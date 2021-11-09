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Почему хочется вредной жирной пищи в плохую погоду, что делать, если тянет на жирную еду

Почему в плохую погоду хочется жирной пищи и что с этим делать?
Таисия Прокопенко Валерия Улановская
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Почему в плохую погоду хочется жирной пищи?
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Отъедаться к зиме необязательно, даже если очень хочется.
Что делать, если хочется вредной еды? Как предпочтения в еде зависят от погоды?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Трудно не заметить, как сезон влияет на рацион. Чем пасмурнее и холоднее становится на улице, тем более калорийной пищи требует организм. Навязчивая идея съесть что-нибудь жирное появляется незаметно, зато потом вполне явно сказывается на фигуре.

<a href="https://www.instagram.com/tais_pro/">Таисия Прокопенко</a>
Таисия Прокопенко
нутрициолог

Главная причина, по которой организм требует калорийной пищи, кроется в физиологии.

Почему появляется потребность в жирной пище?

Немногие задумываются над тем, почему в определённое время хочется тот или иной продукт. Но это важно, поскольку понимание причин помогает контролировать свои потребности.

Таисия: Когда у человека появляется необходимость в жирной пище, значит, энергозатраты тела увеличиваются.

Фото: unsplash.com/@tamarabellis

Даже если вы не ведёте активный образ жизни, а в зал ходите от случая к случаю, в течение дня организм тратит немало энергии. Есть четыре основных энергозатратных задачи:

  • функционирование систем и органов тела (около 1000-1300 ккал в сутки);
  • движение: чтобы выполнять повседневные задачи, не считая занятия спортом, организм тратит примерно 20% от индивидуальной суточной нормы калорий;
  • пищеварение ;
  • терморегуляция.

О последнем аспекте поговорим подробнее. Чтобы поддерживать нормальную температуру тела, уходит около 10% калорий от суточного рациона. Соответственно, когда на улице становится холодно, человеку нужно больше энергии, чтобы согреться. И зачастую организм требует более калорийной еды. А самым калорийным считается именно жир, ведь на 1 г жира приходится около 9 ккал.

Ещё одна причина, влияющая на потребности в питании, — пасмурная погода. В такое время организм ощущает нехватку витамина D, который синтезируется именно под воздействием солнечного света. Среди прочего, витамин D отвечает за чувство насыщения, соответственно, чем меньше мы его получаем, тем больше хочется есть.

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Что с этим делать?

Сложно повлиять на плохую погоду, зато можно взять под контроль свой рацион. Для этого достаточно соблюдать ряд простых правил.

Согрейтесь, прежде чем есть
Когда вы приходите с улицы и чувствуете желание попробовать что-то жирное, перед тем как наброситься на еду, немного обогрейтесь.

Таисия: Можно переодеться, принять тёплую ванну, нелишней будет и лёгкая физическая активность, хотя бы 15-20 минут. Это уменьшит затраты энергии на терморегуляцию.

Фото: unsplash.com/@vmxhu

Ешьте больше белка
Важно также обеспечить стабильное чувство насыщения, с чем лучше всего справляется белок. Необходимо есть мясо, рыбу, морепродукты, способные обеспечить организм витамином D.

Добавьте в рацион крахмалистых продуктов
Чтобы получать долгосрочные запасы энергии, нужны крахмалистые продукты: злаки, крупы, макароны, хлеб. Обязательно стоит употреблять в холодное время года овощи и фрукты. За счёт такого полноценного набора организм получает чувство насыщения. И это важно не только в плохую погоду.

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Следите за количеством витаминов
Достаточное потребление питательных веществ и витаминов — гарант того, что вас не будет тянуть на жирную пищу. Это также залог хорошего самочувствия и здорового тела — нормальный уровень витаминов не позволяет погоде плохо влиять на эмоциональное состояние, а также препятствует набору веса.

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