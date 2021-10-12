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Тренировки под музыку, как музыка влияет на результаты физических упражнений в тренажёрном зале и дома

Как музыка влияет на результаты тренировок?
Егор Фукалов
Как музыка влияет на результаты тренировок?
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Рассказываем, каким должен быть идеальный плейлист для занятия спортом.
Чем помогает музыка во время тренировки? Что происходит с телом во время занятия спортом, когда мы слушаем музыку?

Отвечает фитнес-тренер.

В мозге человека существуют связи между слуховыми и двигательными отделами. Когда мы слушаем музыку, начинают активно работать зоны мозга, отвечающие за координацию. Наверное, вы не раз ощущали сильное желание двигать головой с музыкой в такт. Это одно из проявлений данного явления, говорят исследователи.

<a href="https://www.instagram.com/egor_hodor/">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Правильно подобранная музыка стимулирует высвобождение нейромедиаторов, таких как дофамин и эндорфины. Эти химические вещества отвечают за мотивацию, положительные и отрицательные эмоции, силу сердечных сокращений и многое другое.

Доктор Марсело Биглиасси из Университета Сан-Паулу изучал влияние музыки на человека во время тренировки. Выводы оказались очень интересные. Музыка улучшает эмоциональное состояние, снижает ощущение усталости и положительно отражается на результатах тренировок.

Чем помогают любимые треки

  • Музыкальный ритм улучшает координацию.
  • Поднимается мотивация для достижения результата благодаря выбросу нейромедиаторов.
  • Снижаются усталость, тревога и напряжение.
  • Ускоряется сердечный ритм, что помогает повысить интенсивность упражнений.
  • Улучшается концентрация внимания.

Фото: istockphoto.com

Как создать свой плейлист для крутой тренировки

Правильно составленный плейлист придаст бодрости в забеге на несколько километров. Если есть способ облегчить усилия и сделать процесс более приятным, давайте использовать это. Создайте свой список песен или выберите готовый, но учитывайте ваши особенности и стиль тренировки.

  • Выбирайте музыку, которая нравится вам, даже если это немодно.
  • Экспериментируйте с жанрами: тяжёлый рок, хип-хоп или инди. Рок хорошо подойдёт для силовых, хип-хоп – для взрывных, а инди – для пробежки.
  • Слушайте песни с мотивирующим текстом.
  • Учитывайте ритм песни. Хотите бежать быстрее – выбирайте трек с быстрым темпом, а для растяжки подойдёт что-то поспокойнее.
  • Найдите пару песен, которые будут ассоциироваться с моментами, когда вы выходите за пределы возможностей. Старайтесь прослушивать эти треки в особых ситуациях, когда нужен дополнительный заряд, иначе они потеряют свою ценность.
  • Выбирайте песни, которые вызывают эмоции, но не отвлекают от тренировки. Цель – повысить продуктивность, а не насладиться музыкой.
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Музыка на тренировке поможет вам расслабиться и отвлечься от лишних мыслей, которые постоянно лезут в голову. Поэтому скорее включайте любимый плейлист и вперёд к новым свершениям!

А какую музыку на занятиях спортом слушаете вы? Делитесь любимыми треками в комментариях.

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