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Почему сейчас люди выше, чем в прошлом, как изменился средний рост человечества

За последние 100 лет россияне выросли на 10 см. Почему изменился рост людей со временем?
Александр Карасев Алия Нургалеева
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Почему сейчас люди выше, чем в прошлом?
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Вряд ли предки смогли бы посоревноваться с нашими современниками в волейболе или баскетболе.

Раньше рост 160 см считался высоким, но сегодня это не так. Почему произошёл такой скачок в росте? Разберёмся вместе с Александром Карасёвым, исполнительным директором биомедицинского холдинга «Атлас», врачом-педиатром, членом Европейского общества генетики человека и Федерации лабораторной медицины, и Эльвиной Рязановой, социальным антропологом.

<a href="https://instagram.com/karasevmd">Александр Карасёв</a>
Александр Карасёв
врач-педиатр, член Европейского общества генетики человека

Человечество постепенно «растёт». Если 50 лет назад средний рост человека составлял 160 см, то сейчас он стал на 5 см больше.

<a href="https://instagram.com/ela_soboleva">Эльвина Рязанова</a>
Эльвина Рязанова
социальный антрополог

Нельзя утверждать, что современный человек увеличивается в росте повсеместно. Всё зависит от страны проживания и диеты, которой придерживаются в этом регионе.

Как изменился рост людей за последние 100 лет?

Учёные говорят, что раньше рост был меньше, а исторические музеи это подтверждают. Рыцарские доспехи, например, вряд ли налезут на современного среднестатистического взрослого. Дело в том, что за последние 100 лет люди стали выше в среднем на 10 см. Тут возникает вопрос: когда именно произошёл такой скачок?

Британские исследователи выяснили, что люди стали выше в период с 1896 по 1996 год. За это время у нас не только прибавился рост, но изменилось и телосложение, удлинились руки и ноги. Вы наверняка заметили этих длинноногих атлетов или широкоплечих баскетболистов. Взять, например, Ламонта Джейкобса, победителя стометровки на Олимпиаде в Токио: его рост составляет 186 см. Это на 6 см выше роста Джесси Оуэнса — американского легкоатлета, который взял четыре золота на Олимпиаде-1936 в Германии (на глазах у самого Адольфа Гитлера, на минуточку).

Фото: Getty Images

Акселерация (ускорение роста и развития) коснулась, конечно, не только спортсменов, но и всех людей. При этом в разных странах эти показатели отличаются. За последние 100 лет французы стали выше на 8 см, шведы — на 15 см, иранцы — на 17 см. Южнокорейцы всех превзошли и подросли аж на 20 см. Нидерланды обогнали Америку и вообще стали самой высокой нацией в мире: средний рост голландцев — 185 см. В России в среднем выросли на 10 см. Самыми высокими раньше были американцы: до начала Второй мировой войны их средний рост составлял 177 см, но к концу XX века застопорился.

Сейчас самые высокие мужчины и женщины живут в Нидерландах, Бельгии, Эстонии, Латвии, Дании, Чехии и Сербии. Самыми низкорослыми считаются жители Тимора-Лешти (их рост 160 см) и гватемальские женщины (их рост 149 см).

В других уголках мира, особенно в Южной Азии и некоторых регионах Африки, жители не сильно прибавили в росте. А в некоторых незападных странах рост даже снизился. Это связано с войнами, болезнями, нехваткой еды и другими проблемами. Например, ближе к 1970 году жители Южной Африки стали ниже. Учёные считают, что это связано с ростом населения и ухудшением экономики в ходе структурной перестройки.

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Какими были наши предки?

По словам врача Александра Карасёва, человечество действительно постепенно «растёт». Примерно на 1 кг увеличилась в среднем и масса. Средний рост стал больше во многих промышленно развитых странах: от Великобритании до Соединённых Штатов и Японии. Прибавка составила до 10 см. Но если взять данные за последние 150 лет, то окажется, что особенно заметные результаты показала одна страна — Нидерланды.

Александр Карасёв
Александр Карасёв
врач-педиатр, член Европейского общества генетики человека

Если взглянуть на историю, рост не только увеличивался, но и уменьшался. Неандертальцы были ниже современного человека (155-165 см), но кроманьонцы почти не отличались ростом от него (175-180 см). Примерно такой же рост был у жителей Древнего Египта и представителей крито-минойской цивилизации. В эпоху Средневековья рост начал снижаться. Но за последние 100 лет длина тела вновь резко увеличилась.

