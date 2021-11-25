Что происходит с организмом, когда вы едите на ночь?

Можно ли есть на ночь? Как поздний ужин влияет на сон? За сколько часов до сна нужно есть?



Разбираемся вместе с нутрициологом и сомнологом.

Некоторые считают, что нужно есть как минимум за пару часов до сна. Другие же не могут уснуть без печенья и чашки любимого чая. Но как на самом деле к таким поздним перекусам относится организм? Действительно ли так вредно есть на ночь или это устоявшийся стереотип?

Дарья Лебедева врач-сомнолог Во сне происходят другие процессы, не такие, как днём. Когда ночью ничто не отвлекает, когда мы не злоупотребляем алкоголем, кофе и специями, мозг и в целом организм занимаются своими задачами.

Как организм усваивает пищу?

Пищеварение начинается, когда еда попадает в рот. Под действием ферментов в слюне начинается переваривание углеводов. Это значит, что чем тщательнее вы пережёвываете пищу, тем качественнее она переварится в желудке. Одновременно начинает вырабатываться соляная кислота, от наличия которой зависит переваривание белков.

В желудке пища находится несколько часов. За это время она переваривается ферментами слюны и желудочного сока и превращается практически в жидкость и отправляется дальше по желудочно-кишечному тракту. Это занимает около 6-10 часов. Причём дольше всего переваривается еда с большим количеством жиров и белков. Пока еда находится в кишечнике, организм извлекает из неё питательные вещества.

Что происходит с организмом во время сна?

Раньше считалось, что самое главное, для чего нужен сон, — восстановление организма. За день человек много двигается, активничает, мышцы и связки устают — и во сне им нужен отдых. Но если бы сон был нужен только для отдыха, было бы достаточно лечь на диван или присесть в кресло — а засыпать необязательно. Со временем учёные выяснили, что основная функция сна всё-таки не восстановительная.

Фото: unsplash.com/@jamie452

С мозгом

Основное, для чего нужен сон, — адекватная работа мозга. Именно ему ночью нужно восстановиться после тяжёлого дня, сформировать и разложить по полочкам полученную информацию. Также именно во сне мозгу необходимо очиститься, причём буквально. Когда человек засыпает, открывается «дренажная система»: специальная межклеточная жидкость омывает мозг от различных токсинов, вредных веществ и белков, которые накапливаются в течение дня. И если человек спит плохо, это может быть чревато заболеваниями, связанными именно с головным мозгом.

С иммунитетом

Каждый день человек сталкивается с токсинами, вредными веществами — мы их вдыхаем, потребляем с водой, едой. Каждый день встречаемся с инфекциями и бактериями. Именно во сне происходит очистка организма от этих веществ, а также вырабатываются антитела к различным вирусам. То есть люди, которые болеют, особенно нуждаются в здоровом сне.

С памятью

Дарья: Доказано, что когда люди получают какую-то информацию, она сначала откладывается в гиппокампе, но чтобы она перешла в кору мозга, необходим сон.

Фото: unsplash.com/@anniespratt

С гормонами

Во время ночного отдыха синтезируются важные гормоны. Например, у детей во сне вырабатывается гормон роста. У взрослых этот же гормон отвечает не за рост, а за то, чтобы они худели во сне — поэтому одной из причин избыточного веса считается ожирение. Также во сне вырабатывает «гормон темноты» мелатонин, который помогает глубоко спать. А ранним утром во время сновидений вырабатывается гормон кортизол, который готовит к стрессовым будням.

Дарья: Сон — это не пассивный процесс, а очень активный, но отличающийся от дневной активности. И важно, чтобы ночью ничего не мешало организму заниматься своими делами.

Почему не стоит есть на ночь?

Лидия Квашнина нутрициолог Если вы поели на ночь, организму приходится отказываться от выстроенной и слаженной работы по обновлению и восстановлению и приниматься за процесс переваривания, тратить на это свои ресурсы. Кроме того, ночью снижена активность ферментов, выработки желудочного сока и других механизмов переваривания —это не позволит еде правильно усвоиться и дать организму питательные вещества, витамины и ценные микро- и макроэлементы.



Отсюда и появляются большинство проблем со здоровьем у любителей поесть на ночь: диабет, лишний вес, риск сердечно-сосудистых заболеваний, расстройства пищевого поведения, изжога, хроническая усталость, обострение хронических заболеваний.

Поэтому рекомендуется есть не позже, чем за три часа до сна. За это время закончатся все активные пищеварительные процессы.

Дарья: Если так вышло, что вы наелись прямо перед сном, при этом на тарелке оказались продукты жирные, с большим содержанием специй и соли, это может нарушить сон. Он будет поверхностным, рваным, с частыми пробуждениями, и вы встанете «не с той ноги». Потому что организм как бы планировал заниматься своими делами во сне. А тут мы «накидали» в желудок ненужных продуктов, и ему пришлось интенсивно работать, чтобы эти продукты переварить. А для этого требуется время и энергия. И основную задачу сон выполнить не смог.

Кроме того, некоторые продукты, например, кофе, шоколад, специи, могут возбуждать нервную систему, и мы подолгу не можем заснуть. Или заснёт, но будет часто просыпаться. В результате сон — тревожный и поверхностный.

О других привычках, которые негативно влияют на сон, можно узнать в видео «Чемпионата».

Получается, если вы едите незадолго до сна, то пользы не получите ни от съеденной пищи (какой бы полезной она ни была), ни от ночного отдыха (восстановиться и справиться со всеми задачами организм не успеет — будет переваривать пищу). Поэтому всё важно делать своевременно.