Как музыка влияет на результаты тренировок?

Рассказываем, каким должен быть идеальный плейлист для занятия спортом.
Чем помогает музыка во время тренировки? Что происходит с телом во время занятия спортом, когда мы слушаем музыку?
Отвечает фитнес-тренер.
В мозге человека существуют связи между слуховыми и двигательными отделами. Когда мы слушаем музыку, начинают активно работать зоны мозга, отвечающие за координацию. Наверное, вы не раз ощущали сильное желание двигать головой с музыкой в такт. Это одно из проявлений данного явления, говорят исследователи.
Правильно подобранная музыка стимулирует высвобождение нейромедиаторов, таких как дофамин и эндорфины. Эти химические вещества отвечают за мотивацию, положительные и отрицательные эмоции, силу сердечных сокращений и многое другое.
Доктор Марсело Биглиасси из Университета Сан-Паулу изучал влияние музыки на человека во время тренировки. Выводы оказались очень интересные. Музыка улучшает эмоциональное состояние, снижает ощущение усталости и положительно отражается на результатах тренировок.
Чем помогают любимые треки
Музыкальный ритм улучшает координацию.
Поднимается мотивация для достижения результата благодаря выбросу нейромедиаторов.
Снижаются усталость, тревога и напряжение.
Ускоряется сердечный ритм, что помогает повысить интенсивность упражнений.
Улучшается концентрация внимания.
Фото: istockphoto.com
Как создать свой плейлист для крутой тренировки
Правильно составленный плейлист придаст бодрости в забеге на несколько километров. Если есть способ облегчить усилия и сделать процесс более приятным, давайте использовать это. Создайте свой список песен или выберите готовый, но учитывайте ваши особенности и стиль тренировки.
Выбирайте музыку, которая нравится вам, даже если это немодно.
Экспериментируйте с жанрами: тяжёлый рок, хип-хоп или инди. Рок хорошо подойдёт для силовых, хип-хоп – для взрывных, а инди – для пробежки.
Слушайте песни с мотивирующим текстом.
Учитывайте ритм песни. Хотите бежать быстрее – выбирайте трек с быстрым темпом, а для растяжки подойдёт что-то поспокойнее.
Найдите пару песен, которые будут ассоциироваться с моментами, когда вы выходите за пределы возможностей. Старайтесь прослушивать эти треки в особых ситуациях, когда нужен дополнительный заряд, иначе они потеряют свою ценность.
Выбирайте песни, которые вызывают эмоции, но не отвлекают от тренировки. Цель – повысить продуктивность, а не насладиться музыкой.