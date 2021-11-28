Чему хорошему нас учили на уроках физкультуры? Разбираем в мемах

Чем полезна физкультура? Что из школьных уроков пригодится и сейчас?



Разбираемся вместе с фитнес-тренером.

Утро, рассвет ещё не забрезжил на горизонте. А российский школьник уже идёт навстречу огням школы с пакетом физкультурной формы наперевес. Мимо проплывают машины, но в головах детей — только одна мысль: «Ну почему физкультура сегодня не последним уроком?»

У всех нас есть множество причин не любить уроки физкультуры: кого-то дразнили одноклассники, кто-то так и не подружился с волейбольным мячом. Но плюсы у этих уроков всё-таки были (и нет, мы не про те дни, когда можно было уйти раньше или поспать больше вместо занятия).

Основная цель уроков физкультуры в школе — поддержка общего физического развития школьника. Дело не в оздоровлении или развитии конкретных физических возможностей, которые важны для отдельных видов спорта. Это стимул для детей осознанно включать в расписание активные часы. Но есть ли упражнения, которые лучше остальных помогают детям (и взрослым) быть здоровыми?

Сергей Попыванов персональный фитнес-тренер Если говорить сугубо про физические навыки, нет какой-то необходимости обучаться им отдельно. Если взять профессиональных спортсменов, которым нужны определённые физические нагрузки, они их получают в секциях, на отдельных тренировках. Им эта физкультура, как бы грубо ни звучало, ни горяча, ни холодна.



Другое дело, когда среднестатистический человек, который не задумывался о спорте, имеет для него фиксированные часы в расписании. Важно, в принципе, само наличие активности, занятий, времени, проведённого в движении.

Разминка, тренировка, заминка — три столпа активности

Комплекс гигиенической гимнастики — вещь! С неё неслучайно начинался каждый урок физкультуры. Правильный принцип гимнастики — последовательный разогрев всех суставов, от головы до ног. Это помогает избежать травм на тренировках.

Сергей: Разминку можно разделить на специальную (когда разогреваются отдельные суставы, которые в основном и будут задействованы в тренировке) и общую. Неважно, какую тренировку вы планируете, перед ней стоит пройтись или пробежаться на дорожке. Тогда организм будет готов к нагрузке.

Сама суть разминки — повторять то же движение, которое вы собираетесь делать, просто с меньшей интенсивностью. Интенсивность — это именно сила нагрузки, усилие, а не количество повторений. Многие путают это понятие с объёмом.

Сергей: Любая правильная разминка для всех будет выглядеть примерно одинаково. Я бы советовал начать с 10-15 минут лёгкой ходьбы, а продолжить круговыми движениями суставов, плюс повороты и наклоны корпуса. Вот тут и пригодится школьная разминка.

Учитель физкультуры — наш персональный тренер

Групповые тренировки, которые так популярны в спортивных залах, тоже как будто бы родом из детства. Ведь первым таким занятием был именно урок физкультуры. Вместе мы отжимались и подтягивались, прыгали в длину с места и проводили челночный бег с эстафетами. Можно ли сказать, что учитель сформировал нашу технику выполнения упражнений?

Сергей: Я учился в одной школе, но у нескольких преподавателей физкультуры. Сказать, что они смотрели за нашей техникой, я не могу. Не знаю, как у других людей в плане такого опыта. Урок физкультуры — это действительно аналог групповых тренировок. Но такие занятия не эквивалент персональной тренировке, где тебя учат постановке техники движений. Групповые тренировки в зале экономически выгоднее, потому что позволяют за меньшее количество времени тренировать большее количество людей. Что касается уроков физкультуры, такая групповая тренировка носит больше мотивационный характер.

Конечно, учитель не может проконтролировать целиком тренировку каждого отдельного ученика, но ребёнок, смотря на одноклассников, видя, какие комментарии учитель даёт другим, может скорректировать ошибки в своей технике. Но знака «равно» между тренером и учителем физкультуры всё же нельзя поставить.

Физическая культура — это звучит гордо

Говоря о культуре движения, сложно переоценить физкультуру, потому что эта ценность буквально заложена в названии урока. Физкультура даёт много полезных навыков школьнику: она учит командной работе, помогает определять свои сильные и слабые стороны и развивать их. В идеале после 11 лет учёбы в школе спорт должен плотно войти в жизнь ученика. Раз уж посты в «Инстаграме» обещают нам выработать привычку за 90 дней, то, по логике, за 4015 она точно должна была войти в наши ДНК. Так ли это?

Сергей: В целом физкультура всегда позиционировалась как способ донести до ребёнка, что ему нужно выделять время на активность. У ученика должно сформироваться убеждение, что здоровый образ жизни, определённый уровень физической активности должны быть с вами на протяжении всей жизни. Это, если хотите, и есть основной навык, который пытается привить физкультура, а не умение бегать, способность подтягиваться и отжиматься.

Физкультура — это пространство для действия

Уроки физкультуры не заканчиваются в стенах школы. Взрастить мотивацию заниматься спортом можно и у ребёнка, и у взрослого самостоятельно. Конечно, тут мы ступаем на скользкую дорожку мотивации. Так чего не хватает физкультуре, чтобы стать теми вожделенными 45 минутами, которых будут ждать?

Сергей: Не хватает разнообразия в физической активности, в нагрузках, которые предоставляют в учебных планах. То есть это всё равно учебный процесс, куда тебя должны завлечь. К сожалению, система образования работает сомнительно именно в отношении физической культуры. Вам должно быть интересно, должно тянуть к процессу. Вы не будете заниматься спортом, если это скучно и не нравится.