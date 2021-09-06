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Что означают слова, которыми пользуются путешественники по всему миру: тест

Тест: Сможете ли вы угадать, что значит слово на трэвел-сленге?
Елена Голова
Что значит слово на трэвел-слэнге?
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Стоповер, чек-аут, резорт, джетлаг – что есть что?

Ещё недавно сфера туризма не так сильно влияла на наш словарный запас, о своём путешествии можно было рассказать просто, легко, а главное – понятно. Но сейчас не так просто понять современных туристов – у них появились свои трендовые слова, некоторые из которых звучат довольно странно. Глэмпинг, джетлаг, овербукинг и многое другое. Неподготовленный человек просто запутается!

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Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в популярных словах трэвел-сленга и всё ли сможете понять из рассказов путешественников. Пройдите тест, который поможет оценить ваш уровень знания слов из сферы туризма. Некоторые термины из мира путешествий, может быть, вы «откроете» для себя впервые. И это здорово! Ведь тем самым вы пополните свою копилку трэвел-словечек.

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