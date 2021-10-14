Как полюбить себя и свою фигуру? 5 советов от профессионального хореографа

Занятия танцами – это настоящее творчество, которое как нельзя лучше помогает максимально овладеть своим телом, стать красивой, сексуальной и раскрепощённой. Такие тренировки выбирают многие девушки, мечтая уметь идеально двигаться и достичь красивой фигуры. Но всё это – результат долгого и упорного труда в студиях.

Один из секретов опытных танцоров – это правильный выбор направления. Вам должно нравиться всё: музыка, движения, тренер и помещение, где вы занимаетесь. Возможно, придётся перепробовать много вариантов, но оно точно будет того стоить.

Леся танцор реггетона, хореограф, основательница школы танцев Kvartal.dance Перед тем, как найти любимое направление, я перепробовала много разных современных стилей. Хип-хоп, твёрк, леди-дэнс, локкинг, дэнсхолл. Одно время даже преподавала гоу-гоу и стрип-пластику. О реггетоне я узнала только в 19 лет — увидела его на фестивале и сразу влюбилась. А потом меня было не остановить: тренировки, мастер-классы, фестивали. Я работала, чтобы ездить по странам, где танцевали реггетон и проникалась этой культурой все больше.

Фото: instagram.com/alesenka_lesenka

Пять советов от Леси о том, как не стесняться на танцах

Иногда на занятия приходят девушки разного уровня подготовки, у кого-то пластика лучше, а у кого-то хуже. Новички часто очень переживают за то, что у них не получается выучить связку с первого раза и что они выглядят хуже более опытных одноклассниц.

Если вам знакомо чувство стеснения, эти советы для вас.

Не думайте о танцах как о работе или важном задании

В первую очередь танец – это терапия, способ самовыражения и сброс негатива. Не пытайтесь сделать всё идеально сразу. Это вряд ли удастся, и вместо удовольствия от танца вы получите разочарование. На первых порах воспринимайте тренировки как поход к психологу: вы же не стараетесь быть идеальной на приёме? На танцах принцип такой же.

Не относитесь к себе слишком строго

Не стройте завышенных ожиданий — Шакира и Бейонсе тоже потели в зале, прежде чем мир начал танцевать вместе с ними. Обучение — это непрерывный процесс, где каждый идёт в своём темпе. Просто дайте себе время и стабильно посещайте занятия — уже через месяц вы получите первые результаты.

Сконцентрируйтесь на своей цели

Некоторым сложно расслабиться и наслаждаться танцем, потому что они считают себя «деревянными». В таком случае просто переместите фокус на технику упражнений, старайтесь сделать чуть больше, чем на прошлой тренировке. Не забывайте похвалить себя за первые успехи, и вы начнёте влюбляться в себя намного быстрее.

Выбирайте тренировочную форму, которая вам нравится

Наш внешний вид – это 80% уверенности в себе. Собирайтесь на тренировку, как на праздник, и вам самой не захочется отходить от зеркала. Не стесняйтесь записывать танцевальные ролики или делать селфи во время занятий: в этом случае самолюбование очень даже полезно.

Найдите своё коммьюнити

Выбирайте ту школу танцев, в которой вам комфортно работать с педагогами. Тренеры уважают гостей за стремление к здоровому образу жизни, ведь они знают, как порой сложно прийти на занятия после тяжёлого рабочего дня. Вряд ли квалифицированному педагогу придёт в голову критиковать ваш внешний вид. Не стесняйтесь знакомиться с другими клиентами, обменивайтесь опытом и бьюти-советами. Мощная поддержка единомышленников творит чудеса.