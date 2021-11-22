На счету государственной компании сотрудничества с Puma, H&M, Арианой Гранде, и это не всё.

Зачем NASA продвигается в уличной культуре и на какие деньги?

Худи, свитшоты, футболки и многое другое — если обратить внимание на прохожих, то можно с лёгкостью обнаружить, что вещи с эмблемой NASA заполонили города по всему миру. Почему, как это произошло и в чём тренд, разбираемся вместе со стилистом.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Вещи с логотипом NASA последние несколько лет пользуются популярностью в основном среди молодёжи по нескольким причинам.



Космос был и остаётся недосягаемым для обычных людей. Но если для одних это настоящая память, для других — романтика, а для третьих — наука и технологические открытия.

Как появилось агентство NASA и что это вообще?

История NASA начинается 1 октября 1958 года. Американское правительство, подавленное успехами СССР в космической области, организовало новое государственное подразделение, задачами которого стало исследование проблем, связанных с перелётами внутри и вне атмосферы Земли.

Штат сотрудников насчитывал 8 тыс. человек, а бюджет, который выделялся для работы предприятия — $ 100 млн. В своё распоряжение агентство получило три исследовательских лаборатории: Langley, Ames и Lewis и два полигона для тестирования изобретений. Сразу после появления NASA приступило к работе над крупными проектами.

Фото: https://unsplash.com/@jannis_lucas

Сейчас агентство продолжает заниматься космической программой Америки и исследованиями воздушно-космических пространств. Однако популярность одежды с их логотипами не связана с успехами в области космоса.

Популярность одежды с логотипом «фрикадельки»

«Фрикаделька»

Народное название логотип приобрёл после реорганизации Национального консультативного комитета по воздухоплаванию (NACA) в Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Появилась задача упростить дизайн логотипа с целью сделать его менее формальным. Новый дизайн оставил у себя синий круг (планета), звёзды (космос), след от летающего аппарата (космическое путешествие), красный профиль крыла (воздухоплавание) и надпись NASA. Люди стали называть новый логотип «фрикаделька».

«Червячок»

Спустя некоторое время после реорганизации студия Danne & Blackburn получила заказ на ребрендинг стиля агентства. Изменения оказались радикальными. Дизайнеры изменили сложную архитектуру «фрикадельки» на упрощённую и футуристическую версию. Буква А напоминала носовой обтекатель ракеты, а N и S — изогнутый шланг.

Люди движимы мировыми трендами. Все готовы покупать и носить то, что модно, и то, чем можно гордиться. За свою историю существования NASA заслужило не только американское, но и мировое признание, за космические миссии и технологические исследования.

Также можно добавить, что большую любовь к космосу продолжает создавать и кинематограф США, бесконечно прославляющий героизм и превосходство американских астронавтов.

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NASA придумало способ получения прибыли, кроме государственного финансирования?

На самом деле нет. Всё намного проще. Поскольку NASA — целиком и полностью государственная структура США — у неё нет права заниматься производством товаров для коммерческих целей. Дело в том, что абсолютно любой бренд может использовать у себя логотип агентства, нужно всего лишь направить запрос в национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причём у вторых нет никаких ограничений.

Так вышло, что этот способ сотрудничества с брендами одежды и обуви — возможность для NASA спуститься с небес на землю и стать более понятными и близкими обычным потребителям.

Ведомство не получает никаких процентов с продаж товаров со своей эмблемой, что, в свою очередь, очень выгодно компаниям-производителям. У них есть возможность поднять продажи за счёт популярного логотипа. Правда, есть одно «но» — логотип национального управления запрещено использовать на нижнем белье.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Футболки и худи NASA идеально подходят для повседневных уличных и домашних образов, для прогулок, для занятий танцами и долгих перелётов — все благодаря комфортному крою, практичному цвету и оверсайзу.



Я бы сказала, что NASA — точно не зашквар, а очень комфортный элемент молодёжного гардероба. Но должна сказать, что из-за быстро выросшей популярности вещей и коллабораций бренда рынок перенасыщен их вещами, а вот красивых и актуальных стилизаций с NASA можно найти на просторах интернета, увы, немного. Из-за того, что часто вещи бренда обыгрывают в образе неграмотно и несовременно, создаётся впечатление, что и сами вещи NASA устарели. Хорошая новость — это не так.



Коллаборации с различными брендами одежды и аксессуаров

Если вы вдруг по какой-то случайности не видели в магазинах «космическую фрикадельку» или «червячка», то для общего понимания стоит взглянуть на эти кампэйны.

В сотрудничестве с брендом Puma ведомство выпустило кроссовки к 50-летию высадки на Луну экипажа «Аполлон-11».

В течение нескольких сезонов в магазинах H&M по всему миру предлагали футболки, свитшоты, худи, сумки и обувь.

Ариана Гранде совместно с NASA представила собственный мерч на одном из крупнейших американских музыкальных фестивалей Коачелла. Вещи были сделаны с использованием фирменной стилистики «червячка».

Не все партнёры космического ведомства ограничиваются созданием классической одежды с логотипом компании. Так, в 2018 году дизайнер Херон Престон выпустил капсульную коллекцию уличной одежды в стиле экипировки для астронавтов.

Дарья предлагает два варианта стилизации футболки с логотипом NASA:

с аксессуарами в стилистике, похожей на спортивный: милитари (например, очки-авиаторы), кэжуал (кеды), сафари (комбинезоны);

сочетать футболки с полярными по стилю аксессуарами: гранжевые серьги с шипами, романтичные или инфантильные трендовые украшения с жемчугом.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Одна из основных вещей коллекции NASA — футболки. Чаще всего их футболки носят со всем спортивным: спортивные штаны, кроссовки, пуховик, шапка. Если такая стилизация вам близка и комфортна, обязательно добавьте в образ аксессуары, полярные по стилю: серьги-кольца, массивные цепи или даже часы. Так образ не будет 100% спортивным, а значит, станет завершённым и интересным.



Оба варианта интересны и будут свежо смотреться с вещами NASA. Выбирайте вариант для себя в зависимости от своих стилевых предпочтений, более спокойный (первый) или контрастный (второй).

Для людей абсолютно неважно, какие логотипы на одежде будут, им нужно совсем другое. Хочется по рации сообщать на Землю, что звёзды выглядят сегодня иначе, быть на месте Марка Уотни из миссии «Aрес-3» и пробовать вырастить картофель на Марсе. На крайний случай, иметь возможность повторить шаг Нила Армстронга на Луне.

Произнося слово NASA, мы сразу представляем космос и полёты к далеким звёздам. Разве нет?