научных данных, подтверждающих эффективность употребления яблочного уксуса для снижения массы тела, мало. В небольших количествах он, скорее всего, сильно не навредит. Но продукт очень кислый и, если пить его часто или в больших количествах, может вызвать повреждение эмали зубов, гастроэзофагельную рефлюксную болезнь, поражения слизистой оболочки желудка.

Екатерина Пазенко гастроэнтеролог Уксус может вызывать и снижение уровня калия в крови, а также плохо взаимодействовать с некоторыми добавками и лекарственными препаратами.

Таблетки для похудения с мышьяком

В XIX веке мышьяк использовали не только против грызунов, но и для борьбы с лишним весом. В продаже тогда стали появляться чудо-лекарства от похудения, в составе которых содержалась небольшая доза мышьяка. Государственный контроль фармацевтической продукции в то время отсутствовал, поэтому некоторые производители и вовсе не указывали состав «волшебных» таблеток. Цель подобных препаратов была в том, чтобы разогнать метаболизм и сжечь больше калорий. В погоне за идеальной фигурой покупатели рисковали отравиться, получить цирроз печени и даже поплатиться жизнью.

Почему это опасно? Мышьяк — это яд для человеческого организма, который может привести к необратимым последствиям. Он накапливается в лёгких и печени, вызывает рвоту, тошноту, диарею, сильные мышечные спазмы.

Мнение гастроэнтеролога: медикаменты, содержащие мышьяк, даже в медицине используются крайне редко, ведь они очень токсичные.

Екатерина Пазенко гастроэнтеролог Единственный зарегистрированный препарат в Государственном реестре сегодня — это мышьяка триоксид, противоопухолевое средство, которое входит в группу наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих особому контролю.



Имеет огромное количество побочных эффектов и ни в коем случае не должно использоваться даже в микродозах для снижения массы тела.

Диета солитёр

В начале 1900-х было популярно принимать таблетки, в составе которых были личинки паразитирующих ленточных червей солитёр. Поставщиками опасных капсул тогда были азиатские страны. Попадая в организм человека, личинка развивалась до взрослого червя размером в 5-10 м, который поглощал всё съеденное «хозяином», а вместе с тем и необходимые организму человека питательные вещества. У того, кто принимал эти таблетки, пропадал аппетит, поэтому вес уходил довольно быстро. Похудевшие затем выпивали «противодействующие» таблетки, которые должны были обратить эффект, но этого, конечно, не происходило. Ленточный червь настолько сильно приживался в организме, что удалить его можно было лишь хирургическим путём. Ведь избавиться от них крайне сложно, а иногда и невозможно.

Фото: unsplash.com/@towfiqu999999

С печальными последствиями такой диеты когда-то столкнулась оперная дива Мария Каллас, которая всего за несколько месяцев похудела на 40 кг. В итоге она не только сбросила вес, но и потеряла голос и рано умерла — на момент смерти ей было всего 54 года.

Почему это опасно? Такое экстремальное похудение может стоить вам жизни. Паразиты вызывают боли в животе, тошноту, диарею, слабость, потерю аппетита, дефицит нутриентов, непроходимость кишечника, судороги и даже паралич. Они могут переместиться из пищеварительного тракта в кровоток, а это приведёт к появлению цисты в печени, головном и спинном мозге.

Мнение гастроэнтеролога: производители препаратов, содержащих гельминты, обещали чудо-эффект — потерю до 15 кг массы тела за 2-3 месяца. После попадания препарата в организм гельминт проходил жизненный цикл: яйцо — личинка — взрослая особь, которая и поселялась в тонкой кишке и способствовала снижению массы за счёт поглощения питательных веществ и витаминов. Сейчас реализация таких препаратов официально запрещена из-за высокой опасности.

Екатерина Пазенко гастроэнтеролог Для снижения массы тела использовали ленточных (бычий и свиной цепень, широкий лентец) и круглых (аскариды) червей, но точный состав препаратов строго засекречен. Вероятно, в таблетке содержались от 1 до 2 яиц гельминтов или до 50 фрагментированных частей паразита, мочегонные, слабительные, желчегонные и даже психотропные вещества. Удаление гельминтов из организма требовало много времени, сил и повторных курсов антигельминтных препаратов. Самое интересное, что после этого в большинстве случаев масса тела возвращалась к исходной в течение нескольких месяцев.



В 50% случаев пациенты сталкивались с побочными эффектами, а в 5% — развивались необратимые изменения. Из «побочек» отмечались слюнотечение, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, аллергические реакции, ухудшение сна, когнитивных способностей, изменения настроения. В составе препарата был и фенфлурамин — вещество, которое снижает аппетит и при этом провоцирует лёгочную гипертензию и приобретённые пороки сердца.

