Как начать спортивный сезон, чтобы не перегореть

Календарная осень — не только старт сезона для школьников и студентов, но и «пересменка» для спортсменов-любителей. Мы утепляем снаряжение, переносим часть занятий под крышу, а оставшиеся outdoor-тренировки согласовываем с прогнозом. Как правильно начать спортивный сезон, чтобы он стал продуктивным и длительным, рассказываем вместе с персональным тренером Дмитрием Ващенко.

Дмитрий Ващенко тренер по фитнесу Если у вас нет плана, вы работаете интуитивно и эмоционально, а это очень нестабильная субстанция.

Ни для кого не секрет, что даже если вы не являетесь профессиональным спортсменом, но занимаетесь спортом для достижения своих личных целей, вам просто необходимо спланировать ваш путь. Программу можно составить прибегая к помощи специалиста или самостоятельно.

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Если вы выбрали второй вариант, то стоит изучить исходные данные, ресурсы и с холодной головой приступить к планированию своего тренировочного процесса. При составлении программы нужно учитывать 5 пунктов:

В первую очередь важно понимать ваши глобальные цели и задачи на каждую конкретную тренировку. Для построения прогрессий в профессиональном спорте требуется одна программа, для любителей — другая. Постарайтесь объективно оценить свои возможности и поставить перед собой достижимые цели. Требуя от себя олимпийских рекордов, вы никуда не продвинетесь. Каким бы спортом вы ни занимались, уделяйте внимание общефизической подготовке — работайте с координацией, ловкостью и выносливостью. Включите в свой тренировочный план упражнения на поддержание основных систем организма, и он ответит вам благодарностью в виде трудоспособности. Сон. Все процессы происходят в нашем организме после тренировки, а не во время! Когда мы спим, работает наша нервная система, которая позволяет нашему мозгу принять и впитать всю информацию, полученную за время бодрствования. Во время сна настраивается гормональный фон и структурируются все процессы. Не забывайте про восстановительный процесс: массажи, бани, растяжка и миофасциальный релиз. Пробуйте различные техники для восстановления, и вы обязательно найдёте ту, на которую организм отзывается больше остальных. Все эти техники позволят мышцам быстрее приходить в «стартовое положение» и продолжать работу. Уделите время питанию. Если вы правильно питаетесь, ваши мышцы правильно восстанавливаются и регенерируются, потому что вы получаете достаточное количество веществ для их построения. Прислушайтесь к организму, выделите продукты, которые станут основой вашего рациона и приберегите для себя то, что приносит вам особое удовольствие. Устраивайте себе маленькие радости, чтобы уберечься от глобальных срывов. Делайте паузы. Когда ты находишься в беспрерывном процессе, выгораешь не только физически, но и ментально. Чередуйте нагрузку, пробуйте новое и обязательно отдыхайте.

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Именно такой подход поможет прогрессировать и работать на долгую перспективу. Главное — не форсируйте события и получайте удовольствие от процесса. Результат не заставит себя ждать.