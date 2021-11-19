Что будет с организмом, если каждый день выпивать по 2 литра воды?

Сколько надо пить воды в день? Что будет, если выпивать по 2 л?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Казалось бы, что может быть проще, чем пить обычную воду? Пожалуй, это одна из самых простых полезных привычек. Однако мы часто забываем делать это в необходимых для организма количествах.

Елена Дорокнина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Вода необходима для нормального функционирования внутренних органов и клеток организма.

На это обратил внимание и блогер Вова Романченко. В своём видео он решил исправить это упущение и выпивать по 2 л воды ежедневно в течение месяца. К чему же привёл этот эксперимент?

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Стакан воды с утра не даёт проспать

Одним из важнейших открытий для блогера стало то, что после выпитого стакана воды с утра уснуть становится в разы сложнее. Это объясняется и обилием действий после пробуждения, и освежающим эффектом самой воды.

Фото: unsplash.com/@clintmckoy

Пить воду тоже бывает непросто

Автор видео отмечает, что с непривычки подобные объёмы жидкости могут вызывать дискомфорт в организме. Будет нелегко заставить себя выпить очередной стакан воды, а иногда может даже подташнивать. Но уже в течение первой недели тело адаптируется и само начнёт требовать большее количество жидкости. Кроме того, вода в столь крупных объёмах просто-напросто вытесняет из рациона любые другие напитки вроде сладких газировок, коктейлей и т. д.

Пить много воды полезно, но не более

Проведя эксперимент, юноша делает вывод, что так много воды в день пить, безусловно, полезно. Но в этом нет никакой острой необходимости для человека. Он не заметил шокирующих изменений в состоянии кожи или волос. Общее самочувствие действительно стало лучше, и привычку пить много воды за день Вова планирует сохранить. Однако это лишь его желание, а не какая-то необходимость.

Как правильно пить воду?

Елена: Правило только одно — никаких правил нет. Для здорового человека норма воды в день равна его личной потребности в этом. Проще говоря, хочется пить — пейте, не хочется — не пейте. Есть, конечно, и исключения. Например, спортсмены, которые во время тренировок теряют много жидкости. Им необходимо своевременно пополнять баланс. Или люди, проживающие в жарких странах, которым нужно больше воды, чем тем, кто живёт на севере.

Так ли важно пить много воды?

Елена: Считается, что в день мужчине для сохранения водного баланса в организме необходимо выпивать примерно 3,7 л воды, а женщине — 2,7 л. Сюда входит вода, поступившая с пищей (около 20%) и вода, поступившая в виде напитков. Но в целом у каждого человека потребность своя. Нет необходимости пить определённое количество воды в день — как правило, обычному человеку нужно пить, только когда он ощущает жажду.

Фото: unsplash.com/@seitamaaphotography

Детей до полугода вообще не рекомендуется поить водой из-за того, что в ней могут быть инфекции и вирусы. Это может неблагоприятно сказаться на здоровье ребёнка. Восполнить нехватку жидкости можно с помощью молока, желательно грудного — оно на 80% состоит из воды.

Пить воду насильно, конечно же, ни в коем случае не стоит, так как это может привести к набуханию тканей головного мозга, спутанности сознания, судорогам.

Нередко советуют пить больше жидкости во время простуды, но это не вполне верно. На самом деле организм даже при сильной температуре теряет не так много воды, как кажется. Если заставлять себя пить воду «для здоровья», это чревато обратным эффектом. Может появиться слабость, вялость и в целом ухудшится самочувствие.

А что произойдёт с организмом, еси пить воду натощак, смотрите в видео «Чемпионата».

Выходит, даже с полезными привычками не стоит проявлять излишнее усердие. Можно просто довериться своему организму. Он в таких вопросах не подводит.