Социальный антрополог Эльвина Рязанова отмечает, что кроманьонцы по телосложению и высоте роста не отличались от современного человека. Они много бегали, поэтому их фигура очень схожа с современными атлетами — с накачанными мышцами ног и торса.

Почему люди стали выше?

Образ жизни
Исследования показывают, что скачок в росте связан с улучшением образа жизни: мы стали лучше питаться и меньше болеть. Рацион стал разнообразным, сфера медицинских услуг расширилась, гигиена улучшилась. Климат тоже сыграл свою роль — раньше было холоднее, и только где-то с 1980-х средние температуры пошли в плюс. То есть условия стали более благоприятными, вот человек и укрупнился.

Фото: unsplash.com/@make_it

Эволюция
Никто не отменял эволюционное развитие, которое всё ещё продолжается. Хотя, казалось бы, приспосабливаться нам уже не к чему. Тем не менее окружающая среда и условия, в которых мы живём, сильно изменились, и это сказалось на теле. Этому тоже есть подтверждения: учёные, которые исследуют население Гватемалы и Мексики, заметили одну особенность. Дети их этих регионов, которые переехали в США, становятся на 11 см выше своих братьев и сестёр, родившихся в Гватемале и Мексике. Предполагается, что это связано с улучшением их образа жизни.

Качество жизни
Учёные пришли к выводу, что чем лучше качество жизни, тем выше человек. Скудное питание, нехватка витаминов, постоянный труд и стресс — всё это негативно сказывалось на физическом развитии в прошлом. В пример эксперты приводят Южную Корею, экономическое положение которой ранее было, скажем так, незавидным. Средний рост южнокорейцев тогда тоже был низким — 142 см. Вместе с развитием экономики начал увеличиваться и рост жителей. Когда Корея стала технологическим лидером, средний рост населения увеличился на 20 см.

Эльвина Рязанова
Эльвина Рязанова
социальный антрополог

В Средневековье рост человека незначительно снизился. На это повлияли эпидемии, неурожай, войны. Если рассматривать эволюцию со времён эпохи Средневековья, а именно последние 100 лет, то можно заметить, что человечество в целом растёт каждые 50 лет примерно на 5 см.

Вместе с тем увеличивается и масса тела. Это во многом связано с изменением окружающей среды, ведь сейчас нет таких эпидемий, как в Средние века, той же чумы, например.

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Генетика и сбалансированное питание
Отчасти рост человека связан и с генетикой, но основная причина всё же в другом. Раньше дети недоедали и часто болели, поэтому опережать родителей в росте им не удавалось. Зато сейчас каждое поколение становится выше. По словам социального антрополога Эльвины Рязановой, это может быть связано с тем, что питание стало более-менее сбалансированным и мы получаем все необходимые витамины. Раньше это было проблематично. На рост человека повлиял и протеин, который всё чаще используют в продуктах.

Александр Карасёв
Александр Карасёв
врач-педиатр, член Европейского общества генетики человека

Исследования показывают, что колебания среднего роста населения связаны с изменением двух параметров: образа питания и количества заболеваний. Генетика также имеет влияние, она объясняет 24% различий в росте. Но известно, что нет конкретного «гена роста», это многофакторная система с тысячами участков ДНК.

Мы так и будем продолжать расти?

Получается, наши внуки будут вообще великанами? По прогнозам физиологов, в будущем средний рост не сильно изменится и будет составлять примерно 175-180 см. Врачи говорят, что после этой цифры темпы акселерации снизятся.

Фото: unsplash.com/@ninnojackjr

Более того, по словам социального антрополога Эльвины Рязановой, нельзя утверждать, что современный человек «растёт» повсеместно. Всё зависит от страны проживания и диеты, которой придерживаются в конкретном регионе. Некоторые племена в Африке до сих пор остаются невысокого роста — 150-160 см. Подробнее изучить средний рост человека по странам можно здесь.

А если вам интересно узнать, какого роста вы были бы сто лет назад, зайдите сюда.

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