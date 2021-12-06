Его можно даже тем, у кого непереносимость лактозы.

Что произойдёт с организмом, если каждый день пить кефир?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Стоит ли пить кефир каждый день? Кому лучше не злоупотреблять кефиром?

Предполагается, что кефир появился на Кавказе: местные жители обнаружили, что, если добавить фермент грибка из кумыса в коровье молоко, получается новый напиток. Племена, населявшие в то время кавказские горы, занимались коневодством, и именно они и сегодня считаются первооткрывателями кефира.

В XIX веке польза кефира стала широко известна — о нём заговорили врачи и другие специалисты, связанные с медициной. Впоследствии производить кефир стали по всей России. Изначально грибки кефира везли из Кисловодска в Москву, а потом уже отправляли по регионам.

Чем полезен кефир?

Кефир содержит огромное количество витаминов и полезных веществ. Среди них — витамины группы A, B, C, D, PP, калий, кальций, медь и др. Все они оказывают крайне благоприятное воздействие на организм.

Одно из главных положительных свойств кефира — омоложение. Он нормализует кишечную микрофлору, очищает кровь, стабилизирует кислотный баланс в организме. Кроме того, он укрепляет иммунитет, что особенно необходимо в холодное время года.

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Пить кефир могут даже люди с непереносимостью лактозы, так как благодаря особым свойствам напитка она превращается в молочную кислоту и не может вызывать аллергические реакции в организме.

Кефир с низким процентом жидкости предупреждает отложение холестерина на стенках сосудов и снижает уровень плохого холестерина. Единственный минус заключается в том, что витаминов и минералов в обезжиренном кефире намного меньше.

Из других полезных свойств можно отметить его благотворное воздействие на нервную систему. А хром в составе кефира пойдёт на пользу тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

Кроме того, полезно пить кефир, если вам назначен курс антибиотиков. Он также оказывает очищающее воздействие на организм, особенно если пить его перед сном. Это также поможет расслабиться, снять стресс и быстрее заснуть.

Чем может быть опасен кефир?

Кефир не рекомендуется тем, у кого есть гастрит, язва или желудочные инфекции.

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Важно помнить, что хранить кефир в холодильнике можно не более трёх дней — в противном случае в нём погибают полезные бактерии, что может вызвать брожение.

Что будет, если пить кефир каждый день?

Кости станут крепче. Это снижает риск переломов, особенно для пожилых людей, кости которых достаточно слабые. Поэтому важно обеспечить организм нужным количеством кальция, что можно сделать как раз за счёт кефира.

Сердце будет работать лучше. У вас снизится кровяное давление и риск возникновения атеросклероза. Это также полезно для предотвращения тахикардии.

Сахар в крови придёт в норму. Кефир снизит показатели глюкозы, что будет особенно полезно тем, кто страдает от сахарного диабета.

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Наладится пищеварение. В кефире содержатся пробиотики — полезные вещества, нормализующие микрофлору кишечника. Это также полезно для тех, кто сидит на диете или следит за весом.

Снизится холестерин. Благодаря пробиотикам при длительном употреблении кефира понизится уровень холестерина в крови и укрепятся сосуды.