Табачная диета

В 1920-х аппетит стали подавлять курением, о смертельной опасности которого тогда не было известно. Табак в те времена активно пропагандировался: например, звезда кино Марлен Дитрих часто позировала с сигаретой, а её снимки сопровождали сигаретные пачки. Что уж говорить о том, как яро табачные производители рекламировали опасную диету. Их лозунги гласили: «Хватайся за сигарету, а не за конфету!». И только в начале 1950-х врачи забили тревогу о вреде курения, но это мало кого остановило.

Почему это опасно? Никотин подавляет аппетит, но вместе с тем и убивает здоровье. Курение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, увеличивает риск развития язвы и рака желудка, лёгких. Чем дольше и больше курить, тем выше шансы постареть — об этом говорят учёные. Также курильщики страдают от остеопороза, стенокардии, хронической инструктивной болезни лёгких.

Мнение гастроэнтеролога: у никотина есть мочегонный эффект, отчасти это и приводит к снижению массы тела. Но возникает вопрос: действительно ли курильщики худее некурящих? Одни исследования показывают, что курильщики весят меньше, чем некурящие, и со временем реже набирают массу тела. Другие же, наоборот, не находят связи между потерей веса и курением — по крайней мере, среди молодых людей.

Екатерина Пазенко гастроэнтеролог Сейчас есть немало данных о том, что курение табака способствует накоплению висцерального жира, формированию инсулинорезистентности, повышению риска метаболического синдрома и диабета II типа.



Даже несмотря на то, что какая-то связь между никотином и подавлением аппетита всё же существует, вопрос о том, приводит ли это к снижению массы тела, остаётся открытым.



А вот о побочных эффектах известно много. Основной из них — это онкогенез. Поэтому пользы тут гораздо меньше, чем рисков побочных эффектов. Даже если «худеющий» эффект никотина будет доказан, возможно, он будет использоваться в виде таблеток, пластырей, но никак не сигарет.

Диета из ватных шариков

В 2010-х блюда стали заменять ватными шариками из чистого хлопка. Брали вату, обмакивали её в сок, коктейль или смузи и целиком проглатывали. Голода нет, последствий для фигуры тоже, а вот для здоровья — колоссальный вред. Суть диеты в том, чтобы набить желудок набухшим от влаги несъедобным предметом и тем самым обмануть его. То есть человек создаёт ложное чувство насыщения и со временем начинает худеть, но организм по факту голодает.

Фото: unsplash.com/@jentheodore

Почему это опасно? Вата может вызвать непроходимость кишечника, ведь чистый органический хлопок стоит дорого, а в магазинную вату добавляют синтетические волокна — желудок их не переваривает. В составе ваты могут быть и химические вещества, а это приводит к отравлению. Плюс ватными шариками можно подавиться. Да и в целом есть несъедобные предметы с целью похудения — плохая идея.

Мнение гастроэнтеролога: основная идея диеты с использованием ватных шариков — обмануть организм, создать объём в желудке без увеличения калорийности. Такая диета малоэффективна и опасна. Тем более что потерянные килограммы быстро возвращаются после прекращения.

Екатерина Пазенко гастроэнтеролог Некоторые эксперты считают, что употребление ватных шариков не диета, а разновидность пики (тяги к употреблению в пищу непродовольственных товаров наравне с употреблением мела, глины, монет и т. д.). Часто шарики становятся причиной формирования безоара (инородного тела в желудке) и даже кишечной непроходимости.



Кроме того, диета очень низкокалорийная, а это рано или поздно приведёт к дефициту питательных веществ и витаминов в организме. Лечение предполагает эндоскопическое или хирургическое вмешательство — в зависимости от тяжести.

«Замок» для челюсти

В июне 2021 года новозеландские изобретатели представили жутковатое устройство Dental Slim Diet Control, которое держит рот на замке — в прямом смысле этого слова. Разработка представляет собой магнитную защёлку, намертво скрепляющую зубы пациента. По словам учёных, участники испытаний скинули около 6-7 кг за две недели. Суть устройства в том, что оно позволяет открывать рот лишь на 2 мм, речь и дыхание при этом не ограничиваются. А вот приёмы пищи сводятся к минимуму. Радует, что в любой момент устройство можно снять.

Фото: otago.ac.nz

Почему это опасно? О побочных эффектах нового устройства пока ничего не известно, но одно можно сказать наверняка: желание закрыть себе рот на замок может говорить о расстройстве пищевого поведения.

Мнение гастроэнтеролога: устройство новое и обо всех нюансах нам ещё предстоит узнать.