Залог успеха или миф: как генетика влияет на спортивные достижения?

Вспомните по-настоящему жёсткие критерии отбора в детские балетные академии. Оцениваются не только профессиональные навыки юных дарований, но и их генетический фон. Обычно свою программу дети представляют, выступая в нижнем белье, чтобы комиссия смогла оценить их тело. К тому же перед зачислением по линейке измеряется длина рук, ног, подъёма.

Как генетика влияет на спортивные достижения? Разбираемся вместе с Артуром Цысарем, мастером спорта по дзюдо, серебряным призёром чемпионата России и многократным чемпионом международных соревнований.

Артур Цысарь мастер спорта по дзюдо, тренер спортсменов сборной команды России Конечно, тренировки в определённых условиях дают свои результаты и генетика каждого человека в спорте не всегда стоит на первом месте. Так как без трудолюбия и крепкого характера не добиться высокого результата, даже если вам попался выигрышный билет с генетикой и вы оказались в нужном виде спорта.

Как генетика влияет на успехи в спорте?

Станислав Линдовер мастер спорта по бодибилдингу Если мы говорим о профессиональном спорте, конечно, генетика будет решать многое: то, как мышцы отзываются на нагрузку, как крепятся, насколько толстая кожа. Нет сомнений, что чемпионы — это генетически уникальные спортсмены, их — единицы на миллион.



Если мы говорим о любительском уровне, здесь генетически одарённые ребята будут добиваться поставленных результатов меньшей кровью.

Люди часто используют генетику как оправдание собственной лени: «У меня просто кость широкая», «ничего не получается из-за того, что я низкий». При этом многие забывают, что наследственность может работать не против, а в пользу человека, помогая ему достигать небывалых высот. Однако и здесь не стоит забывать про тренировки.

Артур Цысарь мастер спорта по дзюдо, тренер спортсменов сборной России Физическое состояние и то, насколько быстро развиваются наши навыки, напрямую зависит от генетики. Мышцы развиваются под воздействием внешних факторов, и от них зависит, каким будет организм. Из-за генетики у человека могут быстрее развиваться мышцы на ногах, но медленнее на руках или наоборот. Кто-то может есть сколько угодно и не поправляться, и такому человеку сложнее будет развить своё тело.



Также генетика влияет не только на объём мышц, но и на взрывную силу. Например, чтобы бегать на короткие дистанции, нужны сильные мышцы, а на длинные — выносливые.





Насколько сильно связаны генетика и спортивные достижения?

Нельзя отрицать, что олимпийская верхушка по-настоящему одарена. К примеру, вспомните Майкла Фелпса. Его рост 193 см, размах рук 201 см, к тому же у абсолютного чемпиона 46-й размер ноги. И как тут не верить в тесную взаимосвязь генетики и спортивного успеха?

Артур Цысарь мастер спорта по дзюдо, тренер спортсменов сборной России Генетика может влиять на результаты в спорте, особенно у детей. Если ребёнок быстрее взрослеет, то он, конечно, и сильнее других. При должной подготовке он сможет долго оставаться на высоте. Но рано или поздно остальные его нагонят и он начнёт чувствовать серьёзное сопротивление. После этого главное — не сломаться и научиться побеждать равных себе.



Но генетика, конечно, играет роль и во взрослом возрасте. Например, возьмём борьбу Тедди Ринера: супертяжёлый вес, дзюдоист, француз, непобедимые 130 кг веса, рост — 204 см. Мало кому удавалось его побороть, и некоторое время казалось, что соперники не могут даже подойти к нему. Но наш русский парень ростом 175 см, Тамерлан Башаев, на Олимпиаде в Токио сумел одержать уверенную победу.



Поэтому генетика — это не главное, хотя она и может стать весомым преимуществом.

От чего зависит распределение жира?

Не секрет, что скорость метаболизма зависит от внутреннего устройства организма. Так же можно сказать и про распределение жира: у одних он первым делом откладывается на щеках, у вторых — на бёдрах, у третьих — на животе. Эту особенность можно обернуть в свою сторону, нагружая определённые группы мышц.

Артур Цысарь мастер спорта по дзюдо, тренер спортсменов сборной России В основном от наших генов зависит распределение жира по организму. А жир — это «строительный материал» для мышц. Под воздействием на эти мышцы и при условии, что жира будет достаточно, растут мускулы.



Кроме того, при занятиях спортом можно по-разному воздействовать на различные группы мышц. Например, если хотим быстро бегать, значит, нагрузка должна быть скоростная-силовая (бег на скорость с утяжелением), если хотим поднимать большие веса — в основном силовая (жим лёжа с постепенным увеличением нагрузки) и т. д.

Как понять есть ли у вас генетическая предрасположенность?

«Предупреждён, значит вооружён», — гласит крылатое выражение. Его же можно отнести и к этой теме. Чтобы тренироваться эффективнее и знать свои слабые и сильные стороны, необходимо понимать собственный организм. Благо в современном мире наука уже давно ответила на многие вопросы.

Ирина Терещенко медицинский директор СИТИЛАБ, к.м.н., разработчик экосистем генетического тестирования Крупные лаборатории предлагают генетические анализы по крови. Такие исследования расскажут о генетической предрасположенности к спортивной травме, помогут выяснить наследственность в плане развития мускулатуры и даже подскажут, какой вид спорта подойдёт: силовой или на выносливость.



Также нельзя забывать о главной мышце человеческого тела — сердце, которое испытывает огромную нагрузку в условиях большого спорта. Зная свой генетический риск, можно выстроить оптимальную тренировочную программу и периоды восстановления. Действующим спортсменам это даёт понимание мышечного силового резерва, а спортивным врачам и тренерам — возможность индивидуально подходить к планированию тренировок для достижения лучшего результата.

Если вы хотите узнать больше о взаимосвязи генетики и роста мышц, смотрите видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.